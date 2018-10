BEC Bar serve jantar especial com chef Rodrigo Oliveira; confira outras dicas

+ No BEC Bar, o projeto Chefs em Casa recebe Rodrigo Oliveira, que serve um jantar de inspiração nordestina (R$ 130, por pessoa; bebidas não inclusas). No menu, opções como dadinho de tapioca vegano e carne de sol na grelha. É necessário fazer reserva (bit.ly/RodMart). R. Pe. Garcia Velho, 72, Pinheiros, 99660-2161. 4ª (7), 19h30.

Confira outras dicas de bares:

NOVOS

Bar do Beco

Rodeado de árvores e com mesas ao ar livre, o espaço reúne frequentadores de várias idades para saborear sanduíches e drinques. No cardápio, as receitas de lanches de várias partes do mundo foram feitas para comer com as mãos. Um dos mais pedidos é o argentino ‘Choripan’ (R$ 26), preparado com pão baguete, linguiça, chimichurri e picles de cebola roxa. Entre as bebidas, a carta de drinques inclui o ‘Beco Punch’ (R$ 29), feito com uma mistura de runs, frutas vermelhas com hibisco, limão taiti, folhas de hortelã e vinho espumante seco. R. Aspicuelta, 17, V. Madalena, 3031-0465. 17h/0h (6ª, 15h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Pé pra Fora

A maioria das mesas fica na calçada – e este é o charme do lugar. Despojado, o bar prepara ótimas porções de filé aperitivo, que podem ser cobertas por alho e cebola (R$ 73,30) ou por Catupiry (R$ 81,70). Elas chegam à mesa em uma chapa de ferro bem quente. Para beber, há cerveja Heineken (R$ 14), Original (R$ 13) e Bohemia (R$ 11,50). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb. e dom., 12h/19h). 6ª (2), 12h/19h. Couv.: R$ 8,20. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo e pizza (R$ 34,90, 9 unid.). Para beber, tem cerveja Original e Heineken (R$ 13,90) ou a caipirinha de saquê (R$ 25,90). Às quartas, o bar serve feijoada no almoço (R$ 38,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 11h30/15h e 17h/últ. cliente (fecha sáb. e dom.). Fecha 6ª (2). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Bar Higienópolis

O quadro com a bandeira paulista original da Revolução Constitucionalista de 1932 está em evidência na decoração deste bar. Torça para conseguir uma das mesas da calçada e entregue-se preguiçosamente às boas opções da carta de cervejas, entre elas a Heineken (R$ 18, 600 ml). No cardápio, a sugestão é o tradicional ‘Picadinho Paulista’ (R$ 42), filé mignon cortado na ponta da faca com arroz branco, milho verde, banana milanesa, farofa e ovo pochê. A carta de vinhos e um bar com drinques clássicos, como o Negroni (R$ 28), completam a noite. R. Pará, 2, Consolação, 3255-8676. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Torero Valese

Antes de sentar, passe pelo balcão para tomar uma cerveja espanhola Estrella Galicia (R$ 13,90) e experimentar algumas das tapas preparadas pelo chef Juliano Valese, caso da berinjela empanada coberta com queijo brie gratinado (R$ 12,90). Como refeição, aposte no bacalhau com alho-poró, servido com creme de batatas e aspargos frescos (R$ 79,90). Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/17h; 2ª, 12h/15h). 6ª (2), 12h30/22h45. Cc.: todos. Cd.: todos.

