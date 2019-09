Bon Jovi, João Donato e Tiago Nacarato entre os shows que acontecem de 2ª (23/9) a 5ª (26/9)

2ª (23/9)

Adriano Magoo

O instrumentista apresenta o seu primeiro trabalho, ‘Sol Futuro’, dentro do projeto Instrumental Brasil. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (23), 19h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (24/9)

Jil Aigrot

A cantora, que fez a voz de Edith Piaf no filme ‘Piaf – Um Hino ao Amor’, se apresenta pela primeira vez no Brasil. No roteiro, clássicos como ‘La Vie En Rose’ e ‘Je Ne Regrette Rien’. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Ter. (24), 21h. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (25/9)

Bon Jovi

O artista e sua banda apresentam a turnê ‘This House Is Not For Sale’, na qual também apresenta antigos sucessos, como ‘You Give Love a Bad Name’. O Goo Goo Dolls faz o show de abertura. Allianz Parque (45.500 lug.) Av. Francisco Matarazzo, 1.705. 25/9, 15h (abertura dos portões; show de abertura 18h45; show principal 20h). R$ 360/R$ 780 (esgotado).

Odair José

Associado ao universo brega, o cantor e compositor, que já soma mais de 40 anos de carreira, faz o show ‘Hibernar na Casa das Moças Ouvindo Rádio’, com veia roqueira. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (25), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tiago Nacarato

O cantor português apresenta o show de seu primeiro álbum, ‘Lugar Comum’, com composições autorais. Ele, que ficou famoso por aqui por cantar músicas de Djavan e Vinicius de Moraes em apresentações no seu país, promete dar espaço à MPB no roteiro. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (15), 19h30 e 21h. R$ 100/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (26/9)

Eduardo Gudin e Léla Simões

O compositor se une à cantora para apresentar o álbum que fizeram juntos e que traz músicas como ‘O Cristal e o Marfim” e ‘Mãos Vazias’. O cantor Renato Braz participa como convidado especial no show. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª e 27/9, 21h Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Donato e Donatinho

Pai e filho mostram o show do álbum ‘Sintetizamor’, que traz no repertório releituras de músicas de João Donato e composições de Donatinho. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (26), 19h30. R$6/R$20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Língua de Trapo

O irreverente grupo paulistano se apresenta no projeto Humor e Música e mostra músicas de álbuns como ‘Língua de Trapo e ‘Como É Bom Ser Punk’. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (26), 20h30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva + Aláfia

Dentro do projeto Frequências, o coletivo Samuca e a Selva mostra o recém-lançado álbum ‘Tudo que Move é Sagrado’, com releituras de canções do compositor Ronaldo Bastos. Já o grupo Aláfia faz o show de pré-lançamento do álbum ‘Liturgia Sambasoul’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (26), 21h30. R$ 40/R$ 120.Cc.: todos. Cd.: todos.

Scott Henderson

O guitarrista americano se apresenta com o repertório de seu novo trabalho,’People Mover’, que combina elementos de jazz, rock, funk e blues. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Qui. (26), 20h e 22h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Som Imaginário

Criado nos anos 1970 para acompanhar Milton Nascimento, o lendário grupo lançou discos que se tornaram referência na música brasileira. Nessa apresentação, Wagner Tiso, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas e Luiz Alves celebram o álbum ‘Milagre dos Peixes’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 5ª (16), 20h. R$9/R$30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Sombrinha

O compositor, um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, faz uma homenagem a Beth Carvalho, cantora que gravou inúmeras músicas de sua autoria. Com ele, no palco, LuizinhoSP, Almirzinho e a cantora Yvani Coelho. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (26) e 27/9, R$9/R$30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vitor Ramil

Dentro da proposta do projeto Música de Fronteira, o músico, representando a região Sul, lança o novo trabalho multimídia ‘Avenida Angélica’, que aborda a poesia de Angélica Freitas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª e 27/9, 21h. R$12/R$40.Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

ESPECIAL

Itaipava de Som a Sol

O festival acontece em dois finais de semana. Quem abre a série de shows é a banda americana Weezer (5ª, 26), que vem ao Brasil pela segunda vez. Seal é atração de 29/9. Black Eyed Peas faz show em 4/10. Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 5ª (26), 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650.

Jazz In Festival SP

O projeto segue até dezembro com atividades gratuitas, como documentários, oficinais de capa de vinil e bate-papos sobre música (sáb., 10h/21h). Os principais shows acontecem às terça-feiras. Nesta 3ª (21), tem Yamandu Costa acompanhado do Jazz Cigano Quinteto, às 21h (R$ 50/R$ 90). Ainda estão previstas apresentações de nomes como Marcelo Jeneci (1º/10) e Alice Caymmi (5/11). Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. Cc.: todos. Cd.: todos.