BNegão, Jards Macalé e Zé Neto e Cristiano estão entre os shows de 6ª (6)

Big Up

A banda paulistana mistura reggae, samba e candomblé para dar voz à música produzida pela periferia. Além de canções inéditas, eles apresentam músicas lançadas em seu primeiro álbum, ‘Uni-Versos’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Black Mantra e BNegão

A big band de funk e soul paulistana convida uma das grandes vozes do rap e hip hop brasileiro para homenagear Tim Maia e sua fase conhecida por ‘Racional’. O show inclui os clássicos ‘Que Beleza’, ‘Bom Senso’, ‘Caminho do Bem’ e ‘Guiné Bissau’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (6), 20h e 22h30. R$120.

Daniel Daibem

Acompanhado por um trio, o guitarrista e cantor leva ao palco um repertório do chamado souljazz e canções de rock com versões respaldadas pela linguagem do jazz, além de canções autorais. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (6), 22h. R$ 40.

Jards Macalé

Com direção musical do próprio Jards, o show apresenta o repertório de ‘Besta Fera’, novo disco do cantor e compositor carioca. O álbum – o primeiro de inéditas de Jards em 20 anos, traz 12 canções inéditas, como o samba ‘Vampiro de Copacabana’ e ‘Trevas’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (6) e sáb. (7), 21h. R$ 40.

Marcelle Motta

A cantora carioca, que também é vocalista do grupo ÉPreta e do Samba Social Clube, faz show solo para mostrar músicas que gravou ao longo da carreira, além de clássicos da MPB ­- tudo com a levada do samba. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6), 21h. R$ 9/R$ 30.

Obinrin Trio

Formando por mulheres, o trio traz influências do maracatu, baião, jongo e ciranda para revisitar ritmos sagrados e ancestrais sem deixar de fora questões sociais atuais, como o feminismo. Sesc Vila Mariana. Pça. de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (6), 18h. Grátis.

Pagode da 27

A roda de samba, nascida em uma rua do Grajaú conhecida por ’27’, leva para o palco o pagode que faz todos os domingos na região em que foi criada, com repertório autoral e clássicos do samba. Raquel Tobias e Nicole Sacramento, nomes da cena independente, fazem participação especial. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (6), 21h30. R$ 9/R$ 30.

Premê

Agora conhecido apenas como Premê, o ex-Premeditando o Breque é um dos grupos mais irreverentes da cena musical paulistana. E, para celebrar os 40 anos de estrada, lança a ‘Caixinha do Premê’. O show reúne sucessos e canções pouco conhecidas do grande público. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (6), 20h. R$ 30.

Rolando Boldrin

Acompanhado de seu violão, o cantor e contador de histórias aborda o Brasil sertanejo em canções e textos de Catulo da Paixão Cearense, Guimarães Rosa, Zé da Luz, Érico Veríssimo e Patativa do Assaré, entre outros. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (6), 21h. R$ 60/R$ 180.

Serial Funkers

A banda brasileira faz show com o repertório de seu primeiro álbum ‘Porque Funk É Coisa Séria’, que tem músicas como ‘A Batida do Coração’, ‘Quero Falar de Amor’ e ‘Samba pra Juju’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 6ª (6), 23h30. R$ 65/R$ 75.

Trio Calesita

A apresentação terá versões de tangos do Uruguai e Argentina. Formado com acordeom, violão e violino, o grupo toca um repertório abrangente, que convida o público a dançar. O show é parte do Projeto Música ao Cair da Tarde. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (6), 19h. Grátis.

Zé Neto & Cristiano

A dupla canta seus sucessos, como ‘Ferida Curada’, ‘Largado às Traças’, ‘Bebida na Ferida’ e a recente ‘Bebi Minha Bicicleta’. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (6), 22h. R$ 120/R$ 320.

