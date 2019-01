Bons shows para ver nos próximos dias em São Paulo

Donavon Frankenreiter

Ao lado de dois músicos, o cantor e surfista americano apresenta músicas representativas de seus vinte anos de carreira. O cantor mineiro Gabriel Elias abre a noite. Via Matarazzo (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca. 10/1, 21h (abertura da casa, 20h). R$ 160/R$ 280. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Amaro Freitas

O pianista apresenta músicas do álbum ‘Rasif’. Jazz e maracatu estão entre as influências dele, renovador da música instrumental do País. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 11/1, 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elza Soares

A cantora volta a trabalhar com músicos da cena paulistana que participaram do disco ‘A Mulher do Fim do Mundo’ (2015) no álbum ‘Deus é Mulher’. Músicas de Tulipa Ruiz e Pedro Luís estão no repertório. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 11/1, 21h30. R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karol Conka

Com dez músicas inéditas, ‘Ambulante’ é o segundo álbum da artista. ‘Kaça’ é destaque do repertório. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 11/1, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Em show de voz e violão, o cantor e compositor relembra ‘Pensando em Você’, ‘A Seta e o Alvo’ e outros sucessos da carreira. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 11, 12 e 13/1, 19h15. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Danilo Caymmi

Em ‘Viva Caymmi’, o cantor, compositor e instrumentista homenageia o pai, Dorival Caymmi, interpretando clássicos do compositor. Nilson Raman (mestre de cerimônias) e Flavio Mendes (violão) também estarão no palco. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 12/1, 21h; 13/1, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

O show marca a despedida da turnê ‘Remonta’ (2016), em que a cantora e de sua banda flertam com ritmos como reggae, pop e soul. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 18/1, 23h (abertura, 21h30).R$ 60/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nação Zumbi

Nome forte do movimento manguebeat, a Nação Zumbi faz show do álbum ‘Radiola NZ Vol. 1’, que saiu em 2017. Eles apresentam versões para sucessos de Gilberto Gil (‘Refazenda’), Roberto Carlos (‘Não Há Dinheiro que Pague’) e David Bowie (‘Ashes to Ashes’). Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 18 e 19/1, 21h; 20/1, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nando Reis e Orquestra Petrobras Sinfônica

Com regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra acompanha o cantor e compositor, que relembra hits em novos arranjos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 18/1, 21h30 (abertura, 19h30). R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

José González

Nome forte do indie folk, o sueco filho de imigrantes argentinos faz show com músicas dos três álbuns da carreira. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 23/1, 22h. R$ 200/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pabllo Vittar e Karol Conká

As estrelas pop se encontram em apresentação do projeto Filtr LIVE. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 24/1, 22h. R$ 70 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Adriana Calcanhotto

Em ‘A Mulher do Pau Brasil’, ela revê o País pelo filtro do movimento modernista, interpretando músicas como ‘As Caravanas’, de Chico Buarque. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 31/1, 21h. R$100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.