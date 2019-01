Bar Pirajá abre espaço inspirado nas ‘lajes’ cariocas com menu de espetinhos e cervejas

+ Aberto no 2º andar do Pirajá, um ambiente inspirado nas lajes cariocas serve a dupla ‘espetinhos’ e ‘cerveja’. São 17 opções, como o de linguiça artesanal (R$ 12). Para beber, tem a ‘Laje Blondine’ (R$ 18, 600 ml), do tipo Lager. Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 18h/1h (5ª, 18h/2h; 6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h; fecha 2ª).

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo seu Luiz, dono deste e de mais dois estabelecimentos que levam seu nome. As batidas de vinho com morango (R$ 8) e de amendoim com licor de cacau (R$ 8), são algumas das opções de drinques. Todos os petiscos, entre eles o brasileirinho, com carne defumada e couve manteiga (R$ 6), são preparados pela mulher do proprietário, a dona Idalina. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 11h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pé pra Fora

Despojado, o bar prepara ótimas porções de filé aperitivo, que podem ser cobertas por alho e cebola (R$ 73,30) ou por Catupiry (R$ 81,70). Elas chegam à mesa em uma chapa de ferro bem quente. Para beber, há cerveja Heineken (R$ 14), Original (R$ 13), Bohemia, Brahma e Skol (R$ 11,50). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb., dom. e fer., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico do bar é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina (MG), onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 45,90), com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta (R$ 47,90), e a ‘Mineirinha’ (R$ 64,90), com costelinha de porco, bolinhos de arroz, mandioca frita, torresmo e polenta frita acompanhada de pimenta batida (R$ 67,90). O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 9,90, claro). R. Vergueiro, 2.040, V. Mariana, 5081-4040. 11h/últ. cliente (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 49,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que, de tão macias, derretem na boca (R$ 29,90, 8 unid.). Para beber, tem chope Brahma (R$ 9, claro; R$ 10, black). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 12h30/23h; 2ª, 17h/ 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Torero Valese

Antes de sentar, passe pelo balcão para tomar uma cerveja espanhola Estrella Galicia (R$ 13,90) e experimentar algumas das tapas preparadas pelo chef Juliano Valese, caso da berinjela empanada coberta com queijo brie gratinado (R$ 12,90). Como refeição, aposte no bacalhau com crispy de alho-poró, servido com creme de batatas e aspargos frescos (R$ 79,90). Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/17h, 2ª, 12h/15h; fer., 12h30/22h45). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Exagerada!

A festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira na cobertura da balada, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia, Elba Ramalho e Anitta. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (5), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/Exagera

Festa do Zodíaco

Músicas pop e funk são o forte da festa, que também recebe atrações bem-humoradas, como correio elegante e a ‘Cigana Baidu’, que circula pela festa com suas mensagens e previsões. Lab Club. R. Augusta, 523, Consolação, 3159-1745. Sáb. (5), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/LabCZod

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Click, Caio Neiva, Eduardo Andrade e Gui Marx comandam o line up repleto de soul, Tropicália, samba raiz, axé e pop. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Dom. (6), 17h/23h30. Grátis. Inf.: bit.ly/TerezaK

We Will Rock You

Além do especial de The Killers, a festa toca músicas de rock clássico e indie rock de todas as épocas, com bandas como The Cure, The Smiths e Kiss. Alberta#3. Av. S. Luís, 272, Centro, 3214-5256. Hoje (4), 23h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/WWRockY