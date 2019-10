Beto Guedes, Sá & Guarabyra e Zé Ramalho fazem shows de 2ª (21/10) a 5ª (24/10)

3ª (22)

Armandinho e Marcel Powell

Pai de Marcel, Baden Powell é homenageado pelos músicos nesse show, com releituras de ‘Berimbau’ e ‘Canto de Ossanha’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (22), 21h30. R$ 70. Cc.: todos. Cd: todos.

John Zorn & New Masada Quartet

Em show do projeto Sesc Jazz, o saxofonista e seu grupo mostram sua mistura de free jazz e klezmer, gênero musical das celebrações judaicas. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (22), 4ª (23) e 5ª (24), 21h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paula Lima

No show ‘Soul Lee’, a cantora faz versões dançantes de músicas que marcaram a carreira de Rita Lee. ‘Agora Só Falta Você’ e ‘Ando Meio Desligado’ estão entre elas. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (22), 21h. R$ 50/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sá & Guarabyra

Com mais de 45 anos de carreira, os artistas interpretam músicas do álbum ‘Cinamomo’ (2018), com novas versões para ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (22) e 4ª (23), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, Me V. Cd.: D, E, M e V.

Zé Ramalho

Depois de lançar um CD e DVD gravado ao vivo em João Pessoa, o artista faz show interpretando músicas como ‘Admirável Gado Novo’ e ‘Chão de Giz’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (22), 4ª (23) e 5ª (24), 21h. R$ 100/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (23)

John Zorn & New Masada Quartet

Leia mais acima

Mariana Aydar

Em ‘Veia Nordestina’, seu mais recente álbum, que a traz para mais perto do forró novamente, ela mostra canções autorais e de compositores contemporâneos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (23) e 5ª (24), 21h30. R$ 68. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sá & Guarabyra

Leia mais acima

Zé Ramalho

Leia mais acima

5ª (24)

Beto Guedes

Com mais de 45 anos de carreira, um dos expoentes do Clube da Esquina relembra sucessos como ‘Sol de Primavera’, ‘O Sal da Terra’ e ‘Feira Moderna’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (24), 20h (abertura, 19h). R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hot e Oreia

De Belo Horizonte, os rappers apresentam as músicas do álbum ‘Rap de Massagem’. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (24), 22h (abertura). R$ 20/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

John Zorn & New Masada Quartet

Leia mais acima

Josyara

A cantora e compositora baiana mostra, no formato voz e o violão, canções de seu segundo disco de carreira, ‘Mansa Fúria’, no qual mistura influências do sertão, litoral e metrópole. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (24), 20h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luciana Mello e Walmir Borges

No show ‘Samba a 2’, os amigos interpretam clássicos do samba que marcaram a vida de cada um deles. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (24), 19h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luê e Braza

Em show do projeto Frequências, a cantora e a banda apresentam seus trabalhos, com influências de reggae e pop. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (24), 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Leia mais acima

Martinho da Vila

O sambista relembra seus grandes clássicos e também mostra músicas do álbum mais recente, ‘Bandeira da Fé’ (2018). Quintal do Espeto. R. Serra de Botucatu, 1.933, Tatuapé. 5ª (24), 18h (abertura). R$ 60/R$ 170 (meia-entrada mediante a entrega de um saco de leite em pó).

Qinho

No álbum ‘Quinho Canta Marina’ (2018), o carioca interpreta canções de Marina Lima, entre elas ‘Acontecimentos’ e ‘Fullgás’. Ambas são parcerias de Marina com seu irmão, Antonio Cicero, que participa da apresentação, fazem parte do repertório. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (24), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Yissy García & Bandancha

Ao lado de outros quatro músicos, a baterista cubana é atração do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (24), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zé Ramalho

Leia mais acima

Especial

Julio Maria entrevista João Marcello Bôscoli

O repórter do Caderno 2 conversa com o filho de Elis Regina sobre o lançamento do livro ‘Elis e Eu – 11 anos, 6 meses e 19 Dias com Minha Mãe’. Na sequência, Vanessa Moreno interpreta canções de Elis. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 3ª (22), 21h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.