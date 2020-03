Beatlemania em São Paulo: onde curtir os Beatles na cidade

Tem grafitti, tem pub, tem curso, tem loja e tem concerto. Há viva a memória de John Lennon em São Paulo e a menção ao Parque dos Povos, por onde Paul McCartney passou, de bicicleta, no ano passado. Aqui vão algumas dicas para curtir os Beatles pela cidade:

School of Rock

Já pensou em você mesmo aprender a tocar as músicas dos Beatles? Aqui há duas opções: um curso do seu instrumento favorito ou um espaço para montar a sua própria banda e poder praticar no espaço. O valor para as aulas individuais é de R$ 590. Para montar o seu próprio cover dos Beatles custa R$ 950 ao mês. R. dos Chanés, 263 – Indianópolis.

Republic Pub

O pub busca trazer a sensação de estar num espaço tipicamente britânico. Além da vasta decoração com faixas clubes de futebol, podem ser vistos inúmeros pôsteres dos Beatles. Da quinta ao sábado, há música ao vivo a partir das 21h30, com repertório predominante de rock clássico. Como não pode faltar, sempre dá para ouvir canções do quarteto de Liverpool. Rua Delfina, 110, Vila Madalena. Aberto de quarta a sábado a partir das 18h.

Pela cidade

Localizada no Alto da Lapa, a Praça John Lennon guarda uma estátua em tamanho real do músico – que odiava estátuas; No Parque do Povo, no Itaim Bibi, Paul McCartney deu duas voltas de bicicleta – uma em 2010 e outra em março do ano passado. Na Avenida Álvaro Ramos, perto do Cemitério da Quarta Parada e do Sesc Belenzinho, há um grafitti – feito pelo músico e artista Caio Garcia, fã dos Beatles – cheio de cores.

Beatles4Ever

Única loja física no país especializada em Beatles. Fundada em 2010 pela banda cover de mesmo nome, a primeira do Brasil, dá para comprar de camisetas até réplicas dos instrumentos. É um espaço em que fãs não apenas compram pertences, mas compartilham histórias e a idolatria pelos ingleses. Galeria do Rock. Av. São João, 439, loja 204. Segunda a sábado, das 11h às 18h.

Teatro Itália

A banda Beatles4Ever entrou no livro dos recordes após tocar todas as músicas de todos os álbuns dos Beatles, em ordem cronológica, ininterruptamente. No Teatro Itália, o grupo cover também toca todas as músicas de cada álbum – mas com intervalos de dois meses. A primeira exibição foi em fevereiro e no dia 23 de abril, With The Beatles vai ser o álbum a ser tocado. Av. Ipiranga, 344 – República. 23/4, 21h. R$ 80.

Beatles Segundo a Cia. Filarmônica

Em cartaz desde 2000, o concerto usa menos do cover e abre lugar para releituras. Há espaço para o humor num espetáculo que junta elementos da cultura popular brasileira com a obra do quarteto de Liverpool. Tem boneco de Olinda, adaptação nordestina do submarino amarelo e momento que o público canta, em uníssono, Yesterday. Em cartaz no Teatro Arthur Rubinstein. R. Hungria, 1000 – Pinheiros. 21/3, às 20h. R$ 80.

Beatles Para Crianças. Grupo que começou em 2014 busca apresentar os sucessos dos Beatles para aqueles que nasceram muito tempo depois do começo e fim da banda, passeando por clássicos como Yellow Submarine e Hey Jude. Em cartaz em São Paulo nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril. Teatro Viradalata. Rua Apinajés, 1387, Perdizes. R$ 50.