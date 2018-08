‘Benzinho’ e ‘Escobar – A Traição’ estão entre as estreias de cinema em São Paulo

Benzinho

(Brasil/2017, 97 min.) – Drama. Dir. Gustavo Pizzi. Com Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves. O primogênito de uma família de classe média é convidado para jogar handebol na Alemanha e lança sua mãe em uma espiral de sentimentos. Além de ajudar a problemática irmã a lidar com as instabilidades do marido, ela terá de enfrentar sua partida antes de estar emocionalmente preparada. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Escobar – A Traição

(Loving Pablo, Espanha/2018, 123 min.) – Drama. Dir. Fernando León de Aranoa. Com Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard. Baseado nas memórias de Virginia Vallejo no livro ‘Amando a Pablo, Odiando a Escobar’, jornalista que teve um caso com o bandido na década de 1980, o filme retrata o surgimento do cartel de drogas na Colômbia comandado por Pablo Escobar, um dos maiores traficantes de cocaína para os Estados Unidos neste período. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Meu Ex É um Espião

(The Spy Who Dumped Me, Estados Unidos/ 2018, 117 min.) – Comédia. Dir. Susanna Fogel. Com Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux. As melhores amigas Audrey e Morgan embarcam em uma atrapalhada aventura de espionagem pela Europa após o ex-namorado de Audrey revelar que é um agente secreto caçado internacionalmente por assassinos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Onde Está Você, João Gilberto?

(Wo bist du, João Gilberto?, Alemanha-França-Suíça/2018, 106 min.) – Documentário. Dir. Georges Gachot. Com Maximilian Simonischek, Miúcha, João Donato. Inspirado na obra do escritor alemão Marc Fisher, Georges Gachot desembarca no Rio de Janeiro em busca do maior expoente da bossa nova, hoje recluso. O diretor não mede esforços para entrar em contato com amigos e parceiros do músico. Livre. Confira salas e horários de exibição

Slender Man – Pesadelo Sem Rosto

(Slender Man, Estados Unidos/2018, 94 min.) – Terror. Dir. Sylvain White. Com Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair. Quatro amigas levam uma vida entediante no colégio. Ao ouvirem falar de um monstro chamado Slender Man, decidem invocá-lo por meio de um vídeo na internet. A brincadeira se transforma num perigo real quando todas começam a ter pesadelos e visões do homem sem rosto, com vários braços e capaz de fazer suas vítimas alucinarem. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Te Peguei!

(Tag, Estados Unidos/2018, 101 min.) – Comédia. Dir. Jeff Tomsic. Com Ed Helms, Jake Johnson, Annabelle Wallis. Desde a primeira série na escola, um grupo de cinco amigos mantém o hábito de brincar enlouquecidamente de pega-pega. Em um ano, que coincide com o casamento do jogador invicto da trupe, eles farão de tudo para derrotá-lo, num momento de vulnerabilidade. 16 anos. Confira salas e horários de exibição