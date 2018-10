Brasil Game Show reúne fãs de jogos eletrônicos e cultura pop em São Paulo; confira outros passeios

+ Fãs de games e cultura pop se reúnem no Brasil Game Show, evento com concursos de cosplay; campeonatos de jogos como ‘Counter Strike’ e ‘Gears of War’; arena com fliperamas clássicos; e estandes das principais produtoras de jogos eletrônicos. No espaço ‘Meet & Greet’, os visitantes poderão conhecer personalidades do mercado de games, como Fumito Ueda, criador de ‘The Last Guardian’. Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333, V. Guilherme, 2224-5959. 4ª (10) a 14/10, 13h/21h. R$ 198/R$ 599 (13/10, esgotado). Inf.: bit.ly/GameShow18

Experimenta! Comida, Saúde e Cultura

Mais de 300 atividades nas unidades do Sesc compõem o festival dedicado ao universo gastronômico. Hoje (5), das 19h30 às 21h30, o Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579) recebe a aula ‘Pão Caseiro é Alimento, Sim’, com duas receitas ensinadas pela padeira Papoula Ribeiro (retirar ingresso 1h antes). No Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185), a ‘Feira de Orgânicos e Agroecológicos’ reúne produtores de alimentos orgânicos das 11h às 17h, no sábado (6). Até 28/10. Inf.: bit.ly/Expe18

Sala Tatuí

Idealizado pela editora Lote 42, o novo espaço cultural e livraria funciona com sistema de hora marcada. A partir deste mês, os clientes poderão agendar visitas por telefone ou por e-mail (contato@salatatui.com.br) e o local planeja organizar cursos sobre criatividade gráfica, edição de livros e design. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 2729-8952. Grátis.

Slam das Minas SP

Na final da competição de poesia entre mulheres, que garante uma vaga para o Slam BR, o evento recebe um pocket show da rapper Drik Barbosa. Sesc Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (6), 14h. Grátis.