Bons restaurantes em São Paulo para as ceias de Natal e ano-novo

Já é hora de reservar lugar para a ceia de Natal e ano-novo em restaurantes da cidade (ou fazer a encomenda). Confira nossa seleção:

CEIA DE NATAL

+ Com a árvore que batiza o restaurante no centro do salão, o Jacarandá receberá os clientes com um menu em quatro etapas (R$ 390). O polvo grelhado com aioli de páprica defumada (foto) figura entre as entradas do chef Danilo Gozetto. Na sequência, uma das pedidas é a terrine de porco com purê de batata-doce roxa, farofa de castanha portuguesa e maçã caramelizada. Para fechar, rabanada de panetone com creme inglês de vinho e sorvete de baunilha. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003. 24/12, a partir das 19h.

+ N’A Figueira Rubaiyat, a espera pelo Papai Noel será com cardápio especial do chef Álvaro Alencar, que inclui capellini de pupunha com creme de parmesão, trufas, aspargos e tomate; e peru confitado servido com ‘arroz de festa’, cozido no caldo da carne com amêndoas e uva passa. O jantar (R$ 420, salão; R$ 480, deck) também dará direito ao farto bufê de sobremesas, com tarte tatin, torta de nozes e crema catalana, e a uma garrafa de vinho para cada duas pessoas. R. Haddock Lobo, 1.738, Jd. Paulista, 3087-1399. 24/12, a partir das 20h.

+ Instalado em um dos hotéis mais exclusivos da cidade, o Palácio Tangará, o restaurante Tangará Jean-Georges também receberá os clientes para a ceia de Natal. O menu em quatro etapas (R$ 420) vai começar com tartar de vieiras, trufas negras e vinagrete de Jerez com avelãs, seguido por bacalhau assado com camarões e creme de alcachofra. Já o prato principal será carré de cordeiro em crosta de pistache, ragu de arroz selvagem com cogumelos e aspargos. Av. Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, 4904-4040. 24/12, a partir das 20h.

+ Com salão requintado composto por vários ambientes, o Loup vai servir clássicos natalinos reinterpretados pelo chef Thiago Cerqueira. No menu (R$ 230), com entrada, prato e sobremesa, há opções como salpicão de lagostim, maçã verde, aipo e aioli de avocado (foto); peito de chester com purê de castanhas portuguesas; bacalhau com ovo pochê, batatas ao garfo e migas; e, para adoçar a noite, rabanada de panetone da casa com sorvete de doce de leite. R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jd. Paulistano, 3078-0484. 24/12, a partir das 19h.

+ No Varanda Grill, os clientes vão poder optar pela ceia com pratos típicos natalinos – caso do tender à califórnia e do peru ao cassis e mirtilos com purê de cenoura ao curry – ou pelo menu-degustação de carnes. Já a escolha da sobremesa ficará entre torta de pistache e mousse de chocolate. A refeição, servida em quatro tempos (R$ 320), também inclui bebidas não alcoólicas, cerveja, chope e caipirinha. R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870. 24/12, a partir das 19h.

+ Na rede de churrascarias Fogo de Chão, além do caprichado rodízio de carnes – com cortes como fraldinha, costela, picanha e bife ancho (foto) – e dos acompanhamentos (farofa agridoce, polenta e arroz à grega), o jantar natalino (R$ 240) terá ainda mesa de frutas, saladas típicas da época e uma sobremesa à escolha, como o creme brulée. Av. dos Bandeirantes, 538, V. Olímpia, 5505-0791. 24/12, a partir das 18h.

+ Servida em cinco tempos, a ceia (R$ 390) do Antonietta Cucina abre com ostras com sorvete de maçã verde, pepino e hortelã. Na sequência, terá tagliatelle com lagosta e cogumelo porcini. R. Mato Grosso, 412, Higienópolis, 3214-0079. 24/12, a partir das 19h.

+ Com presença garantida do Papai Noel e oficinas de globo de neve e de panetone, a Chácara Turma da Mônica vai incrementar seus bufês de saladas e pratos (R$ 165) com peru, cordeiro e bacalhau. R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. 24/12, 19h/1h.

+ A véspera de Natal no simpático Così terá ceia do chef Renato Carioni em quatro etapas (R$ 275 ou R$ 380, harmonizado com bebidas). Na seleção, carpaccio de vieira com emulsão cítrica e ovas de truta; massa folhada com coxa de peru e foie gras; peito de peru com purê de pistache; e torta de chocolate com frutas vermelhas e sorvete (foto). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. 24/12, a partir das 19h.

+ O jantar no La Tambouille inclui canapés, entrada, dois pratos, sobremesa, café com petit-four e bebidas não alcoólicas (R$ 750). No menu, camarões ao molho de champanhe com caviar. Av. 9 de Julho, 5.925, Itaim Bibi, 3079-6276. 24/12, a partir das 19h.

