Brunch no Bistrô Charlô e menu solidário do Capim Santo estão entre as dicas de restaurantes em São Paulo

O Bistrô Charlô agora serve café da manhã, aos sábados e domingos, das 10h às 13h. O menu à la carte traz pães de fermentação natural, tábua de frios e opções como omelete com chèvre e ciboulette (R$ 22). Entre as pedidas para o brunch, estão também o ‘Croque Monsieur’ com muçarela de búfala (R$ 22) e, para adoçar, a sobremesa ‘Banoffee’ (R$ 24; foto). R. Barão de Capanema, 454, Jd. Paulista, 3087- 4444. 12h/23h30 (5ª, 17h30/23h30; 6ª, 12h/0h; sáb., 10h/0h; dom., 10h/17h).

A chef Morena Leite, do Capim Santo, criou o ‘Menu Instituto’ (R$ 249), com renda revertida ao Instituto Capim Santo, que capacita jovens a trabalhar no mercado da gastronomia. A refeição inclui churros de tapioca com vatapá (foto), peixe assado com banana-da-terra e sobremesa. O cliente também ganha um prato da ceramista Hideko Honma. Al. Min. Rocha de Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h30/16h30 e 20h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Confira outras dicas de restaurantes em São Paulo:

Novos

Banzeiro

O chef Felipe Schaedler trouxe para São Paulo uma filial do Banzeiro, restaurante tocado por sua família desde 2009, em Manaus. Com salão moderno, é a cozinha que esbanja as riquezas da região amazônica, como os cogumelos coletados por índios Ianomâmis, que entram no preparo da ‘Mujeca de Peixe Moqueado’ (R$ 36); a formiga saúva, que dá um toque cítrico à espuma de mandioquinha (R$ 18); e, claro, peixes como pirarucu e tambaqui. Este último também numa versão assado na brasa e servido com baião de dois cremoso, farofa de ovo estalado, vinagrete de picles e tartar de banana (R$ 169, para até três pessoas). O chef também acerta em cheio no clássico pato no tucupi (R$ 65), um prato aromático e saboroso. Adoce com o ‘#descubramanaus’ (R$ 24), que mistura cupuaçu e brigadeiro. R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 2501-4777 (70 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Alemão

Schnapshaus

Em um antigo sobrado, faz pratos como ‘Paprika Schnitzel’, servido com nhoque de batata (R$ 96), joelho de porco (R$ 93,80) e bisteca (R$ 87,20), todos para duas pessoas. De sobremesa, prove a torta de maçã com sorvete de creme (R$ 8,10). R. Diogo Moreira, 119, Pinheiros, 3031-9886 (180 lug.). 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Almanara

A unidade do Centro preserva a charmosa ambientação de 1950. A salada ‘Fatuche’, com pimentão, folhas, rabanete, hortelã, pepino e tomate (R$ 39,90), a kafta (R$ 56,60, dois espetos) e a esfiha de carne (R$ 7,40) são boas pedidas do menu. Prove ainda o ‘Michuí de Peixe à Taratur’, um filé de pintado grelhado ao molho de gergelim (R$ 59,80). R. Basílio da Gama, 70, República, 3257-7580 (114 lug.). 11h30/23h (dom., 11h30/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Arabesco

Pequeno e bem-cuidado, faz cozinha árabe economizando nos temperos. Todos os dias, há falafel, com molho e salada (R$ 44,60), e um caprichado bufê de saladas (R$ 57,90). Por mais R$ 8, pode-se adicionar filé de frango. Entre as sugestões do dia, está o ‘Arroz Sírio e Kafta ao Forno’, com kafta assada, batatas, molho, arroz com macarrãozinho e tabule (R$ 48). Aos domingos tem o ‘Arabesco Integral’, trigo com grão-de-bico e peito de frango com molho (R$ 48,60). Também serve apenas a porção de falafel (R$ 31,40). R. Dr. Homem de Melo, 494, Perdizes, 3872-8164 (100 lug.). 11h/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Armênio

