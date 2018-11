Burger Fest realiza a 13ª edição em mais de 120 endereços de São Paulo

Burger Fest começa nesta 6ª (23) e vai até 9/12 em mais de 120 endereços da capital paulista, que criaram sanduíches especiais para o festival. Confira algumas dicas:

+ O Merenda de Rua, por exemplo, criou o ‘Botequinho’ (R$ 25; foto), com provolone empanado, maionese picante, rúcula e tomate assado no pão de brioche. R. Maria Carolina, 757, Pinheiros, 2385-7283. 12h/16h (5ª e 6ª, 12h/22h; fecha sáb. e dom.).

+ A pedida da temporada na Tradi é o ‘Portunhol’ (R$ 31,11; foto), com 180 gramas de carne, queijo coalho grelhado, chimichurri, pimenta dedo-de-moça braseada, bacon e melaço de jabuticaba picante, no pão de brioche assado na casa. R. Diogo Jácome, 391, V. Nova Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30).

+ Instalada numa garagem e com decoração inspirada no universo das histórias em quadrinhos, a Stunt Burger prepara o ‘Catupibrother’ (R$ 36), montado no pão de batata, com hambúrguer de 160 gramas, calabresa defumada, Catupiry, tomate grelhado, rúcula e muçarela. R. José Jannarelli, 426, Jd. Progredior, 3721-3538. 12h/23h30.