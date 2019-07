Bolo de milho e outras dicas de quitutes para provar em São Paulo

A chef Roberta Julião criou receitas com milho para servir no Da Feira ao Baile Café. Uma delas é o ‘Bolo Delícia de Milho’ (R$ 116, o quilo; foto), feito com massa de pão de ló, recheio de creme de confeiteiro de milho e merengue. R. Mateus Grou, 80, Pinheiros, 3062-0450. 10h30/19h (2ª, 11h/19h; sáb., 11h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de quitutes em São Paulo

Cafés

Coa Café

Vale desviar o caminho para conhecer o café, ‘escondido’ numa galeria da Barra Funda. Antes de mudar para lá, o Coa funcionava num quiosque em uma garagem dos Jardins. Moderninha, a casa serve cafés coados (R$ 6/R$ 7), com Hario V60, Clever, prensa francesa ou Aeropress. Os grãos moídos na hora são do Cuesta, de Pardinho, interior de São Paulo. Há alguns bons quitutes para fazer companhia, como o ‘Brownie da Alê’ (R$ 8) e o brioche com manteiga (R$ 7). Av. Marquês de São Vicente, 405, lj. 13, Barra Funda, 3392-8217. 8h/18h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Zel Café

Lá, os cafés são preparados com os grãos da marca Zel Café, cultivados em Minas Gerais – do expresso (R$ 6) a versões geladas como o ‘Frappé’ (R$ 16/R$ 18). O cardápio reúne desde opções para um café da manhã reforçado, a exemplo do omelete com cogumelos e espinafre (R$ 22), até sanduíches e doces, como o bom cheesecake (R$ 18). Das 11h30 às 15h, vigora o menu com pratos à la carte, também servido no jantar (18h30/22h), com opções que custam entre R$ 32 e R$ 68. R. Pamplona, 145, Jd. Paulista, 3283-3500. 7h30/22h30 (dom., 8h/17h; 2ª, 7h30/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Carlo’s Bakery

Na primeira loja brasileira da rede norte-americana, a vitrine exibe algumas das especialidades de Buddy Valastro: o ‘Lobster Tail’, massa folhada recheada com creme de baunilha ou de Nutella (R$ 14, cada); e o cannolo (R$ 14), com recheio de ricota e gotas de chocolate. Também não faltam cupcakes (R$ 12/R$ 14), éclairs (R$ 10,50) e bolos decorados. R. Bela Cintra, 2.182, Jd. Paulista, 2307-0687. 10h/21h. Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Toasty

Misto de confeitaria e cafeteria, traz bolos vistosos na vitrine, mas também despacha pratos no almoço e prepara sanduíches, waffle e panquecas. Destaque para o ‘Banoffee Split’ (R$ 14), que tem base de massa de cheesecake, mousse de banana recheada com um pequeno waffle, banana caramelizada e marshmallow tostado. Tem também bolo de abóbora com ‘marshmallow de fogueira’ (R$ 9) e bolo crumble de mirtilos (R$ 12). R. Colonização, 155 B, V. Madalena, 3819-3224. 9h/19h (sáb., 9h/16h; fecha dom.). Dom. (14), 9h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Casa Levi – Padaria Artesanal

A ala de produção dos pães, com forno à vista, e os balcões expositores ocupam a maior parte do salão moderninho. No cardápio figuram combos para o brunch (R$ 35/R$ 45), das 7h30 às 18h30 (sábado, 9h/17h30; domingo e feriado, 9h/11h30), sanduíches e doces. Quem comanda o forno é o padeiro Walter Ramos, que prepara os pães de fermentação natural. Na vitrine, há clássicos como baguete (R$ 8) e ciabatta (R$ 3). Mas também chama a atenção o pão de cacau (R$ 8), uma versão do francês com cacau em pó e gotas de chocolate meio amargo na massa. E, para acompanhar, ‘Iced Cappuccino’ (R$ 10), café expresso Delta batido com leite, chocolate, gelo e canela. R. Bixira, 138, Mooca, 2084-0894. 7h30/19h (sáb., 9h/18h; dom. e fer., 9h/12h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Baker

Especializada em produtos orgânicos, a casa é perfeita para um almoço rápido ou um reforçado café da manhã. Feitos com farinha orgânica, pães como os de figo (R$ 59,30) e o croissant (R$ 69, o quilo) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’: croissant recheado com filé de frango orgânico, queijo prato, rúcula, pesto, manjericão e tomate-cereja (R$ 35). Outra boa pedida é o ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada e recheado com muito chocolate belga (R$ 8,90, 100g). Para acompanhar, peça um autêntico cappuccino (R$ 9,90). Há também loja na Rua Augusta, 2.440.

R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom. e fer., 8h/22h; 2ª, 7h/22h).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Mundo Pão do Olivier

Foram os pães que fizeram a fama do chef francês Olivier Anquier. O próprio cliente põe no saquinho os pães para levar, como o ‘P72’ (R$ 4,50, 100g), fermentado por 72 horas, e com recheios como os de escarola, azeitona ou nozes (R$ 7, 100g). Também serve sanduíche de rosbife no pão rústico (R$ 28). R. 7 de Abril, 425, loja 1, República, 3151-4909. 7h/20h (sáb., dom. e fer., 8h30/19h). Cc.: A, M e V.

Cd.: E, M e V.

Rotisserias

Pissani Massas Gourmet

A rotisseria é especializada em massas artesanais. O espaço também conta com um empório e escola de culinária. Entre as mais de 40 opções de massa estão o agnolotti recheado de burrata e lascas de limão (R$ 59,50, 500g), o ravióli recheado com moqueca de bacalhau (R$ 57,90, 500g) e o ravióli doce com brigadeiro de chocolate, café e doce de leite (R$ 82,50, 500g). R. Pedroso de Alvarenga, 677, Itaim Bibi, 2925-4447. 9h/20h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

The Black Beef

Rede de hamburguerias de Maceió, fica na área da praça de alimentação do shopping, mas em um salão fechado. Os sanduíches custam a partir de R$ 17, caso do cheese burguer. Já o ‘Big Black Beef’ (R$ 26) vem com dois discos de carne de 120 gramas cada, muçarela, cheddar, cebola caramelizada e barbecue. Eles saem suculentos da grelha também nas versões de costela e de cupim. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4º andar, 3047-6387, V. Olímpia. 10h/0h (6ª, 10h/1h; sáb., 10h/2h).

Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito, como abacate e milho verde (R$ 6, cada), podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 89,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 14,90), e com sanduíches naturais (R$ 11,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.