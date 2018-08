Bar Benzina serve menu-degustação de drinques às terças-feiras; confira outras dicas

+ No projeto Viagem com o Barman, Gabriel Santana (f0t0) recebe oito clientes no bar Benzina para um menu-degustação de cinco etapas, sempre às terças-feiras (é necessário fazer reserva). Na noite especial, Santana serve drinques autorais e conversa sobre suas receitas. Uma delas é a ‘My Garden 23’, drinque feito com rum, cordial de açaí, angostura de baunilha, espuma de água de coco e alecrim. R. Girassol, 396, V. Madalena, 3031-2008. 3ª, 20h. R$ 80. Cc. e Cd.: todos.

+ No aniversário de um ano, a cervejaria Dogma comemora com sistema double de cervejas e lançamento de três rótulos em garrafa (R$ 36, cada). Para brindar, uma das opções é a China (R$ 19, 350 ml), tipo Sour com sabor de tangerina. Os clientes que doarem um quilo de alimento não perecível terão direito a dois pints de cervejas da loja. R. Fortunato, 236, S. Cecília. Dom. (19), 14h/20h30. Grátis. Inf.: bit.ly/Dogma1

Confira outras dicas de bares:

NOVOS

Cachaçaria Ouro Verde

O bar serve cerca de 90 rótulos de cachaças, com marcas de Estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Ceará. O cardápio inclui petiscos como o ‘Bolinho Leblon’ (R$ 6, cada), com feijão preto, couve, linguiça defumada e bacon, e a coxinha de carne-seca com catupiry (R$ 6,80, cada). Das cachaças, peça a Nova Aliança (R$ 11,90, a dose), envelhecida em barril de bálsamo, ou a Cedro do Líbano (R$ 16,90, a dose). R. do Oratório, 1.750, Mooca, 2084-0508. 17h30/1h (sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/ 23h; fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Bar do Jiquitaia

Com apenas 20 lugares, a casa fica no primeiro andar do restaurante de comida brasileira. Peça comidinhas como as coxinhas de frango caipira (R$ 17, 5 unid.), o hambúrguer de porco (R$ 28) e o ceviche de chuchu e camarão (R$ 21). Para beber, o ‘Detox’ (R$ 27), com gim, xarope de manjericão fresco e limão, é um dos mais pedidos. R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Amigo Giannotti

No imóvel simples, são servidas fogaças como a de brócolis com alho e muçarela (R$ 20,50). Para acompanhar, fique com as cervejas Heineken (R$ 12, 600 ml) e Amstel (R$ 10, 600 ml). R. Santo Antônio, 1.106, Bela Vista, 3211-3256. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Pirajá

Aberto em 1998, o bar serve um ótimo chope Brahma (R$ 8,80, claro; R$ 9,80, black). De petiscos, peça a porção de croquetes de costela (R$ 38, 6 unid.). Para acompanhar as batidas – como a ‘Leite de Macaco’ (R$ 17,50), com cachaça, licor de coco, leite de coco, leite condensado e coco desidratado –, experimente, aos sábados, a feijoada (R$ 81). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª, 6ª e sáb., 12h/ 2h; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Baixo Pinheiros

De inspiração nordestina, com chitas floridas no teto, o bar tem cardápio com porção de carne-seca com mandioca frita (R$ 37) e o tradicional baião de dois (R$ 72, para duas pessoas). Para beber, serve cerveja gelada a preço justo, com marcas como Heineken (R$ 13) e Original (R$ 12). R. Guaicuí, 62, Pinheiros, 3034-4085. 11h30/1h (2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

Finnegan’s

Aberto em 1988 por três irlandeses e um brasileiro, o bar tem dias de música ao vivo e cerca de 50 marcas de cerveja. O chope Guinness (R$ 29,90, 500 ml) ainda é o campeão de pedidos, bem como a costelinha de porco assada, que acompanha fritas (R$ 52,90, para duas pessoas). R. Cristiano Viana, 358, Cerqueira César, 3062-3232. 16h/1h (5ª, 16h/2h; 6ª e sáb., 16h/ 3h; dom. e 2ª, 16h/0h). Entrada: R$ 9,90/R$ 16. Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.