‘Bergman – 100 anos’ e ‘O Orgulho’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

Bergman – 100 anos

(Bergman – ett år, ett liv, Suécia/2017, 98 min.) – Documentário. Dir. Jane Magnusson. Com Ingmar Bergman, Liv Ullmann, Lars von Trier. O documentário celebra o centenário de nascimento do diretor sueco Ingmar Bergman, reconhecido até hoje como um dos precursores do cinema moderno. Em sua filmografia, destacam-se clássicos como ‘Persona’ (1966) e ‘Gritos e Sussurros’ (1972). 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Egon Schiele – Morte e a Donzela

(Egon Schiele, Áustria-Luxemburgo/2016, 109 min.) – Biografia. Dir. Dieter Berner. Com Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner. O filme traça um perfil de Egon Schiele, um dos artistas mais provocativos da Viena do início do século 20. O jovem, talentoso e sedutor, conduziu sua vida e obra de acordo com as mulheres que o cercavam – como Wally, imortalizada na pintura ‘Morte e a Donzela’. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Ilha dos Cachorros

(Isle of Dogs, Alemanha-Estados Unidos/2018, 102 min.) – Animação. Dir. Wes Anderson. Com Bryan Cranston, Frances McDormand, Edward Norton. Atari é um garoto de 12 anos que mora na cidade de Megasaki, sob o comando do prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei que proíbe cachorros de morarem no local. Mas Atari fará de tudo para salvar seu fiel companheiro, Spots. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Orgulho

(Le Brio, França/2017, 95 min.) – Comédia. Dir. Yvan Attal. Com Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Jean-Baptiste Lafarge. Neila Salah cresceu na periferia e sonha em se tornar advogada. Na Universidade de Assas, em Paris, ela confronta, desde o primeiro dia, Pierre Mazard, professor conhecido por seus deslizes. Mas logo a relação será alçada a outro patamar. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Quase Dupla

(Brasil/2018, 90 min.) – Comédia. Dir. Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso. Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo subdelegado Claudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla para as investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química entre os dois só vai atrapalhar a solução do caso. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Tio Drew

(Uncle Drew, Estados Unidos/2018, 103 min.) – Comédia. Dir. Charles Stone III. Com Kyrie Irving, Shaquille O’Neal, Lil Rel Howery. Fã de basquete de rua e dirigente de um time amador, Dax decide investir suas economias para garantir a classificação da equipe em um campeonato. Depois de uma série de eventos desastrosos, porém, o grupo se dissipa. E Dax pede ajuda da lenda Uncle Drew, aposentado há anos, para formar um time de sessentões. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