CEIA DE ANO-NOVO

+ A festa de réveillon no Seen será embalada pela cantora Mama Trindade e pela DJ Miss Má. Instalado no 23º andar do Tivoli Mofarrej, o restaurante servirá o jantar em cinco tempos, além de lanche na madrugada, coquetéis, espumante, vinhos e bebidas não alcoólicas (R$ 1.500). No menu, figuram o robalo com pupunha e tartar de banana e, para os vegetarianos, tortelli de abóbora (foto). Al. Santos, 1.437, 23° andar, Jd. Paulista, 3146-5923. 31/12, a partir das 20h.

+ No Praça São Lourenço, a chegada de 2019 contará com banda, contagem regressiva e bufê especial de entradas, saladas, pratos quentes, acompanhamentos e sobremesas. A seleção inclui magret de pato grelhado com molho de pêssego e cereja, e cauda de lagosta na manteiga de manjericão e salsa. A ceia completa, com bebidas não alcoólicas, cerveja, espumante e drinques, custará R$ 930. R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300. 31/12, a partir das 20h30.

+ Intitulada Aloha Transamerica, a festa da virada no Hotel Transamerica terá música ao vivo, queima de fogos na piscina e comidas típicas (R$ 790). Com direito a diferentes bebidas e coquetéis havaianos, o jantar inclui poke, estação de ostras, ceviche, arroz havaiano (com lagosta, vieira e abacaxi), carré de vitela e sorrentini de pato e figo – além de saladas, queijos, frutas e sobremesas. Av. das Nações Unidas, 18.591, V. Almeida, 5547-1166. 31/12, a partir das 19h.

+ Endereço emblemático por ter uma das vistas mais bonitas da cidade, o Terraço Itália servirá a ceia à la carte nas salas Nobre e Panorama. Com entrada, dois pratos e sobremesa, o jantar (a partir de R$ 1.460, com bebidas) traz opções como o medalhão de lagosta com lentilha salteada e creme de beterraba (foto). Já no Bar do Terraço, o bufê completo com bebidas custará a partir de R$ 1.560. Av. Ipiranga, 344, 41º e 42º andares, Centro, 2189-2929. 31/12, a partir das 19h.

+ A rede Coco Bambu promete animar a chegada de 2019 com festa nas diferentes casas da rede na capital paulista. Na unidade Anhembi, por exemplo, duas bandas e um DJ vão agitar a noite. O ingresso (com venda antecipada) custa R$ 500 (1º lote), com direito a R$ 250 de consumação. Entre as sugestões do cardápio estão ceviche de salmão (R$ 75), escondidinho de bacalhau (R$ 30) e peixe inteiro na crosta de sal, acompanhado de manteiga de alcaparras, salada grega e arroz (R$ 193). Para arrematar, petit gateau de amêndoas e limão-siciliano (R$ 34). Av. Braz Leme, 201, Casa Verde, 2373-7552. 31/12, 21h/4h.

+ Pertinho da Avenida Paulista, o Maksoud Plaza já está em contagem regressiva para a festa de réveillon. Na ocasião, o hotel servirá a ceia completa (R$ 755), com bebidas não alcoólicas, espumante, vinhos chilenos e estação de caipirinhas. No cardápio, cascata de camarões, ostras, bacalhau à portuguesa, paella, leitão e pernil assados. O som da balada ficará a cargo de banda e DJ. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 31/12, 21h/3h.

+ A ceia de ano-novo do hotel Hilton será servida no espaço de eventos Morumbi. Para a comemoração, o chef Rodrigo Mezadri vai preparar bacalhau com nata e crosta de pão de miga e alho, e filé mignon defumado com cebola fondant e veloutée de foie gras. Já na estação de sobremesas, terá pirâmide de macarons. O jantar (R$ 920) será ao som de jazz. Bandas e DJ comandarão a festa. Av. das Nações Unidas, 12.901, Brooklin Paulista, 2845-0100. 31/12, 20h/2h.

+ Para a noite de réveillon no Tre Bicchieri, o chef Rodrigo Queiroz elaborou um menu de quatro tempos (R$ 650). Da seção de principais, destaque para o lombo de bacalhau assado, com brócolis e batatas, e para a galinha-d’angola recheada com cogumelos e toucinho italiano, acompanhada de polenta cremosa e sálvia. A dose de açúcar ficará por conta da torta cremosa de queijo com geleia de frutas vermelhas (foto). Uma seleção de queijos, drinque para o brinde, bebidas não alcoólicas e uma garrafa de espumante por mesa completam a noite. R. Gal. Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004. 31/12, 19h30/0h30.

+ O Corrientes 348 é a pedida para virar o ano sem o agito dos hotéis. Os clientes serão recebidos com mesa de frutas e frios, além de empanadas, chorizo e salada. Entre os pratos principais, a casa vai servir leitão, bife ancho, carré de cordeiro e salmão, acompanhados de pupunha, lentilha, arroz, polenta frita e farofa. De sobremesa, panqueca com doce de leite e sorvete. A ceia sairá por R$ 280. R. Comendador Miguel Calfat, 348, V. Olímpia, 3849-0348. 31/12, 20h/1h.

