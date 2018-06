Com vista panorâmica para o Ibirapuera, cobertura do MAC abriga novo Bar Obelisco

+ Mais inebriante que um bom drinque com cachaça é a chance de ver São Paulo do alto. No novo Bar Obelisco, você pode ter os dois. Inaugurado na semana passada, ao lado do Vista Restaurante, na cobertura do Museu de Arte Contemporânea, a casa inclui uma área com poltronas, mesas altas em frente ao balcão e lugares dispostos na lateral externa.

Para os que decidem sentar no balcão, alguns itens tendem a disputar (e conquistar) os olhares: o ‘Fizz da Terrinha’ (R$ 31,50), feito com cachaça Leblon, raspas de rapadura, suco de limão, espumante, bitter e açúcar; e a deslumbrante vista para o Obelisco do Ibirapuera. No topo do prédio, projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1950, o monumento fica visível logo a partir da entrada do bar.

Ao atravessar toda a área coberta, um grande terraço de concreto guia a visão dos frequentadores até o movimento de carros na Avenida 23 de Maio.

Criado pelo chef paranaense Marcelo Corrêa Bastos, o cardápio enxuto tem releituras de clássicos da culinária brasileira, entre petiscos, sanduíches, caldos e pratos. Prove a porção de torresmo com picles e mostarda (R$ 27).

A carta de drinques, assinada pelo mixologista Laércio Silva, o Zulu, também assume elementos regionais e ingredientes brasileiros. Se estiver pronto para a segunda rodada, peça o ‘Primeira Vista’ (R$ 28,50), que leva cachaça, xarope de folha de louro, purê de abacaxi, hortelã e laranja. Humberto Abdo

ONDE: MAC. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 5082-3067.

QUANDO: 18h/2h (fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.