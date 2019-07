Bartender Talita Simões comanda novo bar de coquetéis (bons e baratos) em Pinheiros

+ Em frente ao Instituto Tomie Ohtake, na Faria Lima, o novo Praia Bar segue bem a proposta de servir drinques com preço justo em ambiente despretensioso. Mesinhas e cadeiras de metal tomam conta da calçada do local, cujo interior, bem pequeno, é ocupado apenas por um balcão, cozinha e banheiro – estrutura ideal para quem gosta de beber ao ar livre enquanto observa o movimento da rua.

Toda essa simplicidade contrasta com a elegância dos coquetéis assinados pela bartender Talita Simões, proprietária da casa. O primeiro da lista, de nome bem-humorado, é o ‘Tomei Ohtake’ (R$ 28), mistura potente e criativa feita com gim, licor Saint Germain, Brasilberg (bebida amarga à base de ervas aromáticas), Cynar 70 e bitter de nozes.

A maioria das receitas custa entre R$ 17 e R$ 28, incluindo autorais, gins-tônicas e ‘clássicos revisados’.

Da cozinha, são oito opções de petiscos, como o ‘Vegan’ (R$ 25), homus batido com beterraba marinada no gim e servido com torradinhas, e o saboroso ‘Camembert Gratinado’ (R$ 29), um pedaço inteiro do queijo temperado com alecrim, xarope de Maple e pimenta-do-reino. Humberto Abdo

ONDE: Av. Brig. Faria Lima, 272, Pinheiros, 99369-1162.

QUANDO: 18h/1h (fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

