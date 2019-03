Bar pop-up na Vila Madalena serve drinques com catuaba até o fim do mês

+ Até 30/3, o bar pop-up Casa Selvagem reúne festas e drinques feitos com catuaba. Um deles é o ‘Livre Estou’ (R$ 16), que também leva purê de morango e gelo triturado. Para comer, tem porções como a batata rústica com páprica e maionese defumada (R$ 20). R. Mourato Coelho, 973, V. Madalena. 6ª e sáb., 17h/1h; dom., 15h/23h. Inf.: bit.ly/CaSelv

NOVOS

Sertó

Próximo ao Copan, o bar destaca drinques autorais, petiscos de boteco e sanduíches. Na lista de coquetéis assinados por Jean Ponce, comece pelo ótimo ‘Dona Veridiana’ (R$ 25), preparado com gim, xarope de pepino com manjericão, mix de limões e clara de ovo. Após ser servido, o drinque assume, cada vez mais, a cor esverdeada. Outra combinação é o ‘Sertório’ (R$ 32), feito com cachaça, mix de limões, geleia de cupuaçu e licor Chartreuse amarelo. O cardápio conta com petiscos como o clássico bolovo, neste caso batizado de ‘Bolo D’Ovo’ (R$ 10), e o ‘Croquetó’ (R$ 25), um croquete feito com mortadela e parmesão. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Filial

Aberto em 2000, o bar tem clima de antigo. As paredes são repletas de garrafas, entre elas mais de 50 rótulos de cachaça. O chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black) faz sucesso até tarde da noite. Da cozinha chegam comidas reconfortantes, como o caldinho ‘Genial’ (R$ 20), com mandioca, camarão e queijo gorgonzola, e a tigelinha de galinha e alho-poró (R$ 22). R. Fidalga, 254, Pinheiros, 3813-9226. 16h/3h30 (6ª, 16h/4h30; sáb., 12h/4h30; dom. e fer., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope e camisas de times de futebol, além de quinquilharias doadas por vizinhos. O chope Brahma (R$ 9, claro) ou a caipirinha (R$ 13, com Velho Barreiro) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 29,90), a costela de tambaqui (R$ 35,90) e o ‘Bolinho da Lili’ (R$ 32,90, a porção). A dose de pinga da casa (R$ 9), feita em Minas Gerais, é outra boa opção de bebida. R. Madre de Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h30/0h (sáb., 11h/23h; dom. e fer., 11h/19h; 2ª, 11h30/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Frangó

No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções importadas e nacionais de cervejas. Para provar várias de uma só vez, opte por um dos dez menus-degustação fixos, que incluem marcas brasileiras, inglesas, alemãs e belgas (R$ 179/R$ 255). A coxinha de frango com Catupiry (R$ 36, 10 unid.) e o frango grelhado (R$ 54, o simples; R$ 83, acompanhado de polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., 11h/2h; dom., 11h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Lira

Uma mesa coletiva é a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com quatro tipos de queijos e embutidos (R$ 45 a R$ 60, até 200 g) e com o carro-chefe: sanduíche de porco, que leva costela e fraldinha suínas desfiadas, queijo Serra do Lopo e chutney de maçã e pera (R$ 35). Também conta com carta de vinhos (R$ 60/R$ 120). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 14h/23h; dom., 14h/ 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Baile das Marinheiras

A festa dedicada ao público LGBT anima a noite com hits do pop, brasilidades e funk. Participam desta edição DJs como Eleonora Branco, Anne Nunes e Bi Santini. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3231-3705. Hoje (8), 23h30/6h. R$ 50/R$ 100. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Existe Amor em SP

Em duas pistas de dança, música brasileira, funk e ritmos latinos embalam a festa, que tem entrada gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Sáb. (9), 18h/6h. R$ 10/R$ 70. Inf.: bit.ly/EAmorSP

Megazord Girl Power

A festa é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje (8), e será comandada pelas DJs Ledah Martins, Mari Benting e Amy Candy. No setlist, trilhas sonoras dos anos 1990 e sucessos do pop agitam a pista. Sputnik Bar. Largo do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Hoje (8), 19h/6h. R$ 15/R$ 20. Inf.: bit.ly/MegaZM

Sarrave

Funk, trap e techno animam a festa da Casa da Luz, com participação de DJs como Tiné e Tamara Salazar. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (9), 23h/6h. R$ 15/R$ 35. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

LEIA MAIS | Bar dos Arcos e Bar do Cofre ocupam o subsolo de prédios históricos no Centro de São Paulo