Próximo ao Beco do Batman, novo bar tem espaço arborizado e drinques autorais

As paredes coloridas do Bar do Beco surgem como uma extensão de seu vizinho famoso, o Beco do Batman, que atrai olhares pelos muros grafitados. Rodeado de árvores e com mesas ao ar livre – em clima típico de ‘quintal de casa’ -, o espaço foi aberto em outubro e tem reunido frequentadores de várias idades para saborear sanduíches e drinques.

O cardápio reforça a proposta: adaptadas pela chef Lelena Cesar, as receitas de lanches de várias partes do mundo foram feitas para comer com as mãos. Um dos mais pedidos é o argentino ‘Choripan’ (R$ 24), preparado com pão baguete, linguiça, chimichurri e picles de cebola roxa. Outra opção bastante popular é o brasileiro ‘Pernil’ (R$ 24), feito no pão baguete, com pernil desfiado, queijo minas e salsinha.

Entre as bebidas, a carta de drinques assinada pelo bartender Márcio Silva inclui dois especiais da casa: o ‘Beco Punch’ (R$ 29), feito com uma mistura de runs, frutas vermelhas com hibisco, limão taiti, folhas de hortelã e vinho espumante seco; e o ‘Graffiti (R$ 28), que leva gim com infusão de gengibre, xarope de especiarias, limão-siciliano e angostura.

Para beber em grupo, a melhor opção é a cerveja Três Fidalgas (R$ 12, 600 ml), uma Pale Ale refrescante, com sabor levemente cítrico – que foi produzida em homenagem aos bairros das vilas Beatriz, Ida e Madalena. Humberto Abdo

ONDE: R. Aspicuelta, 17, V. Madalena, 3031-0645.

QUANDO: 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.