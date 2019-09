Bares celebram o Dia da Cachaça; confira outras dicas

+ Instalado em um sobrado dos anos 1930, o Cava Bar destaca o clássico ‘Rabo de Galo’ (R$ 26; foto à esq.), feito com cachaça Claudionor, vermute Carpano Clássico e bitter Cynar. R. Guarará, 565, Jd. Paulista. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/2h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: todos.

+ No Tatu Bola Bar, uma das opções para a data é a caipirinha de uva com hortelã (R$ 24,99; foto à dir.), feita com cachaça Saliníssima envelhecida em bálsamo. R. Augusta, 3.000, Cerqueira César, 4328-1011. 17h30/1h (sáb., 13h/1h; dom., 15h/1h; 3ª, 18h/1h; fecha 2ª. Cc. e Cd.: todos.

+ No Fortunato Bar, a receita do drinque especial leva cachaça, xarope e espuma de gengibre, além de suco de limão-siciliano (R$ 29). R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h (4ª e 5ª, 17h/ 23h30; 6ª, 16h30/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto desde 1970, as bebidas são preparadas por seu Luiz, dono deste e de mais dois estabelecimentos que levam seu nome. As batidas de vinho com morango (R$ 10) e de amendoim com licor de cacau (R$ 10) são algumas das opções de drinques. Petiscos como o ‘Brasileirinho’, com carne defumada e couve manteiga, e o de batata com alcachofra, muçarela ralada e aliche (R$ 6, cada), são boas pedidas. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. 11h30/20h dom., 11h30/ 18h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 49,90), com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 49,90), e a ‘Mineirinha’ (R$ 69,90), com costelinha de porco, bolinhos de arroz, mandioca frita, torresmo e polenta frita acompanhada de pimenta batida (R$ 67,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 10,50, claro). R. Vergueiro, 2.040, V. Mariana, 5081-4040. 11h/últ. cliente (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Bar do Baixinho

A chopeira do local fornece um líquido primoroso (R$ 8,70), cremoso e com colarinho de quatro dedos. Vai bem com os canapés ‘Rococó’ (R$ 33), copa e pasta de queijo gorgonzola, e o ‘Blumenau’ (R$ 33), com patê de linguiça defumada. Também fazem sucesso os fartos bolinhos de abóbora e mandioca com carne-seca (R$ 37, 10 unid.). R. Clélia, 1.112, Água Branca, 3672-5473. 11h30/23h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Bar das Batidas

As batidas mais famosas do local são a de amendoim com coco e a de coco com morango (R$ 16/R$ 22). Para enganar o estômago há porções de ovo de codorna (R$ 18) e de salame fatiado (R$ 25). Mais reforçada é a porção de calabresa com picles, azeitona e ovos de codorna (R$ 37). R. Padre Carvalho, 799, Pinheiros, 7846-3749. 11h/0h (6ª e sáb., 11h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Guilhotina

Uma seleção de drinques autorais é o que o bar busca incluir em seu cardápio. Uma das opções é o ‘Carrasco’ (R$ 31), feito com Bacardi 8 Anos, Bacardi 4 Anos, demerara com masala e bitter. Para degustar, peça os nachos com guacamole e sour cream (R$ 27). R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros, 3031-0955. 18h/1h (sáb. 17h/1h; fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Bar Higienópolis

O quadro com a bandeira paulista original da Revolução Constitucionalista de 1932 está em evidência na decoração. Para beber, peça Heineken (R$ 19, 600 ml). No cardápio, a sugestão é o tradicional ‘Picadinho Paulista’ (R$ 42), filé mignon cortado na ponta da faca com arroz branco, milho verde, banana milanesa, farofa e ovo pochê. R. Pará, 2, Consolação, 3255-8676. 12h/15h e 17h/0h (sáb., 12h/0h.; dom., 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, o bar serve drinques montados com perfeição. O ‘Dry Martini’ (R$ 58) é caprichado. Para comer, peça a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 87). R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4160. 20h/3h (2ª a 4ª, 20h/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Armazém Veloso

O cardápio inclui as famosas coxinhas (R$ 33, 6 unid.), a porção de bolinho de carne (R$ 32, 8 unid.), caipirinhas (R$ 20, com cachaça) e o chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 10, black). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Torero Valese

Antes de sentar, passe pelo balcão para tomar uma cerveja Estrella Galicia (R$ 13,90) e experimentar algumas das tapas preparadas pelo chef Juliano Valese, caso da berinjela empanada coberta com queijo brie gratinado (R$12,90, cada). Como refeição, aposte no bacalhau com crispy de alho-poró, servido com creme de batatas e aspargos frescos (R$ 79,90). Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/17h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Jambu Treme

Ritmos musicais do Pará embalam a noite, comandada por DJs paraenses. Nossacasa Confraria de Ideias. R. Mourato Coelho,

1.032, V. Madalena. Hoje (13), 23h/6h. R$ 30.

Madonna: Especial Confessions

A festa mensal homenageia todas as ‘eras’ da cantora pop Madonna, com sucessos como ‘Vogue’, ‘Into the Groove’ e ‘Hung Up’. Esta edição destaca especialmente as faixas do álbum ‘Confessions on a Dancefloor’, lançado em 2005. Na pista, drag queens apresentam breves performances de dança ao longo da noite. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Hoje (13), 23h45/8h. Grátis.

Sexta-Feira 13: Especial Cure & Siouxsie

A festa toca os maiores sucessos das bandas The Cure e Siouxsie And The Banshees, com DJs como Gevian e Alessandra Garanci. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. Hoje (13), 23h/6h. R$ 30/R$ 60.