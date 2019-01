Bebidas refrescantes e novo sanduíche são as pedidas da vez em hamburguerias paulistanas

+ A partir de domingo (20), o Raw Burger n Bar realiza o projeto Havana Club, com drinques e música ao vivo, a partir das 16h. Na carta, quatro coquetéis à base de rum, como o refrescante ‘Mojito’ (R$ 29; foto), que leva também limão, hortelã, club soda e Angostura. O som fica a cargo da banda Duoderiz, das 16h30 às 19h30. O evento, sempre aos domingos, vai até 17/2. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (dom., 12h/23h; fecha 2ª).

+ O ‘G.O.A.T’ (R$ 35; foto) é a nova criação da rede Cabana Burger. Montado no pão de brioche, o sanduíche leva hambúrguer de Wagyu, cebola roxa, rúcula, molho da casa e queijo de cabra. Para refrescar, também entram no cardápio da casa duas opções de frozen: o ‘Melanja’, feito com melão orange, e o de maracujá (R$ 16, cada). R. Gaivota, 690, Indianópolis, 4248-7633. 12h/15h30 e 17h30/23h (5ª, até 0h; 6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Café do Farol

Localizado no 26º andar do Farol Santander, está sob o comando do Suplicy Cafés Especiais. A qualquer hora, dá para provar os cafés em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 10) a drinques, como o ‘Irish Coffee’ (R$ 23), que leva uísque, expresso e chantilly. Sobre o balcão, ficam os quitutes, a exemplo do croissant (R$ 8), do bolo de banana caramelada (R$ 9) e do sanduíche de pastrami com queijo prato na ciabatta e salada (R$ 23). No almoço, o cardápio é assinado pelo chef Victor Dimitrow, do Petí. De 3ª a 6ª, o menu executivo sai por R$ 48. Nos fins de semana, serve apenas brunch (R$ 65/R$ 85). O acesso ao café, porém, só é liberado com a compra de ingresso (R$ 20). R. João Brícola, 24, 26º andar, Centro, 3061-0195 (ramal 251). 9h/20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Knit Café

A loja Novelaria é encantadora e o café torna o lugar ainda mais agradável. Tudo ali lembra uma casa de avó: da louça bonita ao cardápio. Peça o cappuccino (R$ 9) ou chocolate quente (R$ 9). A quiche de queijo de cabra (R$ 26 ou R$ 32, com salada), o tostex (R$ 14) e a fatia de bolo do dia (R$ 7) também são boas pedidas para acompanhar o chá da Talchá (R$ 13). R. Mourato Coelho, 678, Pinheiros, 3729-7188. 9h30/17h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolate Sarayi

Franquia da marca criada em 2016, na Turquia, a casa tem três cascatas de chocolate (ao leite, amargo e branco) sobre o balcão, para arrematar crepes, panquecas, cookies, waffles e brownies – além de uma seleção de bebidas quentes e geladas. Uma das sobremesas, o ‘Oreo Cookies Pan’ (R$ 31) vem numa frigideira de ferro com cookies, Oreo, caldas e sorvete à parte. Outros destaques são o ‘Cheesecake Brownie’ (R$ 26) e a ‘Pizza Brownie’ (R$ 32), com pedaços de bolo, caldas e frutas como morango, kiwi e abacaxi, que ajudam a equilibrar tanta doçura. R. Itapura, 1.624, Tatuapé, 3062-1200. 14h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Luly Cake

Uma charmosa esquina do Tatuapé abriga a doceria. Cortinas rosas e assentos com estampa floral enfeitam o espaço, que conta com uma lista de nove taças. Para os indecisos, a casa tem o menu-degustação (R$ 45,90), que dá direito a três sabores servidos em porções menores. Vale apostar no ‘Oreo’, com brigadeiro e pedaços de biscoito; no ‘Leite Ninho com Uva Verde’, com brigadeiro branco, pedaços da fruta e leite em pó; e no ‘Ferrero Rocher’, que leva castanhas e o bombom à base de avelã. Todas elas acompanham sorvete de baunilha. Também faz crepes, bolos e docinhos. R. Francisco Marengo, 1.481, Tatuapé, 2227-2576. 9h/19h (dom., 9h/17h; fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bella Klabin Empório dos Pães

Tem serviço atencioso e um bom brownie (R$ 39,90, o quilo). Apenas por encomenda faz o ‘Pão Delícia’ (R$ 37, o quilo), sanduichinho recheado à escolha do cliente, com opções como peito de peru e queijo branco. Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 49, à vontade). À noite, entra em cena o farto bufê de sopas, que inclui pães, frios, sucos, massas, frutas e sobremesas (R$ 39,90, à vontade). R. Rousseau, 34, V. Mariana, 5572-1977. 6h/23h (6ª e sáb., 6h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, nos anos 1950, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 1970, com pratos árabes e uma ampla seleção de esfihas abertas e fechadas. Prove as esfihas de muçarela (R$ 6,80) e de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon é uma ousadia para os padrões árabes: carne e um molho quase de estrogonofe (R$ 7,80). De sobremesa, peça a versão de Nutella (R$ 9,50). R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/22h40 (6ª e sáb., 10h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Borger Burger

A casa engrossa a leva de hamburguerias com serviço simplificado, material descartável e as típicas bandejas. Porém, com um preparo artesanal da carne e dos complementos. A escolha fica entre o cheese burguer (R$ 19) e o double cheese burguer (R$ 24), com direito a acrescentar alface, tomate, cebola, picles, maionese e pimenta. Há ainda uma opção vegetariana, com hambúrguer de feijão-preto e beterraba (R$ 18), e o ‘Chicken Fried Sandwich’ (R$ 22), montado com frango empanado, alface, picles e maionese de ervas. Fecha a série o cachorro-quente com salsicha bovina (R$ 11/R$ 16). R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 211, Pinheiros, 2768-3200. 12h/0h (2ª, 3ª e 4ª, 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Toro Burger Brasil

A hamburgueria traz à capital o conceito e o cardápio da Toro Burger Lounge, em Marbella, na Espanha. Os sanduíches vêm com disco de 120 ou 180 gramas de carne, podendo ser substituído por hambúrguer de frango ou vegetariano à base de lentilha. Entre as opções, o ‘Riviera Maia’ (R$ 29) traz carne, maionese de bacon, cream cheese da casa, cebola roxa em tirinhas, bacon e cheddar derretido com espumante. A casa também serve entradas, saladas, drinques e sobremesas, como o ‘Toro Cake’ (R$ 32), bolo de chocolate quente com sorvete e doce de leite. Pça. Vilaboim, 77, Consolação, 3661-1294. 12h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Frida & Mina

O sorvete artesanal, cremoso e sempre fresco, feito com ingredientes selecionados e naturais, muitos deles orgânicos, conquista o paladar na primeira colherada. Não deixe de provar o de crocante de macadâmia, que tem como base o sorvete de baunilha com a noz caramelizada como um pé de moleque. Na casquinha feita na cozinha da casa, peça também os sabores de hortelã com chocolate e de doce de leite (R$ 10/R$ 21). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.