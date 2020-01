Bares e balada: confira dicas para curtir a vida noturna paulistana nos próximos dias

BOTECOS

Jacaré Grill

Sempre movimentado, o bar ocupa dois imóveis – com um parklet na frente deles – e, mesmo assim, há espera por uma mesa. As cervejas, como a Serramalte (R$ 14), são uma boa escolha para beber enquanto aguarda. Entre os petiscos, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 31) e as ‘Bufalo Wings’ (R$ 29; 8 unid.) costumam agradar. R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª, 6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Papo, Pinga e Petisco

Fica no mesmo lugar em que, nos anos 1960, existiu a boate Djalma’s, onde dizem que ocorreu o primeiro show de Elis Regina na cidade. Para beber, há cachaças curtidas (R$ 9) e as mineiras (R$ 12/R$ 14), como a de café, além de cervejas (Original, Heineken, Paulistânia e Serramalte, R$ 15). Não deixe de pedir o suculento sanduíche de carne louca (R$ 25). A porção de acepipes frios (R$ 40, a pequena; R$ 50, a grande), à escolha do freguês, é boa pedida. Os caldinhos de feijão preto encerram bem a noite (R$ 24, cada). Pça. Franklin Roosevelt, 118, Consolação, 3257-4106. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Astor

O chope Brahma (R$ 9,50, claro; R$ 10,50, black) e o bom ‘Bloody Mary’ (R$ 33) são apenas dois dos muitos atrativos deste bar. Sucesso desde o happy hour, o cardápio apresenta receitas triviais, mas preparadas com apuro, caso do estrogonofe (R$ 59), do steak tartare (R$ 59) e do já clássico picadinho (R$ 62). Prove a porção de trouxinhas de rosbife recheadas com gorgonzola (R$ 38) e o canapé de tartare (R$ 31, 6 unid.). R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 12h/2h (dom., 12h/19h; 2ª, 18h/0h; 3ª e 4ª, 18h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Asterix Bar

Tem uma carta com mais de 250 rótulos de cervejas, como a Dadiva Carmel Beach

IPA (R$ 33, 473 ml), e também conta com 20 torneiras de chopes. O Guinness Stout

(R$ 23, 350 ml) e o Asterix Lager(R$ 13, 300 ml) estão entre os mais pedidos. Para dividir, peça a linguiça recheada (R$ 64, para duas pessoas) com tomate seco e muçarela de búfala ou com azeitona verde e provolone. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista, 3368-5610. 17h/2h (6ª e sáb., 17h/2h; dom., 12h/0h; fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Adega Santiago

É simpático, barulhento, serve boa comida ibérica, e a fila de espera faz parte da rotina. Se houver lugar no balcão, peça dali a porção de croquetes de pato (R$ 43, 6 unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 93), com polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. Prove também a bacalhoada na lenha (R$ 209, para duas pessoas) e a paella da casa (R$ 89). R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulistano, 3081-5211/306. 12h/15h e 19h/23h (3ª e 4ª, 12h/15h e 19h/0h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Picco

A pequena casa se define como um pizza bar. Do forno a lenha instalado no centro do ambiente, saem versões como a deliciosa ‘Rústica’ (R$ 39), com molho de tomate, muçarela de búfala, parmesão e manjericão. Levando o nome da casa, a ‘Picco’ (R$ 39,90) tem calabresa apimentada, queijo tipo caccio cavalo e manjericão. O ‘Paper Plane’ (R$ 28), preparado com bourbon, amaro, limão-siciliano e Aperol, é um dos drinques. Na trilha sonora, tocada ao vivo ou por DJs convidados, ritmos do jazz à MPB. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

All Black

Inspirado nos bares típicos da Irlanda, tem bandas que tocam cover ao vivo. Os chopes são tirados na pressão, como o Guinness (R$ 25, pint; R$ 17, half) e o Old Speckled Hen (R$ 27, pint; R$ 20, half). A porção de ‘Potato Skin’ (R$ 22) é feita com barquinhas de batata frita com casca e temperada com lemon pepper, molho de pimenta doce e sour cream. Típica da Irlanda, a ‘Irish Boxty’ (R$ 39) é uma panqueca com shimeji, muçarela de búfala e molho de tomate. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 18h/1h30 (5ª, 17h/2h30; 6ª e sáb. 17h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: A, D, M e V. Manobr.: R$ 25.

