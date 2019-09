Bares: um roteiro com novas casas para aproveitar neste fim de semana

Regô

Cercado por vidraças, o interior do bar pode ser visto já da calçada: um pequeno espaço com balcão, pé-direito alto e paredes cinzas. Do menu, vale provar o ‘Amador’ (R$ 25), feito de duas infusões – rum com pêssego e Campari com café –, além de vermute tinto e bitter de laranja. O resultado é um sabor semelhante ao clássico negroni, mas levemente adocicado. Dos petiscos, peça o ‘Mondeghili’ (R$ 20, 5 unid.), bolinho à base de carne bovina, linguiça suína e mortadela, receita típica da culinária milanesa. R. Rêgo Freitas, 441, República. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Piracás

Numa esquina, a área externa do gastrobar, ampla e bem iluminada, é ideal para dias mais quentes. O local tem uma extensa lista de drinques autorais, como o ‘Vitória Régia’ (R$ 39), com gim, pepino infusionado na maçã, limão, água de flor de laranjeira e clara de ovo. Para acompanhar, a porção ‘Croquetas de Jámon’ (R$ 39, 6 unid.), com molho aioli da casa, é boa pedida. R. Piracuama, 128, Perdizes, 3871-9653. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/ 0h; 2ª e 3ª, 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mundi Bar

Com receitas de vários países, o local propõe uma ‘viagem’ pela coquetelaria mundial. Na entrada, um passaporte com foto tipo Polaroid (R$ 7) é feito na hora e usado para marcar com carimbos os drinques consumidos a cada visita – ao colecionar dez, o ‘passageiro’ ganha um coquetel. Do menu, escolha a ‘American Apple Pie’ (R$ 28), feita com bourbon, maçã, xarope de especiarias e suco de limão. Pizzas e bruschettas, como a de brie e melaço (R$ 26, 2 unid.), compõem o menu. R. Itapicuru, 828, Perdizes, 2776-8526. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Praia Bar

Os coquetéis são assinados pela bartender Talita Simões, proprietária da casa. O primeiro da lista é o ‘Tomei Ohtake’ (R$ 28), mistura feita com gim, licor Saint Germain, Brasilberg, Cynar 70 e bitter de nozes. A maioria das receitas custa entre R$ 17 e R$ 28, incluindo autorais, gins-tônicas e ‘clássicos revisados’. Da cozinha, são oito opções de petiscos, como o saboroso ‘Camembert Gratinado’ (R$ 29), um pedaço inteiro do queijo temperado com alecrim, xarope de Maple e pimenta-do-reino. Av. Brig. Faria Lima, 272, Pinheiros, 99369-1162. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar Das

“Feito por mulheres e para mulheres.” Com esta proposta, a casa aposta em um espaço aconchegante, composto por sofás e um pequeno balcão circular nos fundos. Assim como o ambiente, os petiscos são acolhedores, para comer sem pressa, como o pretzel salgado alemão (R$ 15) e o queijo coalho grelhado com melaço orgânico e raspas de limão-siciliano (R$ 7). Entre os coquetéis, experimente o ‘The Slope’ (R$ 25), deliciosa receita da bartender Julie Reiner, feita com uísque, vermute tinto e licor de damasco. R. Fortunato, 133, V. Buarque. 19h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mix n’ Gin

Comandada pelos bartenders André Caveagna e Eryk Alecssander, a casa serve coquetéis com toque bem brasileiro e receitas com gim. Experimente o ‘Cagin Amigo’ (R$ 28), que leva gim infusionado com caju, limão, uma rodela de grapefruit desidratada, espuma de gengibre e compota de caju (ao terminar o drinque, não deixe de experimentar a compota com uma colher). Para comer, a casa serve petiscos e duas opções de tostadas no pão ciabatta, como a ‘Caprese’ (R$ 24), com muçarela de búfala, tomate e molho pesto. R. Fradique Coutinho, 1109, , 2597-8090. 17h/3h (6ª e sáb., 17h/4h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd. todos.