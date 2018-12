Baseado na saga Transformers, ‘Bumblebee’ estreia esta semana nos cinemas; confira a programação

Bumblebee

(EUA/2018, 114 min.) – Ação. Dir. Travis Knight. Com Hailee Steinfeld, John Cena. Em 1987, a jovem Charlie encontra um fusca amarelo em um ferro-velho e, após restaurá-lo, descobre que não é um fusca comum. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Asako I & II

(Netemo Sametemo, França, Japão/2018, 119 min.) – Drama. Dir. Ryusuke Hamaguchi. Com Masahiro Higashide, Erika Karata. Asako tem 21 anos e mora em Osaka. Ela se apaixona por Baku, que desaparece repentinamente. Dois anos depois, ela conhece Ryohei, homem parecido com Baku. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Conquistar, Amar e Viver Intensamente

(Plaire, Aimer et Courir Vite, França/2018, 132 min.) – Comédia. Dir. Christophe Honoré. Com Vincent Lacoste. Jacques conhece Arthur. Os dois passam a viver uma improvável história de amor. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério Italiano

(Brasil/2018, 93 min.) – Família. Dir. Vivianne Jundi. Com Claudia Neto. Durante a maior feira de bruxos do mundo, Pipo, Bento e Sol investigam o sumiço da feiticeira Berenice, sequestrada por dois bruxos. Livre. Confira salas e horários de exibição

Diamantino

(Portugal-França-Brasil/2018, 96 min.) – Comédia. Dir. Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt. Com Carloto Cotta. Diamantino é uma estrela do futebol até perder o talento e se aposentar. A partir disso, passa a procurar um novo propósito. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Minha Vida em Marte

(Brasil/2018, 102 min.) – Comédia. Dir. Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo. Fernanda é casada com Tom. Com o relacionamento cada vez mais desgastado, seu sócio Aníbal tenta ajudá-la. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Retorno de Mary Poppins

(Mary Poppins Returns, EUA/2018, 171 min.) – Família. Dir. Rob Marshall. Com Emily Blunt, Dick Van Dyke, Ben Whishaw. Em Londres, Mary Poppins desce dos céus novamente para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos, e as crianças Annabel, Georgie e John. Livre. Confira salas e horários de exibição