PARA DANÇAR



Azucar

Noite adentro, ritmos caribenhos colocam o público, já maduro, para dançar. De segunda-feira a sábado, há um personal dancer, para quem quiser aprender os primeiros passos. Do cardápio, fazem sucesso drinques como o clássico ‘Daiquiri’ (R$ 29), o ‘Mojito’ (R$ 29) e o ‘Azucar’ (R$ 29,50), feito com rum, licor Curaçau Blue e suco de abacaxi. Entre os petiscos, há quesadilas de queijo (R$ 31). R. Dr. Mário Ferraz, 423, Itaim Bibi, 3074-3737. 19h/últ. cliente (sáb., 20h/últ. cliente; fecha 2ª a 4ª).

Entrada: R$ 38 (5ª e 6ª, 19h/22h, grátis). Cc.: todos. Cd.: todos.. Manobr.: R$ 25.

VARIADOS

Banana Café

A casa fica a 300 metros da famosa balada que lhe dá o nome, fechada em 1999. Agora, o estabelecimento é um bar-restaurante instalado num casarão antigo, com área externa e quintal agradáveis. O cardápio une pratos principais a petiscos bem preparados, como as batatas fritas trufadas (R$ 18), a ‘Lula Crocante’ (R$ 25,50) e os bolinhos de arroz (R$ 18,50, 6 unid.). O destaque da carta de drinques vai para a seção de gins-tônicas, como a ‘Herbal’ (R$ 29,90), com pepino, manjericão, arruda e grão de zimbro. Experimente também o ‘Hibiscus Ink’ (R$ 26), com vodca de hibisco, graviola, limão-siciliano e xarope de açúcar. R. Jeronimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, 2613-3005. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BarTira

Vizinho da PUC, serve cerveja Original (R$ 12) e um prato curioso: o ‘Frango Crocante’, empanado com corn flakes (R$ 40). Experimente também as bolinhas de queijo, bem sequinhas (R$ 25, 15 unid.). R. Ministro Godói, 999, Perdizes, 2645-0474. 11h/14h30 e 16h30/1h (sáb., 16h30/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Boccanera

Por R$ 79,90 (3ª a 5ª) ou R$ 89,90 (6ª e sábado), serve rodízio com 15 rótulos de vinhos, como o tinto Estelar Malbec de Mendoza e o tinto português Portas do Sol. Fora do rodízio, cada taça custa R$ 25. Do menu, as bruschettas (R$ 26, 4 unid.) têm quatro sabores: tomate com parmesão e manjericão; queijo brie com mel e nozes; gorgonzola com figo; e queijo de cabra com ervas e uvas. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mundi Bar

Com receitas de vários países, o bar propõe uma ‘viagem’ pela coquetelaria mundial. Na entrada, um passaporte com foto tipo Polaroid (R$ 7) é feito na hora e usado para marcar com carimbos os drinques consumidos a cada visita. Ao colecionar dez, o ‘passageiro’ ganha um coquetel. No menu, o bar serve oito versões autorais. Escolha a ‘American Apple Pie’ (R$ 28), feita com bourbon, maçã, xarope de especiarias e suco de limão. Clássicos como ‘Cosmopolitan’ (R$ 26; foto), dos Estados Unidos, fazem parte da lista. Pizzas e bruschettas, como a de brie com melaço (R$ 26, 2 unid.), compõem o menu. R. Itapicuru, 828, Perdizes, 2776-8526. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pita Kebab Bar

Esta é uma das primeiras casas na cidade em que a dupla cerveja e kebab fez sucesso. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio, só que mais fininho. Das oito opções de recheio, o de cordeiro (R$ 30/R$ 39) é um clássico do bar e vai bem com a cerveja Heineken (R$ 9, long neck; R$ 16, 600 ml). Para variar, o ‘Kafta Especial’ (R$ 37) leva coalhada seca, tabule, homus, picles, tomate assado e molho de iogurte, com batata frita. Um dos espaços mais disputados da pequena casa é o jardim dos fundos. R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790/91. 12h/0h30

(sáb. 12h/1h; dom. 12h/23h30 e 2ª, até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA



Samba Lá em Casa

O projeto, que existe há seis anos, ocupa a charmosa casa noturna, cujos ambientes reproduzem os espaços de uma casa. A festa conta com o grupo Me Viu Mentiu e drinques do mixologista Rafael Mariachi. Casa 92. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros, 3032-0371. Sáb. (18), a partir das 16h. R$ 40/R$ 60.