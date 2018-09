Bares: gim-tônica em dobro e novo menu-degustação estão entre as novidades

+ Às quartas-feiras, o pub vietnamita Bia Hoi conta com sistema de gim-tônica em dobro (R$ 27) nas versões tradicional e ‘Hanói Gim Tônica’, que leva um toque de capim-limão. Aos domingos,

a casa inclui no menu o peito de pato defumado no anis (R$ 56), novidade criada pela chef Dani Borges com inspiração francesa e preparada com caramelo de anis e vegetais. R. Rêgo Freitas, 516,

V. Buarque, 3151-2508. 12h/14h30 e 18h30/23h (sáb., 12h/23h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Nesta 4ª (12), o Izakaya Toki comemora o primeiro aniversário com duas opções de menu-

degustação (R$ 50, por pessoa), servindo versões reduzidas de suas receitas – como a okonomiyaki (foto), panqueca japonesa feita com repolho, lombo e maionese. Para beber, tem régua de degustação de saquês (R$ 35), desenvolvida pela sommelier Sonia Yamane. R. Artur de Azevedo, 986, Pinheiros, 3061-2349. 11h30/14h30 e 19h/23h (6ª, 11h30/ 14h30 e 19h/0h; sáb., 19h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Sylvester

Além de clássicos como gim-tônica (R$ 22,90), as bandejas dos garçons exibem receitas autorais cheias de personalidade. Experimente o ‘Sylvester’ (R$ 26,90), feito com rum, limão, xarope de castanha com bitter de chocolate, uma saborosa espuma de gengibre com jasmim e carvão ativado – que dá ao coquetel seu tom escuro. O carvão também é usado no ‘The Crow’ (R$ 26,90), novidade mais recente da casa, que leva tequila, grapefruit, limão-siciliano, agave, salsão e água tônica (R$26,90). O cardápio lista petiscos como o dadinho de tapioca com queijo coalho (R$ 18,90, 10 unid.). R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034-1268. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom.). 6ª (7), 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Botiquinho

As mesas do bar ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, 6 unid.), massa de feijão preto recheada de couve refogada e acompanhado de caldinho de feijão e vinagrete. Para beber, tem cerveja Original (R$ 13). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chácara S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., 12h/18h; fecha dom.). Fecha 6ª (7). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pinheirinho

Mais de 30 variedades de espetinhos compõem o menu, como o de carne e o de linguiça picante. Cada um custa R$ 9,90, mas é possível pedir um combo com três (R$ 24,90, com farofa, vinagrete e pão) ou quatro (R$ 33,60, com farofa, pão, vinagrete e molho barbecue). Para acompanhar, peça uma Serramalte (R$ 11,90) ou a caipirinha, que pode ser de abacaxi, kiwi, morango ou maracujá (R$ 18,90, com cachaça; R$ 20,90, com vodca). R. dos Pinheiros, 1.183, Pinheiros, 3031-2659. 12h/1h (fecha dom.). Cc.: A, E. M e V. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Frangó

No bar, há 450 opções importadas e nacionais. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos dez menus-degustação fixos, que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas (R$ 179/R$ 255). A coxinha de frango e catupiry (R$ 34, 10 unid.) e o frango grelhado (R$ 56, o simples; R$ 79, com polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., 11h/2h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). 6ª (7), 11h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Cerveja a Granel

Na cervejaria, você mesmo se serve após carregar um cartão de consumo e escolher um dos rótulos das torneiras. Eles mudam semanalmente e incluem sempre IPAs, além de opções como a Dark Neon (R$ 6,20, 100 ml), uma Sour. R. Barão de Tatuí, 402, V. Buarque, 2894-2149. 17h/23h (sáb., 13h/23h; dom., 13h/19h; fecha 2ª e 3ª). 6ª (7), 13h/23h. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

HAPPY HOUR

Lira

A mesa coletiva é a marca do bar. Do menu, a Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com as tábuas de queijos brasileiros (R$ 15, 50g) ou com o carro-chefe, um sanduíche de costela suína e fraldinha desfiada, queijo e chutney de maçã e pera (R$ 35). Conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 60/R$ 120). R. Marquês de Itu, 1.039, Sta. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 14h/ 23h; dom., 14h/20h; fecha 2ª). 6ª (7), 14h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Guarita

Após um corredor com balcão baixo e assentos para a rua, um espaço rústico e aconchegante abriga uma decoração de iluminação baixa. Lá são servidos quitutes como o bolovo (R$ 9,90), com carne bem temperada e massa crocante por fora. O ‘Gaelito’ (R$ 30), feito com bourbon, Campari, Carpano clássico, o aperitivo Brasilberg, spray de vermute seco e óleo de pequi, é uma boa opção de drinque. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 17h/3h; dom., 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.