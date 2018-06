Bora.aí indica as melhores atrações da Viradinha Cultural

+ Durante a Viradinha Cultural, neste domingo, a programação da Biblioteca Monteiro Lobato começa às 10h com o espetáculo ‘Contos Musicados’, do grupo Três Marias e um João. Também às 10h, tem o show ‘Já Elvis’, da Trupe Pé de Histórias; seguido por ‘Canta História em Florisbela e o Submarino’ e a Palhaça Rubra (ambos às 11h30); ‘O Tambor Africano’ e Conto das Águas (a partir das 13h); ‘O Flautista de Hamelin’ e Banda Paralela (os dois às 14h30); e ‘Histórias de Mariazinha e seu Amigo Sol’ (16h). Haverá ainda quatro oficinas: de musicalização (10h/12h); de fantasia (12h/ 14h); de máscara (14h/17h) e de instrumentos (15h/17h). Ao longo do dia (10h/17h), tem também monitoria, pintura facial, bonecos infláveis e caricaturas. R. General Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4438.

+ No domingo, o Parque Chácara do Jockey será palco de ‘As Aventuras do Fusca a Vela’, com o Grupo Ueba (10h); ‘As Gêmeas’, com Cia. Paraladosanjos (11h30); e ‘Contos Musicados’, com o Três Marias e um João (13h; foto). O local ainda recebe oficinas de jogos teatrais (10h/12h), de reciclagem (11h/13h) e de criação de brinquedos (12h/14h). Das 10h às 14h, os pequenos podem aproveitar brincadeiras de roda. R. Santa Crescência, 323, V. Sônia, 3722-3264.

+ A Viradinha no Centro Cultural São Paulo anima o domingo com brincadeiras de roda (11h/18h); show ‘O Dengue’, com o Mad Science (15h; foto); oficina de criação de máscaras (15h /17h); e apresentação do espetáculo ‘A Nova Roupa do Rei’ (17h). O educativo e divertido grupo Mad Science também promove uma oficina intitulada ‘Ciência Divertida’, das 16h às 18h. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002.