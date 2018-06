Inspirado em botecos de Veneza, novo bar na Oscar Freire serve petiscos e drinques italianos

Na calçada do novo Bácaro Bar & Cucina, os clientes já são recebidos com um empolgado “buonasera!” (boa noite, em italiano) de Ivan Brischiggiaro, um dos sócios do bar inaugurado em janeiro. A entrada aberta para a rua reforça o clima dos ‘bacari’, típicos botecos de Veneza.

O termo tem duas possíveis origens: ‘Bacchus’, do deus do vinho na mitologia romana, ou a expressão ‘far bàcara’, que quer dizer “comemorar e fazer festa” – significado que inspira a proposta da casa, contemporânea e arejada.

No menu do chef Leandro Polack, os cicchetti, petiscos feitos para comer individualmente, têm versões como o ‘Baccala Mantecato’ (R$ 8), pasta de bacalhau servida na polenta de corte no no pão italiano. Outra opção para petiscar, a seleção de ‘stuzzichini’ lista queijos, salames e conservas – entre eles, as ‘Olive sott’olio’ (R$ 12), azeitonas temperadas, e o ‘Polpo sotto Aceto’ (R$ 30), vinagrete de polvo.

Para compartilhar, peça o ‘Crudo di manzo’ (R$ 33), tábua com carne picada na ponta da faca, pimenta dedo-de-moça, queijo grana padano, azeite, alcaparras, grãos de mostarda e pão fatiado.

Executados pelo mixologista Lillo Criscimanna, os drinques assumem o mesmo frescor veneziano, alguns com toque quase brasileiro. O ‘Marco Polo’ (R$ 35) combina ingredientes de vários países: gim, wasabi, licor de lichia, manjericão, suco de limão-siciliano e polpa de manga. Uma mistura de culturas que combina com a experiência de ‘viajar’ para Veneza sem precisar sair de São Paulo. Humberto Abdo

ONDE: R. Oscar Freire, 45, Jd. Paulista, 2387-2449.

QUANDO: 12h/0h (dom., 12h/20h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

LEIA MAIS | Bar do Beco tem espaço arborizado e drinques autorais na Vila Madalena