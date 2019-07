Boas atrações gratuitas para o fim de semana

BALADA

Rewind 80s

A balada une o colorido da new wave com o pós-punk, o synthpop e o pop rock. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Dom. (14), 19h/1h. Grátis.

EXPOSIÇÕES

Vaivém

A presença de redes de dormir na arte brasileira inspira a exposição. Com curadoria de Raphael Fonseca, são exibidas mais de 300 obras, de nomes como Bené Fonteles, Bispo do Rosário, Claudia Andujar, Dalton Paulo, Djanira, Ernesto Neto, Tarsila do Amaral e Tunga. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 29/7.

MÚSICA

Angela Ro Ro

Abrindo a 6ª edição do evento Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade, a cantora e compositora apresenta o show ‘Pilotando o Piano – 40 Anos de Música’. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fabiana Cozza

Acompanhada por Fi Maróstica (baixo) e uma dupla de percussionistas, a cantora interpreta canções sobre a mitologia africana iorubá. Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 2215-8418. Sáb. (13), 16h. Grátis.

PASSEIOS

Arraial no Memorial

Na Praça das Sombras, a comemoração reúne comidas típicas, quadrilhas e espaço com brincadeiras para as crianças. Shows e quadrilhas ocorrem nos dois dias, com nomes como Jean Carreiro – no sábado (13), às 12h30 –, e Souza Tchaca – no domingo (14), às 13h30. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (13) e dom. (14), 11h/21h. Grátis.

Feira Cultural Leste Europeia

No Parque Ecológico Vila Prudente, barraquinhas vendem itens de artesanato e pratos da culinária típica de países como Ucrânia, Croácia e Bulgária. R. João Pedro Lecór, s/nº, V. Prudente. Dom. (14), 10h/17h. Grátis.

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Na Praça da Liberdade, 80 bambus gigantes decoram a região e levam enfeites coloridos de papel, onde pedidos devem ser pendurados para os deuses, de acordo com a tradição japonesa. A 41ª edição reúne danças folclóricas, apresentações com os tradicionais tambores Taikô e outras atrações musicais típicas. Pça. da Liberdade, s/nº, Liberdade. Sáb. (13), 10h30/19h; dom. (14), 10h30/18h. Grátis.

Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade

Na 6ª edição, a mostra é composta por debates, espetáculos e exibição de filme. Na 3ª (16), às 19h, será exibido ‘Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto’, documentário sobre a atriz Rogéria dirigido por Pedro Gui. Entre as mesas de debate, que abordam o envelhecimento do corpo LGBTQ+, a ‘Questão de Gênero, Envelhecimento e Perspectivas’ ocorre hoje (12), às 16h. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4ª (17).

TEATRO

Comédias Furiosas

Quatro histórias sobre a fúria e a incomunicabilidade compõem a peça escrita por Leonardo Cortez e dirigida por Marcelo Lazzaratto. O elenco reúne Daniel Dottori, Gláucia Libertini e Maurício de Barros, além do próprio autor. 90 min. 14 anos. Teatro Leopoldo Fróes (198 lug.). Av. João Dias, 822, S. Amaro, 5541-7057. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 21/7.