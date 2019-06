Bráz Elettrica chega à Vila Leopoldina; e outras dicas de restaurante em SP

+ A Bráz Elettrica fixou seu potente forno elétrico em mais um ponto na cidade, a Vila Leopoldina. Como em outros endereços, a unidade fica aberta o dia todo e também serve um sabor exclusivo de pizza, a ‘Mort’n’della’ (R$ 29; foto), criada pelos pizzaiolos Paul Cho, chef da rede, e Anthony Falco, consultor nova-iorquino. Sobre massa fininha de fermentação natural e bordas tostadas, a redonda combina mortadela, molho de tomate, ricota, pimentão vermelho e orégano fresco. R. Carlos Weber, 576, V. Leopoldina, 5555-0576. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/2h).

+ A Tasca do Zé e da Maria apresenta, no jantar, o ‘Menu do Chef Harmonizado’. Com entrada, prato e sobremesa, a refeição (R$ 130) inclui meia garrafa de vinho tinto ou branco pré-selecionado pela casa. Uma das opções de menu traz casquinha de bacalhau, arroz de polvo e, de sobremesa, sericaia (foto). Entre as receitas, figuram também o ‘Bacalhau à Lagareira’ e o arroz de pato. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).

+ De 3ª a 5ª, apenas no jantar, o Il Pescatore propõe um menu em quatro tempos, com couvert, entrada, prato e sobremesa, por R$ 90. Para começar, a escolha fica entre casquinha de bacalhau e ceviche. Entre as sugestões de principais, há robalo com molho de camarão e arroz de palmito; risoto de frutos do mar; e ‘Lula à Lagareiro’ (foto). R. José Maria Lisboa, 879, Jd. Paulista, 3884-5738. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/17h e 19h/23h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª).