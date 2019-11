Bar famoso na Vila Madalena, Seu Justino abre nova unidade no Tatuapé; confira outras dicas

+ Famoso na Vila Madalena, o Seu Justino – que aposentou o “Vila” do nome – abriu uma nova unidade no bairro do Tatuapé. Com os mesmos cardápio e proposta, o local receberá apresentações musicais e DJs, com ritmos como samba, sertanejo e pop. No menu, chopes e coquetéis fazem parte da lista, entre eles, o ‘Camisa 10’ (R$ 30,90), feito com cachaça Leblon, abacaxi, maracujá, xarope de maçã, sucos de laranja e de limão. Dos petiscos, uma das opções é a porção de bolinhos de costela suína com barbecue (R$ 34,90, 10 unid.). R. Azevedo Soares, 940, Tatuapé, 2305-0140. 18h/últ. cliente (sáb., 14h/últ. cliente; dom., 12h/últ. cliente; fecha 2ª). Entrada: R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Mundano Bar

Além das dez torneiras de cerveja, o local conta com uma extensa lista de bebidas – entre doses de cachaça, caipirinhas, drinques e até duas versões não alcoólicas. Apesar da abundância, a cerveja ainda é a melhor companhia para petiscos, caldinhos e pratos da casa, como o ‘Schnitzel Xadrez’ (R$ 39), bife de pernil empanado em farinha panko, servido em tiras. Para acompanhar, a Karma Coconut (R$ 20, o pint), cerveja do tipo Stout da Cervejaria Karma, é uma boa pedida. R. Dr. Franco da Rocha, 402, Perdizes, 3476-0935. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Boca de Ouro

Um dos mais movimentados de Pinheiros, o bar tem um disputado balcão em formato de ‘L’ e uma mesa de sinuca no piso superior. Para beber, peça os clássicos ‘Macunaíma’ (R$ 18), feito com cachaça, fernet branca e limão, e o ‘Rabo de Galo’ (R$ 21), com cachaça, vermute tinto e Cynar. Do cardápio, o bolovo (R$ 15) é um dos mais pedidos. R. Cônego Eugênio Leite, 1.121, Pinheiros, 4371-3933. 18h/2h (2ª a 4ª, 18h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empanadas Bar

O nome do bar já sugere: sua especialidade são as empanadas. São 11 opções de recheios salgados (R$ 7,50, a pequena; R$ 10,50, a grande), além de sabores doces, como goiabada com queijo e doce de leite (R$ 12, cada). O cliente pode optar por pedir a porção, com empanadas pequenas, em sabores como frango, palmito, carne-seca e queijo roquefort (R$ 42, 6 unid.). Para beber, peça uma garrafa de 600 ml de Serramalte, Heineken ou Original (R$ 14). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Tatu Bola

No menu, há vários tipos de caipirinha (R$ 25/R$ 27,99), como a de rapadura com limão. Elas são servidas em simpáticos potes de conserva, que o barman usa para misturar os drinques. As cervejas de garrafa vêm bem geladas (R$ 16, Brahma, Original e Budweiser) e a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 114,90, para três pessoas) é servida com frango, picanha, batata rústica e linguiça toscana, grelhados na parrilla. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

The View

Instalado no 30º andar do International Plaza Flat, a um quarteirão da Avenida Paulista, o bar tem vista para os Jardins e o Ibirapuera. No menu, o ‘Filé Mignon ao Molho Poivre’ (R$ 74) é servido com risoto de parmesão. Outro petisco é o ‘Embrulhadinho de Brie com Mel’ (R$ 52, 12 unid.). De carne ou pizza, os pastéis (R$ 44, 8 unid.) são outra opção. As caipirinhas têm preços a partir de R$ 32 (de cachaça). Al. Santos, 981, Cerqueira César, 3266-3692. 18h/2h (2ª, 18h/0h; 3ª e 4ª, 18h/1h; sáb., 19h/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Izakaya Issa

O espaço do bar é bem pequeno. As sugestões da casa são a porção de ‘Takoyaki’ (R$ 42), bolinho assado de polvo, e o Sara Udon (R$ 55), macarrão seco com legumes e frutos do mar. Para beber, há uma grande variedade de saquês (a partir de R$ 38) e cerveja Original (R$ 15). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h (sáb. e dom., 11h30/ 15h30 e 18h/ 23h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

PARA COMER

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só serve três opções de caldos: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava (R$ 18). O forte da casa são os pratos inspirados na culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 25). Para acompanhar, peça a caipirinha de limão com cachaça Kariri e mel (R$12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd:. todos.

