Novo bar de cozinha vegetariana serve bolovo e drinques clássicos na Vila Madalena

“Você tem fome de quê?”, questiona um letreiro de néon instalado na parede do Quincho, novo bar de culinária vegetariana, aberto desde março na região da Vila Madalena. O ‘Bolovo’ (R$ 9) pode ser uma boa resposta.

A receita do clássico de boteco, servido em uma tábua, é preparada com massa de pupunha e um ovo caipira com gema mole.

Conduzida por Mari Sciotti, a cozinha serve petiscos fritos, porções e também duas opções de hambúrgueres. Peça o ‘Kimchi Burguer’ (R$ 25), que leva um disco feito com cogumelos, molho de pimenta, ovo estalado e kimchi artesanal (condimento coreano preparado com acelga), no pão tipo brioche.

O nome da casa tem origem em uma expressão argentina, usada para descrever os quintais aconchegantes em que famílias se reúnem para comer e beber. Com mesinhas na calçada e nos fundos, samambaias na decoração e teto retrátil na entrada, essa é exatamente a atmosfera do bar.

Enquanto descobrem do que têm fome, os clientes bebem algumas das criações do bartender Danilo Madeira, que assina a carta de drinques. Experimente o ótimo ‘Aviation’ (R$ 28), feito com gim, creme de violeta, licor Maraschino e limão-siciliano. A lista também inclui combinações como a do ‘Alvorada’ (R$ 28), que leva rum com infusão de cítricos, Aperol, folhas de menta, espuma de gengibre e suco de limão.

ONDE: R. Mourato Coelho, 1.140, V. Madalena, 2597-6048.

QUANDO: 12h/15h e 18h/1h (sáb., 13h/1h; 2ª, 12h/15h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.