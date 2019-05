Burger Fest começa em mais de 60 endereços da cidade com hambúrgueres exclusivos

Mais de 60 casas, entre lanchonetes, bares e restaurantes, participam do Burger Fest com hambúrgueres exclusivos servidos de 4ª (1º) até 30/5. Confira alguns sanduíches criados especialmente para a 14ª edição do festival.

+ Batizado ‘Smashed and Spice’ (R$ 15; foto), o sanduíche criado pelo Guarita Burger leva ‘smash burger’, que é um disco mais baixinho de carne prensado na chapa, coberto com queijo, maionese de pimenta jalapeño e, para arrematar, cebola crispy. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 3262-1677. 11h37/0h07 (6ª e sáb., 11h37/1h07).

+ O BL6 Burger & Lamb prepara duas receitas para a temporada. Um deles, o ‘Special Lamb Burger’ (R$ 33; foto), traz burguer de cordeiro de 150 gramas, queijo prato, confit de tomate-cereja com hortelã, cebola roxa e maionese, no pão de brioche. R. Canário, 745, Moema, 4801-6079. 12h/15h e 18h/23h (sáb. e dom., 13h/23h; 3ª, 18h/23h; fecha 2ª).

+ No Vinil Burger, a pedida é o ‘Crumbs’ (R$ 24; foto), montado no pão com gergelim, com 135 g de carne, cheddar, picles, cebola caramelizada com bacon e molho da casa. R. Dr. Melo Alves, 445, Jd. Paulista, 3032-1442. 12h/0h.

+ A criação do Riviera Bar e Restaurante para a temporada é o ‘Burger Anchieta’ (R$ 45; foto), que combina hambúrguer de angus com queijo gorgonzola, tomatinho confit, onion rings e rúcula, finalizado com picles e acompanhado por molho rosé e fritas. Av. Paulista, 2.584, Consolação, 97604-5431. 18h/0h (5ª a sáb., 18h/3h; fecha dom.).

+ No menu do Between Buns estreiam dois sanduíches: o ‘Brunch’ (R$ 30; foto), montado no pão de brioche, com 160 gramas de carne, queijo Monterey Jack, bacon artesanal, ovo frito e ciboulette; e o ‘Holy Smoke’ (R$ 30), com disco de 160 gramas de carne, queijo Monterey Jack empanado, alface americana e catchup defumado, também no pão de brioche. R. Tabapuã, 804, Itaim Bibi, 4563-0331. 12h/15h e 18h/22h30 (5ª a sáb., 12h/15h30 e 18h/0h; fecha dom.).