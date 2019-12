Banca do Kiro e Choco Bean to Bar estão entre as novidades de Quitutes em São Paulo

Confira alguns cafés e docerias que se multiplicam pela cidade – e também a primeira loja da bebida conhecida como switchel

+ A Banca do Kiro (foto) é o primeiro ponto de venda fixo da bebida, um isotônico natural à base de água, gengibre, mel e vinagre de maçã, conhecido como switchel. Ao lado de livros, o ‘Kiro’ é vendido em garrafinha de 300 ml (R$ 9), por litro (R$ 19) ou em copo com gelo (R$ 8, 400 ml). R. Cônego Eugênio Leite, 825, Pinheiros. 11h/15h30 e 16h30/20h (fecha dom. e 2ª).

+ Além da linha da Chocolat du Jour, o novo Choco Bean to Bar (foto), no Shopping Cidade Jardim, traz produtos inéditos da marca, como a mousse de chocolate ‘Domo’ (R$ 20). Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, 3168-2720. 10h/22h (dom., 14h/20h).

+ Chocolateria do Rio de Janeiro, a Cacau Noir já conta com oito lojas em São Paulo – cinco delas na capital. A última inauguração foi no Shopping Pátio Paulista. Como nas demais unidades da rede, a loja traz a linha completa de chocolates e doces, como os ótimos macarons (R$ 4,90, cada; foto), ganaches (R$ 3,90) e balas de caramelo (R$ 16,50). R. 13 de Maio, 1.947, Bela Vista, 3289-9840. 10h/22h (dom., 14h/20h).

+ Os bolos da chef Roberta Julião já estão na vitrine do novo Da Feira ao Baile Café, nos fundos da loja Pinga, nos Jardins. Uma das novidades é o ‘Bolo Cookie Dough’ (R$ 116, o quilo; foto), montado com brownie de chocolate branco, recheio de massa de cookie e brigadeiro branco. R. da Consolação, 3.378, Jd. Paulista, 2649-0843. 11h/ 19h (sáb., 11h/17h30; fecha dom.).

+ Os doces que fizeram a fama da Maria Brigadeiro já estão à venda na terceira loja, recém-aberta. Destaque para a torta de brigadeiro (R$ 130; foto) e o brigadeiro de colher (R$ 28). R. Artur de Azevedo, 1.024, Pinheiros, 3081-0035. 11h/20h (2ª, 11h/19h; fecha dom.).

+ A nova unidade do Santo Grão (foto) conta com três ambientes: coworking, restaurante e lounge. No menu, há pratos e quitutes, como a torta de maçã com chantilly (R$ 12), para acompanhar o expresso (R$ 6). R. Natingui, 862, V. Madalena. 7h/20h (fecha sáb. e dom.).