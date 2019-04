Brunch Weekend chega à 7ª edição com a participação de 27 casas de São Paulo

Em sua 7ª edição, o festival Brunch Weekend reúne 27 casas da cidade com cardápios especiais para o brunch do fim de semana. A refeição tem valor fixo de R$ 59, com direito a um drinque à base de espumante ou cerveja. O evento começa neste sábado (6) e vai até 28/4.

O simpático Cha Cha tem opções como ovo mollet com batata e presunto espanhol (foto). R. Lopes Neto, 340, Itaim Bibi, 98141-1159. Sáb. e dom., 11h/16h.

No Kofi & Co., a refeição inclui pedidas como o sanduíche ‘Croque Madame’, diversas versões de omelete, panquecas com geleia de frutas vermelhas, bebida quente e um drinque (foto). R. Alexandre Dumas, 1.518, Chácara S. Antônio, 3624-4838. Sáb., 9h/22h; dom., 9h/18h.

Em sua primeira participação no evento, o Toasty Confeitaria e Café servirá sanduíche de ovos orgânicos com bacon artesanal e queijo da Serra da Canastra. Para adoçar, donut recheado com geleia de cereja. R. Colonização, 155B, V. Madalena, 3819-3224. Sáb. e dom., 9h/16h.

Entre as sugestões da Casa Levi – Padaria Artesanal está o ‘Le Coq Français’, composto de croissant recheado de ovos mexidos, aspargos grelhados enrolados em fatias de presunto cru, cobertos com molho hollandaise e páprica doce, carolinas e ‘The Gaarden Drink’. R. Bixira, 138, Mooca, 2084-0894. Sáb., 9h/19h; dom., 9h/15h.

No Dopê Casual Food, a pedida pode incluir cappuccino; mix de cogumelos com quinoa; torrada de abacate com ovos e crispy de presunto cru e granola da casa; cremoso de coco com chia; e Aperol Spritz. R. Haddock lobo, 90, Bela Vista, 3796-6230. Sáb. e dom., 10h/16h.

