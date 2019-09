Bar do Cofre SubAstor, no Centro, lança novos drinques e comidinhas; confira outras dicas

+ Quatro novos coquetéis reforçam a carta do Bar do Cofre SubAstor, assinada por Fabio La Pietra, como o ‘London Highball’ (R$ 19), opção sem álcool que leva suco de pepino, tônica, bitter de laranja e xarope de elderflower. Com menor teor alcoólico, o ‘CCC’ (R$ 36) mistura café coado, cachaça Ypióca e cajuína. O ‘Cáscara Highball’ (R$ 37) leva tequila, infusão de casca de cacau e Peychaud’s bitter. O cardápio de comidinhas ganha reforço com o vegano ‘Crudités & Homus do Dia’ (R$ 33), uma seleção de legumes crus com homus e conserva, que variam de acordo com os ingredientes mais frescos do dia, além de pão pita. Outra novidade é a ‘Pasta & Cogumelo Trufado’ (R$ 31). R. João Brícola, 24, Centro, 3101-1217. 17h/1h (sáb., 14h/1h; dom., 14h/20h; fecha dom. a 3ª). Cc. e Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto desde 1970, as bebidas são preparadas por seu Luiz, dono deste e de mais dois estabelecimentos que levam seu nome. As batidas de vinho com morango (R$ 10) e de amendoim com licor de cacau (R$ 10), são algumas das opções de drinques. Todos os petiscos, como o ‘Brasileirinho’, com carne defumada e couve manteiga, e o de batata com alcachofra, muçarela ralada e aliche (R$ 6, cada), são boa pedida. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. 11h30/20h dom., 11h30/ 18h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Cachaçaria Ouro Verde

O bar serve cerca de 90 rótulos de cachaças, com marcas de Estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará. Ex-funcionários do Bar do Giba, os sócios buscaram inspiração na culinária nordestina e em clássicos de boteco. O cardápio inclui petiscos como o ‘Bolinho Leblon’ (R$ 6, cada), com feijão preto, couve, linguiça defumada e bacon, e a coxinha de carne-seca com Catupiry (R$ 6,80, cada). Nem todas as cachaças estão listadas no menu. Peça a Nova Aliança (R$ 11,90, a dose), envelhecida em barril de bálsamo. Outra opção é a Cedro do Líbano (R$ 16,90, a dose). R. do Oratório, 1.750, Mooca, 2084-0508. 17h30/1h (sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/23h; fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo, a partir de R$ 8. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. da Consolação, 455, Consolação, 9847-78849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Bar Das

“Feito por mulheres e para mulheres.” Com esta proposta, a casa aposta em um espaço aconchegante, composto por sofás e um pequeno balcão circular nos fundos. Assim como o ambiente, os petiscos são acolhedores, para comer sem pressa, como o pretzel salgado alemão (R$ 15) e o queijo coalho grelhado com melaço orgânico e raspas de limão-siciliano (R$ 7). Entre os coquetéis, experimente o ‘The Slope’ (R$ 25), deliciosa receita da bartender Julie Reiner, feita com uísque, vermute tinto e licor de damasco. R. Fortunato, 133, V. Buarque. 19h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Buraco

Apesar do nome pouco lisonjeiro, o bar serve uma das melhores gins-tônicas da cidade: a refrescante ‘Chinaski’ (R$ 25) leva gim com chá-mate, suco de limão-siciliano e água tônica, servida em um copo generoso. Os clientes se acomodam no balcão ou nos sofás, um deles com o bem-humorado letreiro que traz os dizeres ‘hoje sim’ ou ‘hoje não’, a depender do horário. Para comer, tem opções como o ‘Onigiri’ (R$ 8), bolinho de arroz japonês. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 281, V. Buarque, 3223-3321. 19h/1h (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Bar do Beco

Adaptadas pela chef Lelena Cesar, as receitas do bar reúnem lanches de várias partes do mundo, feitos para comer com as mãos. Um dos mais pedidos é o argentino ‘Choripan’ (R$ 26), preparado com baguete, linguiça, chimichurri e picles de cebola roxa. Entre as bebidas, a carta de drinques assinada pelo bartender Márcio Silva inclui dois especiais da casa: o ‘Beco Punch’ (R$ 29), feito com uma mistura de rum, frutas vermelhas com hibisco, limão taiti, folhas de hortelã e vinho espumante seco. R. Aspicuelta, 17, V. Madalena, 3031-0465. 17h/0h (6ª, 15h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/ 22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Soul Botequim

O espaço conta com 20 torneiras de cerveja conectadas estrategicamente à parede da câmara fria do bar. Entre as que saem com frequência está a Burgman Lager (R$ 12,90, 300 ml), opção suave vinda de Sorocaba. Para petiscar, vale provar o ‘Mix de Nuts’ (R$ 23,90), castanha de caju, noz e castanha-do-pará. Av. Pe. Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. 17h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Dionysos Boteco & Vinhos

Em homenagem ao dia do sexo, comemorado hoje (6), a chef e nutricionista Carina Müller realiza um jantar com menu afrodisíaco no bar de vinhos, que inclui petiscos, entrada, prato principal e sobremesa (R$ 149, por pessoa): guacamole com chips de banana; ostras ao vapor de vinho com vinagrete de tangerina e cranberry; frutos do mar e ovos de codorna com temperos tailandeses e mousseline de mandioquinha; e bolo cremoso de chocolate com calda de pimenta e morango. Reservas devem ser feitas por telefone. R. Deputado Lacerda Franco, 207, Pinheiros, 2628-4645. Hoje (6), 19h e 21h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Exagerada!

A festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira na cobertura da balada, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia, Elba Ramalho e Anitta. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (7), 18h/6h. R$ 50/R$ 90.

Rebel Rebel

Inspirada no repertório de David Bowie, a festa celebra os hits mais dançantes da década de 1980, misturando ritmos como rock, soul, pop e indie comandados por DJs como Rodrigo Branco e Luna Moraes. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Sáb. (7), 22h/5h. R$ 10.

Ursound

Dedicada à tribo gay dos ‘ursos’, a festa toca ritmos como pop, disco e deep house comandados por nomes como Sérgio Oliveira e Willian Roma. Club Hotel Cambridge. R. João Adolfo, 108, Centro. Sáb. (7), 23h/6h. R$ 40/R$ 90.