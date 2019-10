Bares: evento cervejeiro Paulaner Oktoberfest ocupa o clube Juventus neste fim de semana

+ A 4ª edição do Paulaner Oktoberfest, inspirado na festa de Munique, destaca o chope Oktoberfestbier, de um litro (R$ 35; foto). Entre as opções gastronômicas, serão vendidas receitas como strudel de maçã (R$ 12), hot dog (R$ 16) e a salada de repolho ‘cole slaw’ (R$ 16). Bandas de pop, rock e folk se apresentam durante os dois dias. Clube Atlético Juventus. R. Juventus, 690, Mooca, 2271-2000. Hoje (18), 18h/3h; sáb. (19), 16h/3h. R$ 50/R$ 70. Inf.: www.paulaneroktoberfest.com.br

Confira outras dicas de bares e baladas:

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Zuraffa

A casa serve três rótulos próprios, como a Kazanan (R$ 19, o pint), do tipo Stout. A quinta torneira recebe sempre uma artesanal convidada. O menu enxuto inclui batatas rústicas (R$ 23). E a decoração é inspirada em uma ida dos sócios à Turquia – no 2º andar, há fotos registradas na viagem. R. Artur de Azevedo, 1.902, Pinheiros, 2371-8391. 17h/23h45 (6ª 12h/15h; sáb.,16h/23h45; dom., 14h/19h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empório da Cerva

Além das garrafas de marcas nacionais e importadas enfileiradas nas geladeiras (opções para levar para casa), o bar serve cervejas que mudam periodicamente, como a Unicorn (R$ 24, o pint); a Imperial Porter 3 Lobos Bravo (R$ 31, o pint), da cervejaria mineira Backer; e a ótima Burgman Casanova (R$ 17, o pint), fabricada em Sorocaba, de estilo Lager, cor dourada e sabor cítrico. R. Pirapora, 98, Vila Mariana, 3051-4311. 12h/23h30 (2ª, 12h/15h; 3ª, 12h/22h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Original

O chope Brahma (R$ 9,20, claro; R$ 10,20, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes deliciosos, como a empadinha de camarão (R$ 11), o bolinho ‘Pirajá’ (R$ 32, 6 unid.), feito com massa de abóbora e recheio de carne seca, ou a porção de coxinhas de frango (R$ 31, 5 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (5ª e 6ª 17h/2h; sáb. e fer., 12h/2h; dom., 12h/ 19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

SubAstor

A casa renovou desde a proposta e a identidade do cardápio até a decoração. A carta de coquetéis, assinada e comandada por Fabio La Pietra, foi inspirada nos biomas brasileiros. Experimente o ‘Bijoux Caju’ (R$ 34), feito com gim, vermute branco, falernum (xarope doce), limão taiti e mocororó. Pela originalidade, surpreendem também o drinque ‘Abóbora’ (R$ 34), com uísque, jerimum, hidromel caseiro e shoyu, bem doce e aveludado. No menu, petiscos como o ‘Pork Bun’ (R$ 31), pão oriental com barriga de porco. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 19h30h/2h (6ª e sáb., 19h30h/3h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Veríssimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo. Nas paredes, há caricaturas e ampliações de 48 capas de livros. Uma das opções é a saborosa porção de bolinho de mandioca com camarão (R$ 36, 8 unid.). Para beber, fique com o chope Amstel e Heineken (R$ 12) ou chope artesanal (R$ 12/R$ 18). Todo sábado tem feijoada (R$ 70, por pessoa), animada por um grupo que interpreta clássicos do choro. R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 11h40/1h (dom., 11h40/23h). Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Balaia

A festa que mistura sucessos do funk e do sertanejo conta com os DJs Túlio Araújo e Robb Oliveira. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (19), 23h. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Cama de Gato Feat

O evento combina duas festas diferentes em cada edição, no salão-pista do bar. Neste domingo (20), participam os selos Pilantragi e Calefação Tropicaos, com os DJs Rodrigo Bento e PG. Cama de Gato. R. Amaral Gurgel, 453, V. Buarque. Dom. (20), 17h/1h. Grátis. Inf.: bit.ly/CGFeat

Glow in the Dark

No mês em que a festa completa uma década, a comemoração conta com clássicos e os novos hits do indie-rock e do indie-pop. Vai ter tinta neon, glitter, glowsticks e canetas fluorescentes na pista. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-6318. Sáb. (19), 23h/6h. R$ 30/R$ 40. Inf.: bit.ly/GlowCineJoia

My Party Again #51

Nesta edição, a festa celebra o Halloween. Os organizadores recomendam o uso de fantasias e o evento terá premiação para as melhores da noite. No som, trap, hip hop, funk, EDM e outros ritmos. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Hoje (18), 23h30/6h. R$ 15/R$ 30. Inf.: bit.ly/MPAHalloween

POCdetox

A festa celebra a cultura pop com todos os hits das divas do momento. Esta edição celebra os sucessos de Shakira. ZIG Club. R. Álvaro de Carvalho, 190, Centro. Hoje (18), 23h45/7h. R$ 10 (até 0h30, grátis). Inf.: bit.ly/POCDetoxShakira

Samba do Sol

Nesta edição, a festa comemora cinco anos com rodas de samba, DJs e espaço infantil, em vários ambientes. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (20), 15h/23h (grátis até 16h, válido para as primeiras 300 pessoas). R$ 10/R$ 25. Inf.: bit.ly/SambaSol5

Tu Vens Tu Vens – Especial Pop Hits

Nesta edição, a festa de brasilidades com a presença do Quarteto São Jorge e a participação da cantora Gaby Guimarães. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (19), 23h/6h. R$ 15/R$ 40. Inf.: bit.ly/TuVensPopHits