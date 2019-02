Bar e restaurante Skye lança novidades no cardápio; confira outras dicas de bares

+ As ‘Pérolas Negras’ (R$ 50), bolinhos de feijoada servidos com aioli de couve e geleia de pimenta biquinho, estão entre as novidades do cardápio do bar e restaurante Skye. Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 12h/15h e 19h/0h (sáb. e fer., 13h/16h e 19h/0h30; dom., 13h/16h e 19h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Cava Bar

O clima intimista combina com o ‘Cava Cocktail’ (R$ 26), que leva champanhe, conhaque, bitter e um cubo de açúcar. Para comer, o menu lista porções como a de embutidos artesanais brasileiros (R$ 23, 150 g), que vem com opções como copa, salame e linguiça calabresa. R. Guarará, 565, Jd. Paulista. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/2h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

Os petiscos são vendidos por unidade, como o ‘Bolinho Maravilha’ (R$ 6), empanado de berinjela com recheio de linguiça, muçarela e pepino, e o ‘Divino’ (R$ 13), casquinha de siri grelhada em crosta comestível. As cervejas de 600 ml são Original e Serra Malte (R$14). Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5.470, Imirim, 2976-3556. 16h/0h (sáb., 11h/20h30; dom., 11h30/18h30; 2ª fecha). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Central

A casa lembra um refeitório com luzes baixas e cores neutras. Peça a Simcoe 101 (R$ 23, o pint), uma IPA Single Hop, e experimente ao menos uma das Milk Stouts, como a marcante Central PPD (R$ 24, o pint), produzida com lactose e café. Há ainda petiscos como bolinhos de mandioca com ragu de rabada, agrião e requeijão de corte (R$ 18). R. Jesuíno Pascoal, 101, V. Buarque, 4179-7534. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Don Miguel Mexican Bar

Os quadros e fotos de mariachis nas paredes dão o clima da casa. No menu, os pratos são de inspiração tex-mex, como o burrito de filé mignon (R$ 49,40) e a porção de nachos (R$ 39,90). Para beber, o ‘Mojito’ (R$ 24,40), a ‘Margarita’ (R$ 24,40) e cervejas long neck mexicanas como a Sol (R$ 12,90) e a Dos Equis (R$ 13,50). R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 18h/0h (6ª 12h/15h e 18h/1h; sáb., 12h/17h e 18h/1h; dom., 12h/17h e 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

Finnegan’s

O bar tem dias de música ao vivo e cerca de 50 marcas de cerveja. O chope Guinness ainda é o campeão de pedidos (R$ 29,90, 500 ml), além do Paulaner Weiss (R$ 18,90, 300 ml; R$ 29,90, 500 ml). Outra ótima pedida é a costelinha de porco assada, que acompanha fritas (R$ 54,90, para duas pessoas). R. Cristiano Viana, 358, Cerqueira César, 3062-3232. 16h/1h (5ª, 16h/ 2h; 6ª e sáb., 16h/3h; dom. e 2ª, 16h/0h). Entrada: R$ 9,90/ R$ 19,90. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

ESPECIAL

Paulistânia Beer Fest

A 17ª edição do evento terá promoções de garrafas de cerveja, kits cervejeiros com preços especiais, chopes artesanais e importados, produção de cerveja no local e diversos food trucks para matar a fome. Duas bandas de rock tomam conta da trilha sonora. Av. Eng. Eusébio Stevaux, 1.469, Jurubatuba, 3405-7000. Sáb. (23), 12h/19h. Grátis.

BALADA

Batuntã no Mirante 9 de Julho

O bloco faz uma apresentação especial no projeto ‘#18H30 no Mirante’, levando a mesma alegria que costumam apresentar durante os cortejos tradicionais de carnaval. R. Carlos Comenale, s/n, Bela Vista, 3111-6342. Hoje (22), 18h30/21h. Grátis.

Patuá DJs

O coletivo de DJs, formado por Paulão, Peba Tropikal, Formiga e Mary G, conduz uma festa dedicada à música brasileira e negra. Juntos, eles possuem mais de 20 mil discos. JazzNosFundos. R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3088-0645. Sáb. (23), 22h/4h. R$ 20.