ESPECIAL

Cervejaria Ambev

A marca organiza cursos gratuitos neste sábado (23), às 11h e às 15h, no Bar do Urso do Itaim Bibi. As aulas são avulsas e ministradas pelo time de mestres-cervejeiros da cervejaria. Em cada uma delas, será abordado todo o processo pelo qual passa a cerveja antes de chegar à mesa dos brasileiros, além de temas como estilos, história da bebida, ingredientes e harmonizações. Após as duas horas de duração do curso, os participantes podem degustar rótulos. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo site. R. Joaquim Floriano, 313, Itaim Bibi. Sáb. (23), 11h e 15h. Grátis. Inf.: www.ambev.com.br/cursos-de-conhecimento-cervejeiro/

Kia Ora

O bar exibe a final da Copa Libertadores em um telão, com a partida entre Flamengo e River Plate, no sábado (23). Para este dia, o local serve combos de comidinhas como o ‘Combo Flamengo’ (R$ 33), com uma porção de bolinho de feijoada com seis unidades e um pint de cerveja Heineken. Após a partida, o bloquinho de carnaval Te Amo, Mas Só Como Amigo toma conta da trilha sonora com sucessos do samba e do pop. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. Sáb. (23), 14h/5h. Entrada: R$ 15/R$ 60 (até 17h30, grátis). Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/KiaOraLib

The Gaarden

Em clima de festa e piquenique, o evento voltado a maiores de 18 anos reúne programação musical com DJs e bandas, área gastronômica e venda de cerveja da marca Hoegaarden. Pq. Burle Marx. Av. D. Helena Pereira de Moraes, s/nº, Morumbi. Sáb. (23), 12h/21h. R$ 30. Vendas pelo site: www.ingresse.com

BALADA

Gagarama

A festa presta homenagem aos dez anos do single ‘Bad Romance’, lançado em 2009 pela cantora americana Lady Gaga. Vários sucessos da cantora, incluindo faixas do álbum ‘The Fame Monster’, animam a noite. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Sáb. (23), 23h45/7h. Inf.: bit.ly/Gagarama

Noites Trabalho Sujo

Do jornalista Alexandre Matias, a festa toca sucessos do pop de todas as épocas, combinando ritmos como eletrônica, hip hop e música brasileira. Trackers Pinheiros. R. dos Pinheiros, 1.234, 3337-5750. Sáb. (23), 23h45/6h. R$ 20. Inf.: bit.ly/NoitesTrack

Pop & Wave

A matinê é comandada pelos DJs Alex Bonaccio, Alessandra Garanci e Marcio Vaez. No set, o melhor do pop rock dos anos 1980 e 1990, com sucessos de bandas como Depeche Mode e Erasure. Laundry Deluxe. R. da Consolação, 2.937, Cerqueira César, 2894-4084. Sáb. (23), 18h/2h. Grátis.

Tu Vens no Rooftop

A festa de música brasileira recebe o grupo Quarteto São Jorge, que se apresenta ao vivo com repertório de nomes como Caetano Veloso, Criolo e Cazuza. DJs completam a festa. Tokyo. R. Major Sertório, 110, República. Dom. (24), 16h/23h. R$ 35/R$ 90. Inf.: bit.ly/TVensR

Valentina

Das produtoras Alexandra Marcely e Thábata Vespucci, a festa reúne hits de indie rock, pop e eletrônica. O open bar terá drinques, cerveja e bebidas não alcoólicas. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Sáb. (23), 22h/6h. R$ 80. Inf.: bit.ly/VaDes