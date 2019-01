Bar Negroni lança o Rabo de Galo Carijó ; confira mais dicas de bares

Localizado na região do Baixo Pinheiros, o Negroni lança o ‘Rabo de Galo Carijó’ (R$ 31), drinque assinado pelo barman Chris Carijó que leva cachaça, infusão de café e laranja, Cynar e vermute. R. Padre Carvalho, 30, Pinheiros, 2337-4855. 12h/15h e 18h/0h (5ª e 6ª, 12h/15h e 18h/1h; sáb., 18h/1h; dom., 18h/23h). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

NOVOS

Sertó

Próximo ao Copan, o bar tem como destaque drinques autorais, petiscos de boteco e sanduíches. Uma opção de drinque é o ‘Sertório’ (R$ 32), com cachaça, mix de limões, geleia de cupuaçu e licor Chartreuse amarelo. No cardápio, o clássico bolovo – neste caso, batizado de ‘Bolo D’Ovo’ (R$ 10) – e o ‘Croquetó’ (R$ 25), um croquete feito com mortadela e parmesão. Da lista de sanduíches, o ‘Cortiço’ (R$ 22) leva carne moída temperada, queijo meia cura e maionese no pão francês com parmesão. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Jacaré Grill

O bar ocupa dois imóveis, com um parklet na frente deles, e mesmo assim há bastante espera por uma mesa. As cervejas, como a Serramalte (R$ 13), são uma boa escolha para beber enquanto espera. Entre os petiscos, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 48,90) e as coxinhas de asas de frango grelhadas (R$ 46,90; 8 unid.) estão entre os preferidos. R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª e 6ª, 12h/2h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Hoje (25), 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.jacaregrill.com.br

BOTECOS CHIQUES

Bar da Vila

O ambiente é gostoso e a cozinha capricha em itens como a porção ‘Calabresa Mariana’ (R$ 44), temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano, ou o sanduíche ‘Bonde Carne Louca’ (R$ 31). Para matar a fome enquanto bebe um chope Brahma (R$ 9,35, claro), peça o espetinho de carne (R$ 8,30, cada).R. Joaquim Távora, 1322, V. Mariana, 5539-4887. 17h/0h30 (sáb., dom. e fer., 12h/0h30). Couv. art.: R$ 11 (sáb., a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardavila.com.br

Bar do Nico

A varanda da arejada casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9,50, black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet'(R$ 33) leva carne crua moída temperada. Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34; 6 unid.) e as iscas de frango com molho tártaro (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

Boteco São Bento

Da bela chopeira de cobre sai o chope Brahma (R$ 8,99, claro, R$ 8,99, black; Stella Artois,R$ 8,99). Para acompanhar, peça a porção de ‘Bolinhos São Bento’, de costela bovina (R$ 34,90, 8 unid.) ou a ‘Tostada São Bento’, com geleia de damasco, queijo brie e presunto cru (R$ 36,90, 6 unid.). R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3074-4389. 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15 (até 15h); R$ 25 (demais horários).

HAPPY HOUR

Astros Sports Bar

Sobre o balcão, há uma série de miniaturas de carros. Nas paredes, quadros e fotografias completam o ambiente esportivo. Nos dias de jogos, as mesas ficam lotadas em torno das oito TVs de plasma espalhadas pelo salão. Os petiscos mais pedidos para acompanhar as partidas de futebol são o clássico filé à parmegiana aperitivo (R$ 98,90), que serve quatro pessoas, e a isca de frango crocante (R$44,90), para duas pessoas. R. Serra do Japi, 909, V. Gomes Cardim, 11 2-2937846. 16h/1h (sáb., dom. e fer., 16h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kraut

Com decoração minimalista, cardápio simples e móveis claros, a casa bem que poderia estar em alguma rua de Berlim. Uma das opções tipicamente alemãs é o ‘Schnitzel’ (R$ 25), carne de porco empanada servida em pedacinhos, com salada de batata ao estilo da Bavária. Entre as bebidas, o destaque vai para os drinques com Steinhager, o gim alemão de preço mais acessível. O ‘Gurke’ (R$ 17/R$ 25), por exemplo, leva tônica, xarope de flor de sabugueiro, pepino e limão-siciliano. R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Bar do Alemão

Com boa música, a casa é ponto de encontro de nomes famosos como os sambistas Elton Medeiros e Dona Inah. O chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 9,20, black) é uma boa pedida neste verão. Para comer, o filé à parmegiana(R$ 68,20). Para quem prefere porções,há o bolinho de bacalhau (R$ 39, 12 unid.). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. 11h/1h (5ª a sáb., 11h/4h; fer., 18h/últ. cliente; dom., 18h/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.. Estac.conv. ao lado: R$ 8.

BALADA

2000 Motivos

A mistura dá o tom à festa – que tem no roteiro músicas de Akon, Ja Rule e Snoop Dogg, passando por Paramore, Fall Out Boy e My Chemical Romance, até chegar a MC Marcinho, Tati Quebra Barraco e Bonde do Tigrão. Lab Club. R. Augusta, 523, Centro, 3159-1746. Hoje (25), 23h/6h. R$ 25/R$ 70.

Lunática Summer Freshness

A festa, que sempre ocorre em noites de lua cheia, tem sua primeira edição neste ano. A proposta é brincar com o misticismo da noite e aliá-lo à diversão. Fabrique. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda, 4306-4220. Hoje (25), 23h/7h. R$ 30/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Poker Face

Pop e Rock dos anos 1990 e 2000 dominam a pista subterrânea do Alberta. Os organizadores prometem relembrar, por meio de uma viagem musical, o tempo em que a internet era discada e era preciso deixaro computador ligado a noite inteirar para baixar o hit do momento. Alberta#3. Av. São Luís, 272, Centro, 3214-5256.