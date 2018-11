Bares e Baladas: The Juniper 44º apresenta nova carta de drinques

+ Gim e uísque são os protagonistas da Wanted Drinks, nova carta de drinques do The Juniper 44°, inspirada na máfia italiana. O ‘The Bonnie & Clyde’ (R$ 34; foto acima) leva bourbon Jim Beam, licor de morango, xarope de agave e água tônica. R. Dr. Renato Paes de Barros, 115, Itaim Bibi, 3078-1540. 18h/últ. cliente (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar Must

O Must mantém a sofisticação do antigo estabelecimento, dentro do hotel Tivoli Mofarrej. O bar foi redecorado em março por Felipe Diniz e agora aposta nas noites de jazz, tendo como carro-chefe a carta de drinques assinada por Jessica Sanchez. O destaque é o ‘Bubbles Inside’ feito com Gin Bombay, Licor de Flor de Sabugueira e xarope de abacaxi e hortelã (R$ 35). Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900. 8h/1h (sáb. e dom., 9h/0h). 3ª (20), 9h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Mercearia ZN

Sossego é a marca do bar, que serve chope Brahma (R$ 11,95, claro; R$ 14,30, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 42). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 54,95). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb. e dom., 12h/0h). 3ª (20), 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Empório da Cerva

Pode ser o aroma de melaço despejado em cima do queijo coalho (R$ 11) ou o do cheddar derretido no chope IPA servido no Burger Beer (R$ 26,50), com cebola caramelizada, bacon e agrião. Seja qual for a receita, a cozinha do bistrô cervejeiro conquista as atenções com petiscos e hambúrgueres, complemento perfeito para as cervejas. Além das garrafas de marcas nacionais e importadas, o bar serve rótulos que mudam periodicamente, como a Unicorn (R$ 24, o pint); e a ótima Burgman Casanova (R$ 17, o pint), fabricada em Sorocaba, de estilo Lager, cor dourada e sabor cítrico. R. Pirapora, 98, Vila Mariana, 3051-4311. 12h/23h30 (2ª, 12h/16h; 3ª, 12h/22h; fecha dom.). Fecha 3ª (20). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Original

O chope Brahma (R$ 8,80, claro; R$ 9,80, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes como o bolinho ‘Pirajá’ (R$ 31, 6 unid.), feito com massa de abóbora e recheio de carne-seca ou a porção de coxinhas de frango (R$ 30, 5 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/2h (sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h; 2ª a 4ª, 17h/1h). 3ª (20), 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Skye

Encravado na cobertura do Unique, aproveite o cenário tomando uma taça de champanhe Veuve Clicquot (R$ 128, o brut; R$ 138, o rosé). Da cozinha do chef francês Emmanuel Bassoleil, saem hot roll enroladinhos empanados de kani, salmão e ovas de arenque (R$ 52). Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 18h/0h30. 3ª (20), 18h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

JOGOS

Dona Mathilde

O chope produzido pelo snooker bar (R$ 10, 300 ml) é um dos itens do cardápio e uma boa opção para beber enquanto joga em uma das mesas de sinuca (R$ 24, por hora). Para acompanhar a bebida, escolha os sanduíches montados na baguete de parmesão, no pão francês ou no pão sírio (R$ 18/R$ 38). Av. Pompeia, 1.415, V. Pompeia, 3672-4204. 18h/0h (6ª, 18h/1h; sáb., 14h/2h; dom., 14h/0h). 3ª (20), 18h/0h. Cc.: D,E, M e V. Cd.: D, M e V.

ESPECIAL

Margarita Loves Cointreau

Para celebrar o aniversário de 70 anos do coquetel Marguerita, cinco bartenders criam novas versões da bebida. Entre os bares que recebem a ação, estão o Riviera (Av. Paulista, 2.584, Consolação, 3258-1268), com o drinque ‘Margarita Carmin’ (R$ 29), preparado pelo bartender Marco de la Roche; e o Guilhotina (R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros, 3031-0955), com a criação de Marcio Silva ‘Margarita Púrpura’ (R$ 30). Até 9/12. Inf.: bit.ly/MLCBr

BALADA

Baile do Escorpião

Os DJs Logan, Sayuri Ischida, Natalia Nascimento e Tondella tocam sucessos de pop, black, eletrônica e funk na festa open bar. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 2924-5083. Hoje (16), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/BHBae

Existe Amor em SP

Em duas pistas de dança, música brasileira e ritmos latinos embalam a festa, que tem entrada gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. 3ª (20), 17h/0h. R$ 10. Inf.: bit.ly/EDAmSP

Indie Party

O residente Handys Klaus e DJs convidados animam a festa de indie rock, que também toca vertentes como punk, emo e pop. A última edição do ano recebe food trucks de hambúrger e cachorro-quente, food bike de churros e karaokê. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca, 99203-2803. Sáb. (17), 23h/7h. R$ 50. Inf.: bit.ly/IPNoT

Soul Sunset

A cobertura do Tokyo recebe set list com grandes nomes de soul e disco, como Ray Charles, Nina Simone e Michael Jackson. Até as 19h, não há cobrança de entrada. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. 2ª (19), 18h/23h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/SSuTK

Stranger Drinks

A festa open bar, com drinques, cerveja, gim e Catuaba, recebe músicas de pop, black, eletrônica e funk em uma pista, e hits de rock e indie rock em outra. Tintas néon, maquiagens e tatuagens completam as atrações especiais do evento. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. 2ª (19), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/EDStD

TR 16

Na edição de Halloween da festa de trap, dubstep e trance, haverá premiação para a melhor fantasia, de uso opcional. A entrada é permitida apenas com nome na lista, que pode ser enviado para o e-mail: tr16afesta@gmail.com. Trackers. R. D. José de Barros, 337, República, 3337-5750. Sáb. (17), 23h/6h. R$ 15/R$ 25. Inf.: bit.ly/TR16Tr