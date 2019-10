Brunch Weekend promove sua 8ª edição nos fins de semana de outubro

O festival Brunch Weekend realiza sua 8ª edição nos fins de semana de outubro. Até 27/10, 26 casas de São Paulo, entre cafés, restaurantes e bares, vão servir brunch com menu completo e drinque pelo valor fixo de R$ 60. Confira algumas sugestões da temporada:

No A Bruncheria (foto), por exemplo, o menu traz opções de sanduíches clássicos, como o ‘English Muffin’, com ovos mexidos, com emental e bacon de pastrami. De sobremesa, a casa serve cookie recheado com cheesecake cream. Av. Pe. Antonio José dos Santos, 1.066, Brooklin, 99318-0784. Sáb., 10h/23h; dom., 10h/18h.

A refeição no Deli Garage inclui tábua com pães, geleia artesanal, manteiga, requeijão, queijo branco e frios; ‘Eggs Benedict Bacon’ servido no croissant (foto); e, para adoçar, cronut de doce de leite. R. Medeiros de Albuquerque, 431, V. Madalena, 98288-7792. Sáb. e dom., 8h/15h.

A Vis Savour Boulangerie criou dois combos para esta temporada. Um deles traz pães na companhia de geleia e manteiga, ovos mexidos com bacon, croissant recheado, saladas de frutas, suco, bebida quente e drinque. Av. Horácio Lafer, 523, Itaim Bibi, 3073-0699. Sáb., 10h/14h.

Um dos combos do bar Cateto vem com par de ostras frescas com pesto de coentro; sanduíche de atum selado com aioli de cúrcuma e saladinha; iogurte de ovelha, compota de frutas vermelhas e castanhas; e drinque. R. Francisco Leitão, 272, Pinheiros, 3063-5220. Sáb. e dom., 11h/15h.

Confira todos os participantes do Brunch Weekend e menus criados para o evento.