+ No Hotel Bourbon Ibirapuera, a virada do ano será com ceia completa e open bar (R$ 550/R$ 715, 1º lote), que inclui vinho, espumante, cerveja, uísque e bebidas não alcoólicas. O menu reúne entradas, massas, carnes e bufê de sobremesas. Depois da queima de fogos na cobertura do hotel, a festa continuará ao som de banda ao vivo. As crianças também terão um espaço para recreação. Av. Ibirapuera, 2.927, Moema, 5091-2330. 31/12, 20h30/3h.

CEIAS POR ENCOMENDA

+No cardápio de festas da Casa Santa Luzia, há opções à la carte para compor a ceia completa (foto). Entre as novidades estão o cheesecake de salmão defumado (R$ 90, 500g) e o bacalhau ao sugo de cogumelos e vinho do Porto (R$ 238, o quilo). Também marcam presença o ótimo cuscuz de camarão (R$ 145, o quilo) e o peito de peru fatiado ao molho de ervas com castanha portuguesa (R$ 167, o quilo). A casa ainda sugere opções veganas e serviço de harmonização de vinhos. Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.).

+ Ainda dá tempo de garantir a ceia na rotisseria Mesa III. Para facilitar o serviço em casa, a chef Ana Soares monta os pratos em recipientes que podem ir do forno à mesa. Na seleção, há pergaminho de bacalhau com migas, aspargos, cebolas, tomates e azeitonas (R$ 230); tatin de tomate ao chévre (R$ 85); panzerotti de burrata, maçã verde, limão-siciliano e manjericão (R$ 49,50); e, para a sobremesa, a dica é o tiramisú de limão-siciliano (R$ 95). R. da Prata, 546, Campo Belo, 5041-0756. 9h/19h (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h).

+ Além do restaurante, o Arábia também conta com serviços de bufê e rotisseria. Para as ceias de Natal e réveillon, o menu tem desde pratos libaneses até clássicos natalinos. Algumas sugestões são as esfihas de massa folhada (R$ 270, o cento), o pernil de cordeiro (R$ 100, o quilo), o arroz com lentilha (R$ 75, o quilo) e os docinhos árabes (R$ 5,50, cada). R. Haddock Lobo, 1.397, Jd. Paulista, 3061-2203. 11h/19h.

+ Sob o comando da chef confeiteira Denise Gelberg, o Espaço D Gastronomia prepara clássicos da época, como chester em crosta de pesto de sálvia, nozes e parmesão (R$ 50, o quilo); peru recheado com farofa de mix de castanhas ao molho de cranberry (R$ 72, o quilo); e pavê de nozes e frutas cristalizadas (R$ 90, o quilo). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 733, Itaim Bibi, 3034-5408. 9h/20h (sáb., 11h/17h; fecha dom.).

+ É a primeira vez que o Eataly aceita encomendas para as ceias. Elaborado pelo chef executivo José Barattino, o menu inclui receitas como o ‘Brasato di Maiale’ (R$ 90, o quilo), que traz o pernil braseado na cerveja com damasco e especiarias, e o peru assado lentamente, recheado com farofa de castanha portuguesa, cebola roxa, guanciale e ervas frescas (R$ 90, o quilo; foto). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, Itaim Bibi, 3279-3300. 8h/23h (6ª e sáb., 8h/0h).

+ As massas da Pastagrano ganharam recheios especiais para as comemorações. Elaboradas pela dupla de chefs Jorge Gamart e Jhonny Santos, surgem em versões como o agnolotti de cordeiro (R$ 5, 400g), o cappelli de brie com manga (R$ 38, 400g), e o tortelone de gorgonzola com figo (R$ 42, 400g). Entre os assados, os chefs sugerem a paleta de cordeiro temperada com ervas finas (R$ 120, o quilo) e o pernil assado com alho e ervas (R$ 65, o quilo). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom., 9h/14h).

+ A Ghee Banqueteria também quer descomplicar as festas com opções de ceias completas (da entrada à sobremesa) ou pratos à la carte, a exemplo da torta de alcachofra com erva doce e queijo da Canastra (R$ 210), do tender glaceado ao mel e cravo ao molho de mandarina (R$ 230, o quilo), e da torta de figos e pistache (R$ 250). R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho, 232, Aclimação, 3275-0618. 9h/18h (fecha sáb. e dom.).

+ O cuscuz paulista (R$ 170) é uma das sugestões do bufê e rotisseria Petit Comité. Da cozinha de Rita Atrib saem outras boas pedidas como o suflé de bacalhau com salsa de camarõezinhos (R$ 260); o rosbife de mignon ao molho roti de roquefort (R$ 188, o quilo); e o delicioso cheesecake de Ovomaltine (R$ 161). R. Gaivota, 763, Moema, 5584-9879. 11h/19h (sáb., 11h/17h; dom., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª).

+ Confira aqui uma seleção de quitutes para presentear neste Natal.