Casa Garabed

A casa representa a culinária armênia familiar, com várias gerações na direção do forno, onde são assadas na hora esfihas espetaculares, entre as melhores de São Paulo, fininhas e com massa bem crocante (R$ 8,90, a de carne; R$ 14,90, a de pernil de cordeiro). Serve ainda omelete de bastermá (um tipo de carne-seca armênia) por R$ 64,50. Prove também o quibe na coalhada (R$ 73,50), um dos pratos mais pedidos. R. José Margarido, 216, Santana, 2976-2750 (80 lug.). 12h/21h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Balaio

Chef do Mocotó, casa de sucesso na Vila Medeiros, Rodrigo Oliveira está à frente do restaurante no térreo do Instituto Moreira Salles (IMS), e do café, instalado no 5º andar. Para começar, não faltam os famosos dadinhos de tapioca (R$ 18, 6 unid.). Também há desde sanduíches (R$ 41/R$ 44) até pratos vegetarianos e para compartilhar. Outras pedidas são o arroz de linguiça de Bragança com costelinha e quiabo (R$ 65), e o angu de fubá, com ovo pochê, ora-pro-nóbis, vegetais e queijo da Canastra (R$ 58). Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9123 (80 lug.). 12h/23h (dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

O Compadre

Casa simpática, com jeitão de fazenda, que monta atraentes bufês de pratos da cozinha brasileira, grelhados feitos na hora, massas, saladas, frios e doces típicos. Custa R$ 75,90, de 2ª a 6ª, e R$ 85,90, nos fins de semana e feriados. Tem música ao vivo aos sábados, no jantar e aos domingos, no almoço. Av. Otto Baumgart, 500, V. Guilherme, 2252-3131 (450 lug.). 12h/16h e 19h/23h30 (dom., 12h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tordesilhas

Cozinha brasileira bem-feita pela talentosa chef Mara Salles. Serve ‘Nossa Caldeirada de Peixe’, com camarão e marisco, acompanhada de pirão de farinha d’água e arroz (R$ 92). Entre as entradas, prove a ‘Comissão de Frente’ (R$ 48, para dois), com pastel de camarão, marinada de abobrinha brasileira, queijo de coalho fresco com mel de rapadura e cubinhos de carne-seca em manteiga de garrafa. Al. Tietê, 489, Jd. Paulista, 3107-7444 (70 lug.). 18h/0h30 (sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Barbacoa

Este sofisticado rodízio (sistema exclusivo da unidade do Itaim Bibi) serve 23 tipos de corte a R$ 146, por pessoa. Os melhores são: picanha, assado de tira e costeleta de cordeiro. Quem optar apenas pelo bufê de saladas paga R$ 83. R. Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi, 3168-5522 (220 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb. e fer., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/18h e 19h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bracia Parrilla

Casa que assa carnes ao estilo uruguaio com grelhados bem-feitos, como o bife de chorizo (R$ 78,80, 300g). Entre os pratos, há truta com risoto de brócolis (R$ 62,90) e fettuccine com bife de chorizo (R$ 87,40, 300g). Também serve menu kids com sugestões como o bife de filé mignon com arroz e fritas (R$ 39,90). Às quintas, no jantar, tem show de tango. R. Azevedo Soares, 1.008, Tatuapé, 2295-0099 (350 lug.). 12h/23h (5ª a sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Ça-Va

O pequeno e simpático bistrô apresenta receitas como o tartare tradicional com fritas (R$ 65), e o ‘Steak au Poivre Verte’ com purê de abóbora (R$ 65). No almoço, durante a semana, serve menu executivo por R$ 59. Aos domingos, a opção com entrada, prato principal e sobremesa custa R$ 69. R. Carlos Comenale, 277, Cerqueira César, 3285-4548 (55 lug.). 12h/15h30 (5ª e 6ª, 12h/15h30 e 19h/23h; sáb., 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

L’Entrecôte d’Olivier

A casa tem um salão despojado e ambiente bastante concorrido. A partir da receita de uma tia, Olivier Anquier, padeiro e apresentador de TV, abriu o restaurante que serve apenas contrafilé com molho e fritas. O ‘Entrecôte’, que batiza a casa, é feito com miolo do contrafilé sem gordura, regado com molho e servido com batatas fritas (R$ 89,90). Finalize com o tiramisú de café e frutas do bosque (R$ 23,90). R. Dr. Mário Ferraz, 17, Jd. Europa, 3034-5324 (100 lug.). 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Due Cuochi

