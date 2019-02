Buoníssimo, em Pinheiros, serve pizza e panini também na hora do almoço

Cada vez mais frequente na capital paulista, a onda de comer pizza no almoço (por que não?) ganhou mais um representante em Pinheiros, no fim do ano passado: a Buoníssimo, dos italianos Damiano Sanna e Mirko Daniele.

O cardápio se resume a nove versões de pizza (R$ 26/R$ 42), quatro paninis (R$ 22/R$ 29), quatro saladas (R$ 28/R$ 32) e duas tábuas de queijos com verduras ou frios (R$ 35/R$ 45).

Fininhas e com bordas mais altas e tostadas, as redondas têm massa leve, resultado de uma fermentação de pelo menos 48 horas. Além de farinha italiana, outros produtos de qualidade garantem coberturas saborosas – como o tomate pelado, o presunto de Parma e o cremoso queijo stracciatella à base de leite de búfala, que compõem a boa ‘Parma e Stracciatella’ (R$ 42).

Já a ‘Carrettiera’ (R$ 38) leva linguiça caseira, folhas de brócolis, muçarela fior di latte e parmesão. Há ainda clássicos, como a margherita (R$ 30), e opções à base de pesto de nozes (foto) e de alcachofras e cogumelos italianos.

Na ala dos paninis, o ‘La Vera Mortadella’ (R$ 25) traz o embutido com stracciatella e azeite extravirgem. O doce final fica por conta do cannolo (R$ 12), do tiramisú (R$ 18) e da pizza de Nutella (R$ 32).

A cozinha à vista tem dois fornos, um elétrico e outro que mescla gás e lenha. A estação fica no centro da casa, que conta com mesinhas no deck e no salãozinho do fundo. O serviço carece de ajustes.

ONDE: R. Simão Álvares, 31, Pinheiros, 3023- 0040.

QUANDO: 12h/23h (sáb. e dom., 12h/0h; 2ª e 3ª, 12h/16h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.