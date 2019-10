Bar Astor comemora 18 anos com novidades no cardápio; confira outras dicas

+ Para celebrar seu aniversário de 18 anos, o bar Astor atualizou sua lista de pratos e coquetéis. Inspirado no tradicional ‘Picadinho Astor’ (R$ 62), feito com carne cortada na ponta da faca, o local serve a versão vegetariana (R$ 59), preparada com pupunha e cogumelos com molho de legumes e servida com feijão azuki, arroz integral, banana empanada, farofa de cebola e pastel de ricota com espinafre. Na carta de drinques, o Dante NYC, bar de Nova York, ‘presenteia’ o Astor com três de seus coquetéis (R$ 36, cada) – entre eles, o ‘Mambo Italiano’ (foto), feito com cerveja Wäls Bohemian Pilsner, cachaça, limoncello, amaretto, purê de maracujá e suco de goiaba. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 12h/2h (dom., 12h/19h; 2ª, 18h/1h; 3ª e 4ª, 18h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas de bares e baladas:

NOVOS

Mundano Bar

Além das dez torneiras de cerveja, o local conta com uma extensa lista de bebidas – entre doses de cachaça, caipirinhas, drinques e até duas versões não alcoólicas. Apesar da abundância, a cerveja ainda é a melhor companhia para petiscos, caldinhos e pratos da casa, como o ‘Schnitzel Xadrez’ (R$ 39), bife de pernil empanado em farinha panko, servido em tiras. Para acompanhar, a Karma Coconut (R$ 20, o pint), cerveja do tipo Stout da Cervejaria Karma, é uma boa pedida. R. Dr. Franco da Rocha, 402, Perdizes, 3476-0935. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Cervejaria Patriarca

Dos mesmos donos do Posto 6, o bar serve costelas assada por 24 horas no bafo (R$ 102, para duas pessoas; R$ 136, para cinco pessoas) e a porção de pastel de costela (R$ 38, 10 unid.). O local prepara, ainda, a picanha na chapa (R$ 98, para três pessoas; R$ 142, para quatro pessoas). Para beber, há o combo de três cervejas Devassa (R$ 33) ou o balde com duas cervejas Salve Jorge, de 600 ml (R$ 30). R. Mourato Coelho, 1.059, Pinheiros, 3812-4342. 17h/2h (sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CACHAÇA

Barnabé

O bar tem cardápio nordestino, com receitas como o baião de dois (R$ 16,90, pequeno; R$ 47,90, grande) e o escondidinho de carne-seca (R$ 32,90). Para comer com os amigos, tem a porção de carne de sol com mandioca (R$ 54,90). As cervejas são de 600 ml (R$ 13,50, Original e Serramalte). Experimente os ‘Dadinhos de Tapioca’ (R$ 23,90), cubinhos de tapioca com queijo coalho fritos. Pça. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 3586-4289. 12h/23h (dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Anexo 474

Experimente o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90), feito com suco de tomate artesanal defumado com infusão de picanha e defumado com alecrim no copo. Outra opção é o ‘Moscow Mule’ (R$ 28,90), com vodca, infusão de gengibre, suco de limão e espuma cítrica. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3167-7774. 17h/00h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Emiliano

No térreo do estiloso hotel, estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, uma mesa comunitária. O local serve porções de enroladinhos de azeitona (R$ 52), enroladinhos de pato (R$ 62), bolinhos de bacalhau (R$ 48) ou camarões crocantes (R$ 94). No bar, aproveite para experimentar uma das nove opções de gins-tônicas (R$ 38/R$ 82), ou finalize com o ‘Dry Martini’ (R$ 40). R. Oscar Freire, 384, Cerqueira César, 3069-4369. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Skye

Na cobertura do Unique, é o programa ideal para noites de céu limpo. Aproveite o cenário tomando drinques como o ‘Last Call’ (R$ 43), com gim Tanqueray, hibisco, suco de limão e framboesa, ou o ‘Unique Sour’ (R$ 43), que leva bourbon, xarope de Maple, suco de limão-siciliano, cardamomo e infusão de hibisco. Da cozinha do chef francês Emmanuel Bassoleil saem os ‘Hot Rolls Spicy’ (R$ 55, 8 unid.), enrolados de salmão com guacamole e pimenta sriracha, e a pizza ‘Brazuca’ (R$ 80), de carne-seca, farofa de mandioca e queijo coalho. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 18h/ 0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

3º Festival Primavera Jazz

O evento anual do bar O Picco celebra a primavera com apresentações gratuitas de jazz instrumental e cardápio com coquetéis e pizzas napolitanas. Hoje (25), por exemplo, o local recebe Igor Bollos Trio, às 20h30. No domingo (27), o encerramento será no Kingston Club (R. Álvaro Anes, 97, Pinheiros), com entrada gratuita até as 16h (R$ 20, na porta, após esse horário) e shows dos grupos JFK Syndicate, às 18h, e Jota P. Quinteto, às 20h. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. Hoje (25) e sáb. (26), 18h/0h. Grátis. Inf.: bit.ly/PiccoBr

Charles Tanqueray Day

Em homenagem à criação do gim, o festival serve drinques com o destilado. São três versões de gim-tônica, feitas com o Tanqueray London Dry (R$ 25), Tanqueray Sevilla (R$28), de laranja, e Tanqueray Ten (R$ 32), edição especial da marca. DJs convidados animam a festa, além de show de Silva, às 18h. O evento ocorre entre as ruas Joaquim Antunes e dos Pinheiros. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, s/nº, Pinheiros. Dom. (27), 12h/22h. Grátis.

BALADA

Calefação Tropicaos

A festa de música brasileira recebe discotecagem dos DJs PG e Simoníssima na pista da Casa Híbrida. Av. Dr. Arnaldo, 1.620, Sumaré. Hoje (25), 22h/5h. R$ 25. Inf.: bit.ly/CalTro

Clube Jerome 3 Anos

A casa celebra o aniversário com um line-up especial. Participam DJs como Mark Rocha, Mau Mau, Felipe Venancio e Magal, que comandam misturas da música eletrônica. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. 4ª (30), 22h/6h. R$ 50/R$ 90. Inf.: bit.ly/Jerome30

Funfarra

A festa especial de Dia das Bruxas convida o público a vestir sua fantasia preferida para combinar com o cenário temático. Os DJs Laka, Ricco e Beto Artista comandam a pista com hits do pop. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (26), 23h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Pop & Wave

A matinê é comandada pelos DJs Alex Bonaccio, Alessandra Garanci e Marcio Vaez. No set list, o melhor do pop rock nacional dos anos 1980 e 1990. Laundry Deluxe. R. da Consolação, 2.937, Cerqueira César, 2894-4084. Sáb. (26), 18h. Grátis.

Talco Bells

A festa resgata sucessos do soul e do funk dos anos 1960 e 70 com clima dançante. Participam os DJs Nyach, Elohim, Petri Glad e Giu Viscardi. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda. Hoje (25), 23h/6h. R$ 45. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Sucessos do soul, Tropicália, samba de raiz, axé e pop animam a pista. A entrada é gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (27), 17h/23h30. R$ 15. Inf.: bit.ly/Tereza27

Ultralions

Fernando Moreno, Roque Castro e DJs convidados tocam ritmos como pop, house e funk. Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista, 3111-6330. Hoje (25), 23h30/5h30. R$ 40/R$ 90. Vendas pelo site: www.sympla.com.br