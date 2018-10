Brunch Weekend traz opções variadas em 25 casas de São Paulo

Em sua 6ª edição, o festival Brunch Weekend reúne 25 casas da cidade com cardápios especiais para o brunch do fim de semana. A refeição tem valor fixo de R$ 55, com direito a um drinque à base de espumante ou cerveja. O evento começa neste sábado (6) e vai até o fim de outubro.

Servido apenas aos sábados, uma das opções de menu do Ici Brasserie é o sanduíche de queijo gruyère com tomate assado (foto acima), acompanhado de bowl de abacate e frutas. R. Bela Cintra, 2.203, Jd. Paulista, 2883-5063. Dom., 10h/14h.

No Paribar, o destaque fica por conta do ‘Perlou de Camarão’ (foto acima), que vem acompanhado de arroz e ovo frito. O brunch é servido apenas aos domingos. Pça. D. José Gaspar, 42, República, 3159-0219. Dom., 11h/17h.

O Camden House criou dois menus para o festival. Um deles (foto acima) traz carne de porco e ovos beneditinos cobertos por molho holandês de ervas. Para adoçar, terá panna cotta de matchá e compotas de frutas vermelhas. R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. Sáb., 10h/16h.

Dentre as opções do brunch servido pelo Kez Bagel & Café, é possível montar o próprio sanduíche com a tábua de pães e defumados, que inclui pastrami e salmão defumado, pepino azedo, tomate, cebola roxa, sour cream e mostarda de Dijon (foto acima). R. dos Pinheiros, 725, Pinheiros, 2589-3198. Sáb., 10h/20h.

Com diferentes opções de entrada, prato principal e sobremesa, é possível escolher um item de cada no Espaço D Gastronomia, que oferece o brunch apenas aos sábados. O pão de queijo da Serra da Canastra é uma alternativa para abrir o apetite, seguido do macarrão com queijo, cogumelos e trufas, e da verrine de mousse de chocolate meio amargo com mousse de menta (foto acima) para finalizar. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 733, Itaim Bibi, 3034-5408. Sáb., 10h/17h.

No brunch do D’Macarons, o doce francês divide espaço com roll de canela e canalés. Da seleção de salgados, destaque para o french toast de brioche com ovos beneditinos, espinafre e molho holandês (foto acima). R. Itapicuru, 551, Perdizes, 3596-3779. Sáb., 10h/16h.

