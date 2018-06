Burger Fest começa 12ª temporada em mais de 80 casas da cidade

Em sua 12ª edição, o Burger Fest vai de 6ª (11) até 27/5 em mais de 80 casas da cidade, entre lanchonetes, bares e restaurantes. Confira alguns sanduíches criados especialmente para o evento.

Misto de hamburgueria e bar, o Indústria Brasileira criou para a temporada o ‘Costelinha Romeu e Julieta’ (R$ 29; foto). O sanduíche leva hambúrguer de 150 gramas de costela e acém, queijo curado da Canastra, costelinha de porco desfiada com molho barbecue de goiabada e rúcula. R. Prof. Atílio Innocenti, 419, Itaim Bibi, 3078-3888. 12h/15h (6ª, 12h/15h e 17h/0h; sáb., 18h30/1h; fecha dom.).

No Taverna Medieval, a escolha ficará entre o ‘Fenrir’ (R$ 28), montado no pão de oliva, com burguer de javali, cebola, brie, geleia, lascas de figo e manjericão; e o ‘Ragnarök’ (R$ 36; foto), com disco de 220 gramas de carne, bacon, cream cheese, muçarela, cheddar empanado, pepino em conserva e maionese da casa, no pão australiano. R. Gandavo, 456, V. Clementino, 4114-2816. 18h/23h (fecha 2ª).

Nas unidades da Lanchonete da Cidade, o sanduíche que integra o evento é o ‘Burger 4 X’ (R$ 32), um cheese burguer preparado com quatro queijos: cheddar inglês, gorgonzola, meia cura e estepe. A pedida vem no pão de hambúrguer clássico, que é prensado antes de ir à mesa. R. Coropé, 51, Pinheiros, 3819-0229. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; 2ª, 12h/15h e 18h/0h).

No Holy Burger, a pedida da vez é o ‘M.S’ (Miami Style; foto), preparado com dois discos de carne de 100 gramas cada, queijo prato, 100 gramas de bacon e, para finalizar, molho levemente apimentado. O sanduíche custa R$ 32. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

O Camden House participa do festival com duas receitas: o ‘Fish and Chips Burger’ (R$ 39; foto), com burguer de peixe empanando, purê de ervilhas, pão e molho tártaro da casa, servido com fritas e salada coleslaw; e o ‘Australiano’, montado no pão australiano, com hambúrguer de paleta suína, tomate grelhado, cebola roxa, alface romana, queijo prato e catchup de beterraba da casa. R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. 12h/0h (6ª, 12h/1h; sáb., 10h/1h; dom., 10h/17h; fecha 2ª).

