Blondine Rockfest serve open bar de cervejas nacionais; confira outras dicas de bares

+ A cerca de uma hora da capital, o 4º Blondine Rockfest serve, em sistema open bar, chopes da marca – uma receita será lançada durante o evento – e rótulos nacionais convidados. Food trucks e bandas de rock completam a programação. Rod. Akzo Nobel, 2.143, Itupeva, 4496-5293. Sáb. (9), 13h/20h. R$ 160/R$ 180. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Confira outras dicas do roteiro desta semana:

NOVOS

Bar Obelisco

Instalada ao lado do Vista Restaurante, na cobertura do Museu de Arte Contemporânea, a casa tem vista para o Obelisco do Ibirapuera e serve drinques como o ‘Fizz da Terrinha’ (R$ 31,50), feito com cachaça Leblon, raspas de rapadura, suco de limão, espumante, bitter e açúcar. A carta de drinques, assinada pelo mixologista Laércio Silva, assume elementos regionais e ingredientes brasileiros. Peça também o ‘Primeira Vista’ (R$ 28,50), que leva cachaça, xarope de folha de louro, purê de abacaxi, hortelã e laranja. Criado pelo chef Marcelo Corrêa Bastos, o cardápio enxuto tem releituras de clássicos da culinária brasileira, entre petiscos, sanduíches, caldos e pratos. Prove a porção de torresmo com picles e mostarda (R$ 27). MAC. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 5082-3067. 18h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Botiquinho

As mesas do bar ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, 6 unid.). O petisco é uma massa de feijão preto recheada de couve refogada, acompanhado de caldinho de feijão e vinagrete. O cardápio também lista a ‘Di Torino’ (R$ 34), uma bruschetta com tomate, muçarela e pesto de nozes e manjericão. Para beber, o clima pede uma cerveja, como a Original (R$ 13). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chácara S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., 12h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Dois Irmãos

Nesta casa fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958 e serve chope Brahma (R$ 7,90). O filé mignon aperitivo (R$ 52) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão (R$ 27, 8 unid.). Outra boa opção é o cardápio de pizzas com massa fina e crocante (R$ 32/R$ 39, brotinho; R$ 52/R$ 59, grande). Às quartas e aos sábados, a partir das 20h, há música ao vivo. R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 13h/ 23h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Adega Santiago

É simpático, barulhento e serve boa comida ibérica. Se houver lugar no balcão, fique por ali na companhia da deliciosa porção de croquetes de pato (R$ 43, 6 unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 93), que leva polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulista, 3081-5211. 12h/15 e 19/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; 2ª, 12h/15h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ciao! Vino & Birra, Paraíso

O bar tem boas opções de vinhos e cem rótulos de cervejas, entre elas, a gaúcha Coruja Viva (R$ 49, 1l). Para comer, as minialmôndegas cobertas de molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha. R. Tutóia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, 12h/15h e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

VARIADOS

Cacilda

Ao lado do Teatro Cacilda Becker, o bar-restaurante serve pratos como o ‘Medalhão Café Paris’ (R$ 52,90), um filé mignon ao molho de ervas, batatinha e arroz com brócolis. A casquinha de frutos do mar (R$ 23,90) pede a companhia de um chope Brahma (R$ 10,90, claro; R$ 11,90, black). Em homenagem ao bairro, foi criado o ‘Medalhão à Romana’ (R$ 56,90), um filé mignon com redução de balsâmico, cebolinha, tomate cereja, azeitona e arroz com alcachofra (R$ 56,90). R. Tito, 237, V. Romana, 3679-2044. 12h/0h (dom. e 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Peppino Bar

Dos donos do Nino Cucina, o bar mantém a temática italiana que marca o restaurante. Experimente a pizza pequena (ou pizzeta) de abobrinha, queijo de cabra e uva (R$26). Os drinques ‘Spring Lemon’ (R$31), com gim, maçã verde, capim-santo e água tônica, e o ‘Pornstar Martini’ (R$ 31), com vodca Stolichnaya, maracujá Aperol e espumante, estão disponíveis no cardápio. R. João Cachoeira, 175, V. N. Conceição, 3368-6863. 18h/2h (sáb., 16h/2h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.