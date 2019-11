Brasileiro ‘A Vida Invisível’ e novo longa de Woody Allen estão entre as estreias da semana

Bixa Travesty

(Brasil/2018, 76 min.) – Documentário. Dir. Claudia Priscilla, Kiko Goifman. Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é o foco do filme, que retrata sua figura pública e privada, ambas marcadas pela carreira musical e por sua luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Um Dia de Chuva em Nova York

(A Rainy Day in New York, EUA/2019, 94 min.) – Comédia romântica. Dir. Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez. Um jovem casal planeja uma viagem romântica a Nova York. No local, os planos mudam e ambos descobrem novas paixões. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Grande Mentira

(The Good Liar, EUA-Canadá/2019, 109 min.) – Suspense. Dir. Bill Condon. Com Helen Mirren. Um vigarista não resiste à tentação de aplicar um novo golpe online em uma mulher viúva. Conforme criam mais intimidade, o homem se vê cada vez mais envolvido. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Mais Que Vencedores

(Overcomer, EUA/2019, 124 min.) – Drama. Dir. Alex Kendrick. Com Alex Kendrick. Um treinador de time de basquete tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias se mudem. Ele começa a treinar corredores, o que acaba unindo-o a uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Medo Profundo: O Segundo Ataque

(47 Meters Down: Uncaged, Reino Unido/2019, 91 min.) – Terror. Dir. Johannes Roberts. Com Sophie Nélisse. Um grupo de amigas viaja até Recife para conhecer as ruínas de uma cidade subaquática. Durante o passeio, descobrem que não estão sozinhas. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Midway – Batalha em Alto Mar

(Midway, EUA/2019, 140 min.) – Guerra. Dir. Roland Emmerich. Com Ed Skrein. A perspectiva de soldados e aviadores que lutaram durante a Batalha de Midway, em junho de 1942. A partir de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Reino Gelado: Terra dos Espelhos

(Snezhnaya koroleva. Zazerkale, Rússia/2019, 86 min.) – Animação. Dir. Aleksey Tsitsilin. Um rei corre o risco de perder a família pelas ações malignas da Rainha da Neve. Quando encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas. Livre. Confira salas e horários de exibição

UMA – Luz do Himalaia

(Brasil-Índia/2017, 73 min.) – Documentário. Dir. Ananda Jyothi. Milhares de pessoas visitam a Índia todo ano, em busca de uma experiência espiritual capaz de curar traumas. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Vida Invisível

(Brasil/2019, 129 min.) – Drama. Dir. Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler. As irmãs Eurídice e Guida têm comportamentos completamente opostos: uma é introspectiva, a outra audaciosa. Quando Guida decide fugir de casa, Eurídice se esforça para se tornar uma musicista enquanto lida com o pai conservador. 16 anos. Confira salas e horários de exibição