Um restaurante simpático e sempre cheio, que serve cozinha entre a alta gastronomia e a cantina. Do cardápio, prove o ravioloni de gema ao molho de manteiga e sálvia (R$ 39); o ravióli negro, recheado com camarão e chutney de manga, ao creme de curry (R$ 85); ou o nhoque de batata ao molho de tomate e manjericão com camarões e aspargos (R$ 82). R. Manuel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092 (74 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empório Ravióli

Informal, com vários ambientes, alguns dos quais lembram os antigos armazéns. A ótima cozinha é orientada pelo chef Roberto Ravióli, que faz pratos como o ‘Stracotto d’Agnello’ (R$ 75), cordeiro cozido lentamente e servido com risoto à milanesa. Há também a ‘Tripa della mia Nonna’ (R$ 54), prato famoso do chef, que traz a dobradinha com lombo, linguiça, feijão e tomate italiano. R. Fidêncio Ramos, 18, V. Olímpia, 3846-2908 (145 lug.). 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Modi

No comando da cozinha deste movimentado restaurante está o chef e sócio Diogo Silveira, que propõe pratos com boa relação custo-benefício e um trabalho esmerado com miúdos, como na receita de língua de boi ao molho de vinho, purê de batata e legumes (R$ 35). Outras boas pedidas são o ‘Varenike’, com cebola caramelizada sobre fonduta de queijo (R$ 38), e o pargo grelhado ao molho de limão-siciliano, com risoto de pancetta e alho-poró (R$ 59). R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7028 (60 lug.). 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h/17h; 2ª, 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nonno Ruggero

É a cantina do Hotel Fasano. Em ambiente formal, chique e com ótimo serviço, exibe boas massas e um bufê de saladas, frios e sobremesas (R$ 103 ou R$ 142, com um prato quente). A partir das 15h30, vigora o cardápio à la carte. Entre as opções, estão a ‘Costoletta alla Milanese’ (R$ 112) e o raviolini de muçarela de búfala com molho de tomate e manjericão (R$ 89). R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4180 (60 lug.). 12h/16h e 18h/0h (sáb., dom. e fer., 12h30/16h e 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Piccolo

O lugar é quase uma réplica (menor) do Piú, com salão agradável dividido pelo bar. Da seção de massas, estão o ‘Spaghetti alla Chitarra’, com camarão, shitake, alcachofra e limão-siciliano (R$ 72), e o tortelli recheado com pernil de vitelo (R$ 66). Durante a semana, no almoço, serve apenas menu executivo (R$ 57). Destaque para o polpetone recheado com queijo caccio cavalo, molho ao sugo e tagliatelle na manteiga de sálvia. R. dos Pinheiros, 266, Pinheiros, 3213-8449 (48 lug.). 12h/15h e 19h/23h (2ª, até 22h; 6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h30/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Momo Lamen

No prédio estreito, três andares têm mesas para os clientes. No térreo, também é possível sentar-se ao balcão e acompanhar o trabalho dos cozinheiros. Prove o ‘Momo-mima’, com moyashi, milho, carne, shimeji, macarrão e ovo (R$ 36). Comece pela porção de guioza (R$ 15). R. dos Estudantes, 34, Liberdade, 3207-5626 (133 lug.). 11h/15h e 18h/21h (6ª, até 22h; sáb., 11h/22h; dom. e fer., 11h/21h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Natural

Banana Verde

Admite os derivados de leite e agrada com receitas criativas. O menu executivo, com bufê de saladas, prato principal e sobremesa, custa R$ 59,60, no almoço de 3ª a 6ª. Nos fins de semana e feriados, sai por R$ 75,50. Entre os pratos servidos no jantar, há bobó de cogumelo shimeji com banana-da-terra e purê de cará com queijo meia cura (R$ 56,00). R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828 (62 lug.). 12h/ 15h30 e 19h/23h (sáb. e fer., 12h/16h30 e 19h/23h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peixes e frutos do mar

Al Mare

Peixes decoram as paredes do restaurante especializado em frutos do mar e pratos em porções generosas, como o ‘Grelhado Tutti d’Al Mare’ (R$ 275, para três pessoas), um combinado de camarões, lulas, mariscos, lagostins, polvo e peixe grelhados e acompanhados por batata sauté; e a ‘Moqueca Completa’ (R$ 242), que leva peixe, lula, mariscos, camarões, lagostim, cebola, tomate, pimentão, leite de coco e azeite de dendê, para duas a três pessoas. Av. Pavão, 109, Moema, 5041-7179 (76 lug.). 12h/15h30 e 19h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Bruno

Desde 1939, a casa prepara boas redondas na lenha. A versão de ‘Rúcula Especial’, com tomate seco e muçarela de búfala (R$ 79), é uma das mais pedidas. Peça também a ‘Reinaldo’ (R$ 74), com palmito, ovo, atum e muçarela. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 87, Freguesia do Ó, 3932-2261 (150 lug.). 11h/23h (sáb. e dom., 11h/0h; 2ª, 18h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlitos

Apresenta uma boa variedade de pizzas, como a ‘Zucchine Bianca’ (R$ 76,50), coberta com muçarela, abobrinha, brie, ervas finas e parmesão. Já a ‘Carbonara Bianca’ (R$ 76) leva muçarela, creme de leite, ovos, bacon, grana padano e pimenta-do-reino. Outra boa pedida, o ‘Calzone do Pizzaiolo’ é recheado com ricota, muçarela e escarola, coberto com molho de tomate e salpicado com alho e parmesão (R$ 77). Há também pizzas doces, como a de chocolate ao leite e chocolate branco (R$ 72). R. Jorge Chammas, 364, V. Mariana, 5572-2552 (230 lug.). 18h/23h30 (6ª e sáb., 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Prestíssimo Pizza e Wine Bar

Com dois andares, é sempre uma alternativa para saborear pizzas de massa fina a média em um ambiente acolhedor. Escolha sabores tradicionais, como calabresa (R$ 73,60) e margherita (R$ 73,70), sem medo de errar. Serve ainda a redonda ‘Santo Antonio’, com muçarela, abobrinha grelhada, Catupiry, bacon frito e alho (R$ 75,20); e a ‘Capricho’, com champignon temperado com vinho, queijo brie e presunto cru (R$ 82,60). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.135, Jd. Paulista, 3885-4356 (180 lug.). 18h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Português

Presidente

Uma casa famosa pela qualidade do seu bacalhau. Nas instalações simples, serve pratos como o bacalhau grelhado em azeite com alho, batatas crocantes e brócolis (R$ 323, para três pessoas). Boa entrada, o bolinho de bacalhau custa R$ 5, a unidade. R. Visconde de Parnaíba, 2.438, Brás, 2292-8683 (60 lug.). 11h/16h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variada

Bra.do

De atmosfera jovem, fica sob o comando do chef Pedro Vita, que prepara pratos que privilegiam proteínas e suas guarnições. Entre as entradas, há o ‘Croquetes de Ramon’ (R$ 30), bolinho típico espanhol. Entre os pratos principais, estão o ‘Milanesa Siciliano’ (R$ 60) e o ‘Peixe do dia’, cortado em cubos e cozido em curry amarelo com leite de coco, especiarias, iogurte e amêndoas, servido com arroz (R$ 58). R. Joaquim Antunes, 381, Pinheiros, 3061-9293 (80 lug.). 12h/15h e 19h30/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fer., 12h/17h e 19h/0h). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Nou

Casa despojada, que trabalha com menu executivo no almoço de 2ª a 6ª, por R$ 45,90. No cardápio à la carte, há o tradicional filé à milanesa com risoto de limão-siciliano (R$ 56). O risoto negro com frutos do mar (R$ 63) também é boa pedida. Para finalizar, peça a torta de maçã e pistache com sorvete de baunilha (R$ 17). Tem uma filial na Rua dos Pinheiros, 274. R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 2609-6939 (80 lug.). 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: A, E, M e V. Cd.: A, E, M e V.