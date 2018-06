18 bons shows para ver em São Paulo em abril

CeeLo Green e Iza

Depois do encontro no Rock in Rio de 2017, o rapper americano repete a parceria com a cantora brasileira. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 29/4, 20h. R$ 100/R$ 160. Vendas pelo site: www.uhuu.com

Demi Lovato

A estrela pop indicada ao Grammy chega ao Brasil com a turnê do disco ‘Tell Me You Love Me’. A faixa ‘Sorry Not Sorry’ foi o primeiro single. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. 15/4, 16h (abertura dos portões). R$ 260/R$ 560. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Diana Krall

A canadense traz a São Paulo a turnê do álbum ‘Turn Up The Quiet’, seu 13º álbum de estúdio. No repertório, clássicos do jazz como ‘Night and Day’ (Cole Porter). Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 28/4, 22h; 29/4, 20h. R$ 300/R$ 800. Cc.: todos. Cd.: todos.

Diogo Nogueira

Celebrando 10 anos de carreira, o cantor lança o disco ‘Munduê’, primeiro trabalho inteiramente autoral. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 20/4, 21h; 21/4, 21h30. R$ 80/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Drake Bell

Conhecido por seu trabalho na série ‘Drake and Josh’, ele também tem seu trabalho musical. Desde o ano passado, o artista divulga o EP ‘Honest’, com foco no pop. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 7/4, 19h. R$ 180/R$ 400. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Emicida

Em show com participação de Drik Barbosa, Muzzike, Amiri e Raphão Alaafin, o rapper lança o DVD ’10 Anos de Triunfo’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 20 e 21/4, 21h; 22/4, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Enrique Iglesias

No embalo do lançamento do single ‘Súbeme La Radio’, o cantor espanhol vem ao Brasil. Seu último lançamento foi o álbum ‘Sex & Love’ (2014). Espaço das Américas (7.500 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5/4, 21h30 (abertura, 19h). R$ 350/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor participa do projeto Biscoito da Casa, apresentando o álbum ‘Catto’ (2017), seu terceiro álbum de estúdio. Ele interpreta músicas de Marina Lima, Romulo Fróes e composições próprias. Ele também abre espaço para faixas de trabalhos anteriores, caso de ‘Adoração’ e ‘Depois de Amanhã’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 12/4, 21h30. R$ 70/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jota Quest

O grupo faz show baseado no DVD ‘Acústico’. Além de sucessos como ‘O Vento’ e ‘Só Hoje’, a banda apresenta quatro músicas inéditas. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 21/4, 23h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leo Jaime e Leoni

Amigos desde os anos 1980, eles apresentam o show ‘Leoni & Leonardo’. A dupla relembra sucessos como ‘Só pro Meu Prazer’ e ‘A Fórmula do Amor’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 13/4, 21h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Milton Nascimento

O cantor e compositor volta a São Paulo com o show’Semente da Terra’. Ele relembra sucessos como ‘Travessia’, ‘Coração Civil’ e ‘Clube da Esquina nº 2’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 7/4, 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Novos Baianos

Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão voltam à cidade com o show ‘Acabou Chorare: Os Novos Baianos se Encontram’, que marca a reaproximação dos integrantes da banda depois de 20 anos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 27/4, 23h (abertura, 21h). R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Os Paralamas do Sucesso

Lançado no ano passado, ‘Sinais do Sim’ é 21º álbum do grupo formado por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Eles apresentam músicas do disco e sucessos marcantes. Citibank Hall (5.745 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 7/4, 22h. R$ 90/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubel

Em seu segundo álbum, ‘Casas’, o artista junta MPB e hip hop. As músicas ‘Mantra’ e ‘Chiste’ tiveram, respectivamente, participações de Emicida e Rincon Sapiência. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 28/4, 19h. R$ 40/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Soundhearts Festival

O evento marca a volta do Radiohead ao Brasil, em noite dividida com o músico, cineasta, produtor, DJ e rapper americano Flying Lotus, Junun, grupo formado pelo guitarrista Jonny Greenwood com Shye Ben-Tzur, e a banda nacional do Aldo the Band. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. 22/4, 16h30 (abertura dos portões). R$ 260/R$ 700. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Titãs

A banda estreia a ópera-rock ‘Doze Flores Amarelas’, concebida com Hugo Possolo e Marcelo Rubens Paiva. Eles apresentam 25 canções inéditas, ao lado das cantoras e atrizes Corina Sabba, Cyntia Mendes e Yás Werneck. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 12, 13 e 14/4, 21h; 15/4, 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tim Bernardes

Ele lança o vinil de seu primeiro álbum solo, ‘Recomeçar’ (2017). Considerado pela crítica um dos melhores discos do ano passado, o trabalho tem músicas sobre desamor e esperança arranjadas pelo próprio artista. Além de canções autorais, ele interpreta músicas de Belchior e Gilberto Gil. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 1/4, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

Neste show, o cantor e compositor faz um passeio por sua discografia, além de apresentar releituras de canções de outros compositores. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 17/4, 21h. R$ 75/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.