Café da manhã em boa companhia: com o seu pet

‘Sextou’ é o código mágico para: chegou o fim de semana. E, com ele, a possibilidade de tornar o café da manhã uma refeição deliciosamente demorada. Selecionei quatro padarias nas quais você e seu cão vão amar investir algumas horinhas. Prepare a coleira que o “findi” promete!

Pão Vila Nova

A PÃO – Padaria Artesanal Orgânica, da Vila Nova Conceição (R. Domingos Leme, 284), é um amor. Tem mesinhas na entrada, em um espaço separado da calçada por um muro feito de arbustos. O chão é de pedrinhas – leve um colchonete para o seu pet. A rua arborizada deixa o cenário convidativo. No cardápio, destaque para os pães da casa, feitos com processo de fermentação natural, vêm acompanhados de geleia, requeijão ou manteiga (R$ 15,90). Há ainda ovos mexidos (R$ 11), omeletes (R$ 18,90) e tapiocas (R$ 15). Dica: a Praça Pereira Coutinho está a duas quadras dali e tem um cachorródromo fechado. Vale como pit stop.

Le Pain Quotidien Higienópolis

Há várias Le Pain na capital paulista. Escolhi a de Higienópolis por um bom motivo: o casarão tombado de 1904 em que ele fica é o cenário perfeito para um café da manhã sem hora para acabar. As mesas ficam afastadas da rua, rodeadas por vasos e com espaço suficiente para a cachorrada deitar e relaxar ao seu lado. Para comer, aposte na cesta de pães artesanais e orgânicos (R$ 24), acompanhada de geleia, manteiga e pasta doce.

Grão Fino

No meio da agitação do Itaim – fica mais tranquilo nos fins de semana – está a Grão Fino (R. Pedroso Alvarenga, 672). A padoca levanta a bandeira dos alimentos funcionais, sem glúten e lactose e, desde o comecinho, posicionou-se como pet friendly. As comidinhas do cardápio fazem bem para o corpo e o ambiente bem decorado agrada aos olhos. Podemos sentar com os pets tanto nas mesinhas da entrada como na coletiva do jardim interno, mais reservada.

B.LEM

A Avenida Afonso Brás cruza o bairro da Vila Nova Conceição até a República do Líbano, onde fica o Parque Ibirapuera. No meio dela, no número 400, está a B.LEM, uma padoca com sotaque português e doces fabulosos. Além dos pastéis de Santa Clara e de Belém e dos ovos moles de Aveiro, prove o pão de queijo recheado com queijo de ovelha da Serra da Estrela (R$ 9,90) – um espetáculo. Na entrada, já dentro da loja, há uma mesa com três cadeiras para sentar com os pets – uma graça.