Bar Picco lança novidades para o cardápio de almoço; confira outras dicas

+ A partir de hoje (27), o bar Picco tem novidades para um almoço rápido, servidas até as 16h. Entre elas, a ‘Focaccia’ (R$ 13,10; foto), com flor de sal, tomate cereja e alecrim; e o panini de pastrami (R$ 25,80), com rúcula, pepino em conserva, cebola caramelizada e mostarda com mel. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 12h/0h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro desta semana:

NOVOS

Mahau Restaurante e Bar

Com carta de drinques assinada pelo bartender Jean Ponce, os coquetéis são inspirados na cultura maori, de um povo nativo da Nova Zelândia. O ‘Maori Sour’ (R$ 29) leva uísque irlandês, calda de manjericão, notas cítricas e folhas de limoeiro. O bar é dividido pelo salão e o deck ao ar livre, com mesas e bancos de madeira e um grande balcão central, perfeito para quem prefere observar o movimento dos carros à noite enquanto experimenta um dos petiscos do cardápio, como o ‘Bolinho de Polenta’ (R$ 23), preparado com queijo da Canastra. R. Prof. Atílio Innocenti, 160, V. Nova Conceição, 3078-3066. 11h30/15h e 17h/últ. cliente (2ª, 11h30/15h; fecha dom.). 3ª (1º), 17h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Ton

O cardápio exibe petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 23) e os bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 9, cada). A receita siciliana foi trazida ao Brasil pela nona Rosina Toniel, avó da mulher do Ton. Há também o bolinho de bacalhau (R$ 24, 4 unid.). Para beber, fique com o chope Heineken (R$ 9) ou Guinness (R$ 28, o pint). R. Doutor Augusto de Miranda, 713, Pompeia, 3232-1213. 12h/0h (dom. e fer., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Leporace

A arejada varanda é um chamariz desse boteco cercado por prédios residenciais. As garrafas de 600 ml de cerveja são servidas em baldes de alumínio com gelo (R$ 12,55/R$ 13,80). Há grelhados, entre eles o galeto na brasa (R$ 58). A calabresa recheada com provolone (R$ 47) e o pastel de carne moída com quiabo (R$ 5,40, cada) fazem sucesso. R. Edson, 1.362, Campo Belo, 5044-0948. 16h/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/0h; 2ª, 16h/0h). 3ª (1º), 16h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Majestic Drinks

O bar pertence aos mesmos donos do Paramount e do Carlton Bar, conhecidos pelos drinques vendidos a preços justos em Pinheiros, como o ‘Tangin’ (R$ 19,90), feito com geleia caseira de tangerina, gim e água tônica. Na lista de petiscos, os dadinhos de tapioca com queijo coalho (R$ 17,60; 8 unid.) e a porção de almôndegas (R$ 18, 8 unid.) são boas opções para compartilhar. R. Delfina, 130, V. Madalena, 3031-3745. 17h/23h45 (sáb., 12h/23h; dom., 12h/23h45). 3ª (1º), 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ugue’s

Aberto em 1968, o bar serve uma suculenta feijoada às quartas e sábados (R$ 80, para duas pessoas). Já aos domingos, o bacalhau (R$ 92, para duas pessoas) é o prato da vez. Em qualquer dia você pode experimentar a coxinha, que faz jus à boa fama (R$ 6), com a cerveja Original (R$ 12). R. Marquês de Itu, 1.018, Santa Cecília, 3661-3197. 11h/0h (dom. e fer., 11h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco Coutinho

O lugar tem atendimento atencioso e ambiente arejado, graças ao teto retrátil e às portas de vidro, abertas nas noites de calor. O cardápio lista receitas como o cremoso bolinho de risoto, recheado com dois queijos e ervas (R$ 26, 10 unid.), boa companhia para a Original (R$ 13,90). R. Fradique Coutinho, 1.074, Pinheiros, 3031-6586. 17h/1h (sáb. e fer., 12h/1h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Pier 1327

O bar segue a temática marítima, com portas típicas de navio, paredes adornadas com mapas de navegação e boias salva-vidas. Prove a porção de bolinho de bacalhau (R$ 37, 8 unid.). A carta especial de cervejas apresenta 120 rótulos, como a 1795 (R$ 31). R. Joaquim Távora, 1.327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fer., 14h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Degrau Bar

