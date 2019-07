Baseado em animação da Disney dos anos 1990, novo ‘O Rei Leão’ aposta em visual mais realista

+ Entre leões, hienas e outras espécies (a princípio, assustadoras) da fauna africana, vida e morte permeiam uma das histórias de maior sucesso do cinema nos anos 1990 – elementos que não impediram ‘O Rei Leão’ (1994) de se tornar o favorito de muitas crianças daquela época.

Com a recente onda de regravações em formato ‘live action’, a nova versão desta animação tem sido um dos títulos mais aguardados do ano. E, embora produzido a partir de imagens de computação gráfica, o resultado final do novo O Rei Leão beira o realismo de séries sobre a vida animal.

No lugar das cenas cheias de cores vivas, surgem cenários mais sóbrios, fiéis aos tons da natureza, e personagens menos humanizados, sem as expressões faciais tão comuns em desenhos.

Mesmo assim, eles ainda conversam, e nota-se que algumas das falas não são emitidas em perfeita sincronia com o movimento das bocas. O defeito perde peso diante de tantos pontos fortes, como a mítica trilha sonora, com canções de Elton John e Beyoncé – por si só suficientes para emocionar os fãs do primeiro longa-metragem.

O enredo completa a viagem de volta à infância, bastante fiel ao original – a sequência de cenas da abertura, por exemplo, é idêntica.

Tudo começa com Simba, jovem leão que aguarda o destino de se tornar o rei da selva. Após uma armadilha planejada pelo tio Scar, o futuro do local é ameaçado e o filhote abandona o reino, embarcando em uma jornada sobre aceitação, crescimento e prazer pela vida. Humberto Abdo