O bar tem decoração em estilo industrial, com barris fazendo as vezes de mesa, e um terraço no segundo andar. O cardápio tem três categorias de drinques, com preços que vão de R$ 19 a R$ 33. Entre os quatro sanduíches do menu, o ‘Philly Steak’ (R$ 29) leva filé mignon, pimentão verde e queijo cremoso servido no pão francês. Experimente a linguiça artesanal com provolone (R$ 35), que acompanha pão francês e molho de mostarda. R. Heliodora, 411, Santana, 2281-8261. 17h/0h (dom., 17h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Providência

O lugar faz o estilo boteco chique. Na carta de cervejas, há a alemã Franziskaner (R$ 32,90). A porção de bolinhos cremosos de mandioca recheados com queijo (R$ 26,90, 8 unid.) é uma boa opção. Recheados com muçarela, os bolinhos de arroz (R$ 24,90, 8 unid.) também fazem sucesso. R. Dr. Amâncio de Carvalho, 262, V. Mariana, 5084-7282. 11h/1h. Couv. art.: R$ 9,90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Seo Gomes

O boteco é dedicado à cozinha portuguesa, com bolinhos de bacalhau (R$ 39,90, 8 unid.) entre as opções de petiscos. O chope é Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black). Aos sábados, há bufê de feijoada com sobremesa das 12h às 17h (R$ 43,80/R$ 48). R. Gomes de Carvalho, 1.214, V. Olímpia, 3846-3625. 12h/0h (sáb., 12h/23h; fecha dom.). 3ª (1º), 12h/0h. Couv. art.: R$ 7. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tatu Bola

No salão espaçoso são servidos vários tipos de caipirinha (R$ 22,99/R$ 25,99), como a de rapadura com limão. Mas o cardápio avisa: ‘Temos os sabores tradicionais também!’. Elas são servidas em simpáticos potes de conserva, que o barman usa para misturar os drinques. As cervejas de garrafa vêm bem geladas (R$ 16,99, Brahma, Original e Serramalte), e a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 98,99, para três pessoas) é servida com frango, picanha, fraldinha e linguiça toscana com gosto de churrasco, grelhados na parrilla, que fica à vista no salão. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). 3ª (1º), 17h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

The View

Instalado no 30º andar do International Plaza Flat, a um quarteirão da Avenida Paulista, o bar tem vista para a região do Ibirapuera. No cardápio, opções como o ‘Filé Mignon ao Molho’ (R$ 74) e o petisco da casa, o bom ‘Embrulhadinho de Brie com Mel’ (R$ 52, 12 unid.). As caipirinhas têm preços a partir de R$ 28. Al. Santos, 981, Cerqueira César, 3266-3692. 18h/2h (sáb., 19h/2h; 2ª, 18h/0h; fecha dom.). 3ª (1º), 18h/2h. Couv. art.: R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Izakaya Issa

O lugar é bem pequeno e está sempre cheio, principalmente nos fins de semana, quando o bar não aceita reservas. As sugestões da casa são a porção de ‘Takoyaki’ (R$ 42), bolinho assado de polvo, e o ‘Sara Udon’ (R$ 55), macarrão seco com legumes e frutos do mar. Para beber, o cardápio tem uma grande variedade de saquês (a partir de R$ 38) e cerveja Original (R$ 14). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h (sáb. e dom., 11h30/15h30 e 18h/23h). 3ª (1º), 18h30/23h. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

PARA COMER

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só oferece três opções de caldos: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava (R$ 18). O forte da casa são os pratos inspirados na culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 20) e a carne-seca com mandioca, farofa e pão (R$ 45). Todos os dias também tem baião de dois (R$ 50, para duas pessoas). Para acompanhar, peça a caipirinha de limão com cachaça Kariri e mel (R$12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Pq. Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Encontro de Vinhos 2018

A 10ª edição do evento reúne produtores e importadores de vinhos nacionais e importados, com marcas como Casa Perini, Devinum e Winebrands, que vendem taças de 120 ml e garrafas fechadas. O valor dos ingressos também dá direito a uma degustação, com opções para 10, 15 ou 20 rótulos. Casa da Fazenda Morumbi. Av. Morumbi, 5.594, Morumbi, 98453-0001. Sáb. (28), 16h/21h. R$ 80/R$ 120. Vendas pelo site: bit.ly/EncV18